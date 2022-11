Kotoku Sushui : lettre de prison d’un anarchiste japonais au sujet de l’action directe et de l’expropriation

“En fait, Landauer se réfère à l’État comme une “entité non spirituelle”, une coquille vide maintenu seulement par “l’ignorance et la passivité du peuple”. Voir l’État comme étant tout puissant, c’est s’engager dans un fétichisme qui finit par donner à l’illusion une forme réelle.”

~ Saul Newman ~

“il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier des bâtisseurs d’avenir. Surtout quand pour bâtir l’avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L’homme n’est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d’obéir.”

~ Jean Giono ~

Lettre de prison

Sotoku Sushui

Décembre 1910

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Novembre 2022

NdT : Cette lettre fut écrite en décembre 1910 par Sotoku Sushui, journaliste et activiste anarchiste, condamné à mort avec 12 autres anarchistes pour la soi-disante intention d’assassiner l’empereur Meiji. Sotoku fut pendu un mois après, en janvier 1911. Ceci est une constante dans le mouvement anarchiste japonais qui a été physiquement décimé par des emprisonnements politiques, des exécutions, des assassinats et des lynchages entre la fin du XIXème siècle et la fin des années 1920. L’impérialisme nippon ne s’embarrasse pas et emploie des méthodes expéditives contre toute dissidence à plus forte raison anarchiste. Toute idée “marxiste”, “social-démocrate” est assimilable et contrôlable par le systèmes et ne présentent donc aucun danger pour sa pérennité ; seule l’anarchie sous sa forme de mode de vie radicale, sous ce nom ou un autre, est un danger mortel pour le paradigme étatico-marchand. Pour paraphraser le grand Georges : dès qu’il s’agit de rosser les anars, tout le monde se réconcilie (Paris 1871, Italie 1920, Cronstadt 1921, Ukraine 1918-23, Espagne 1937, Budapest 1956, France 1967-8 et les grèves sauvages, l’écrasement de l’esprit communard Gilet Jaune 2018-20) … C’est bien connu et surtout, cela en dit long sur le véritable chemin émancipateur à emprunter…

A chaque fois que le mouvement anarchiste est mentionné, beaucoup de personnes ne font que le comprendre par l’assassinat à la bombe ou au pistolet, ce qui montre leur parfaite ignorance de ce qu’est l’anarchisme. Vous les avocats et hommes de loi, savez déjà que l’anarchisme est une sorte de philosophie, mode de vie similaire à ce que nous enseignaient Lao Tseu et Tchouang Tseu, à savoir que nous devions progresser en accord avec la tendance générale de satisfaire notre besoin de liberté et de bonheur, parce que cette tendance est naturelle à la société humaine pour qu’elle soit réalisée par l’entraide et la vie communale, unifiée dans la moralité et la charité, sans compulsion gouvernementale comme c’est actuellement le cas.

Il est donc inutile de dire que l’anarchiste déteste l’oppression, dénigre l’entrave tout comme la violence et personne d’autre n’aime la liberté et la justice au point de l’anarchiste…

En vérité, des assassins ont émergé parmi les anarchistes, mais cela ne veut en rien dire que tous les anarchistes sont des assassins. De plus, beaucoup d’assassins ont émergé non pas des rangs anarchistes, mais de ceux du socialisme d’état, des républicains, les Minkenka, patriotes et loyalistes… le nombre d’assassinats commis par les anarchistes est infime comparé à celui des autres. Si une idée est déclarée “terroriste” à cause de l’apparence d’un assassin, il n’y a pas plus violente idée que celle du patriotisme et du loyalisme au système, la violence est le plus souvent déclenchée par les officiels gouvernementaux, les fonctionnaires, les riches et les aristocrates, tandis que les militants et les travailleurs sont provoqués, sont si exploités qu’ils sont obligés de se révolter violemment en dernier ressort.

Le problème est de savoir comment mener une révolution anarchiste quand vous n’attaquez pas le souverain exploiteur avec une bombe… (notre) révolution veut dire une transformation des institutions politiques et sociales fondamentale et non pas un changement de dirigeants. La révolution se produit spontanément, elle ne peut être induite ni par un individu ni par un parti politique. Nous ne pouvons donc pas planifier par avance comment l’initialiser et comment la faire. Basé sur la présupposition que les institutions et la hiérarchie d’aujourd’hui ne vont pas suivre les avancées et développements de la société et de l’humanité, leur renversement et la création d’un nouveau système deviendra inévitable.

Considérant le processus évolutionniste, nous pensons qu’après une décrépitude plus avancée de la concurrence individualiste et de l’institution de la propriété privée, une société communiste s’en suivra, les idées anarchistes. Repoussant le despotisme de l’état moderne ; ainsi nous voulons avoir cette révolution…

Bien que nous ne puissions pas prédire sous quelles conditions une révolution doit être réalisée et comment elle doit l’être, en tous les cas, les participants à la révolution pour l’émancipation des masses doivent essayer de limiter au maximum la violence. De fait, de telles collisions violentes ont toujours été provoquées par les éléments conservateurs et protecteurs du système en place, se battant contre la tendance générale du processus évolutionnaire.

Le mouvement anarchiste révolutionnaire à proprement parler ne cherche pas à faire une révolution immédiate, il n’est pas non plus une sorte d’assaut mutin. Loin s’en faut, il inclut tous les efforts de la culture de la compréhension de chacun et la discipline que cela implique pour contribuer à servir la révolution qui vient. Publier des journaux et des tracts, écrire des livres et des pamphlets, des discours, se produire dans des meetings publics, tous ces moyens sont utilisés pour expliquer les raisons et les vicissitudes de la tendance à la révolution sociale, en cultivant par là même, la connaissance qui lui est liée.

De plus, organiser les syndicats en des coopératives variées est une occasion avantageuse pour nous de développer la capacité de vivre en commune soit dans le temps de la révolution ou dans son après.

Certains pourront dire qu’un mouvement est inutile si la révolution ne peut être que spontanée, ce qui n’est pas vrai. Quand un vieux régime et de vieilles institutions ont atteint une apogée, la société a commencé à décliner de son propre chef. Lorsqu’il n’y a pas d(idée et de connaissance de la tendance générale de l’évolution sociale, de la nouvelle organisation qui va prendre sa place et qu’il n’y a pas de capacité à anticiper le changement et y participer, la société s’étiole avec le vieux régime sans faire émerger le bourgeonnement de la révolution. Par contraste, si nous y sommes préparés avec connaissance et capacité, un nouveau bourgeon va naître, même si l’original est peut-être mort…

Il n’y a aucune institution ou organisation qui ne fluctue sans cesse ni n’évolue, car l’être humain est dynamique par essence ainsi l’est sa société. Il est nécessaire d’avancer et de se renouveler en accord avec son temps. Une petite période de tel renouvellement est appelée une réforme ou une innovation, une grande période est appelée une révolution. Afin d’empêcher la dégénérescence et la chute d’une société, je pense qu’il est nécessaire de propager de nouvelles idées et de nouveaux modes de pensée ; en d’autres termes, un mouvement révolutionnaire est nécessaire et indispensable.

J’ai été surpris d’entendre que l’action directe était comprise comme synonyme de révolution violente et de lancer de bombes. Ce que cela veut dire est que les travailleurs, afin de promouvoir leur propre intérêt, en tant que groupe, doivent agir d’eux mêmes sans avoir à dépendre d’entité lentes tels les parlements ; pas d’action indirecte au travers du système parlementaire et de ses parlementaires, mais action directe des travailleurs, sans représentation. Au lieu de demander des lois sur les usines et la régulation du travail, les travailleurs négocient directement aves les patrons, si ces derniers refusent de négocier, alors les travailleurs organisent la grève générale expropriatrice. Un autre exemple : un travailleur manifestant demandant l’expropriation de la nourriture des riches lorsque les travailleurs affamés sont dans la rue. L’expropriation est une autre méthode d’action directe.

Juste parce que quelqu’un est en faveur de l’action directe ne veut pas dire que cette personne soutienne tout ce qui est fait en dehors de la procédure parlementaire, l’action directe ne doit pas non plus être confondue avec l’émeute, le meurtre, le vol ou la fraude parce que tout ceci ne passe pas non plus par la voie parlementaire… (NdT : beaucoup à dire là dessus, car les parlementaires, caste dirigeante, sont impliqués dans une énorme quantité de vols, fraudes, abus de pouvoir et de biens sociaux, voire de meurtres oui… Le système y a constamment recours depuis son inception…)

Je pense que cela ne sert pas la révolution de mener des perturbations sans causes dans un pays en paix, de causer de vains sacrifices et la destruction de propriété et de vies humaines. Mais quand la tyrannie des riches et du gouvernement atteint son zénith et que le peuple est mené à la ruine, alors une révolution doit l’aider.

“Oui, il a été inventé là une mort pour les multitudes, une mort qui se vante d’être la vie: en vérité un fier service rendu à tous les prédicateurs de mort. J’appelle État le lieu où sont tous ceux qui boivent du poison, qu’ils soient bons ou méchants… État le lieu où le lent suicide de tous s’appelle… la vie.”

“Là où cesse l’État, c’est là que commence l’Homme, celui qui n’est pas superflu : là commence le chant de ce qui est nécessaire, la mélodie unique et irremplaçable. Là où cesse l’État — regardez donc mes frères ! Ne les voyez-vous pas, l’arc-en-ciel et les ponts du surhumain ?”

~ Friedrich Nietzsche, “De la nouvelle idole” ~

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

