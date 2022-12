Halte à la dictature sanitaire et la guerre biologique contre l’humanité : Nouvelles preuves pour refuser les injections OGM à ARNm, faux vaccins et vraies armes biologiques (JBL1960)

Résistance 71 et JBL1960

17 décembre 2022

Très bonne synthèse en format PDF de Jo sur la situation COVID et injections OGM ARNm mortifère, à lire et diffuser au grand large pour que cesse sans plus tarder cette ignominie de guerre biologique menée contre l’humanité par les larbins d’un système étatico-marchand arrivé au bout de sa logique auto-destructrice…

nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid

PDF



Injectés ?… Inquiétez-vous de ce qui pousse en vous…

