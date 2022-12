Du magazine « Time », voix de la CIA : le pourri d’or de l’année est attribué à…

« Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. » (Voltaire)

« Ce n’est plus d’être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d’être conscient. » (A. Camus)

« La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » (Paul Valéry)

« Les politiciens sont comme les couches… Ils doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons » (Mark Twain)

Résistance 71

10 décembre 2022

« La guerre est un acte de pouvoir, de meurtre, de vol.

Elle est l’expression la plus claire et la plus précise de l’État. »

~ Gustav Landauer ~



Zelensky clown et nazillon de service…

« Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Quand ton regard pénètre longtemps au fond de l’abîme, celui-ci aussi pénètre en toi. » (Friedrich Nietzsche)

« L’ancien monde se meurt, le nouveau peine à naître, le temps des monstres est venu. » (Antonio Gramsci)

« Nous saurons que notre programme de désinformation est accompli lorsque tout ce que croit le public américain est faux. »

(William Casey, ex-directeur de la CIA)

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires