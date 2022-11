Prix Nobel de la Paix 2022 : plus c’est gros mieux ça passe… Foutage de gueule dans les grandes largeurs, mais qui peut encore être surpris ? (Résistance 71)

Résistance 71

23 novembre 2022

Le prix Nobel de la paix 2022 va à une ONG de Kiev : le Center for Civil Liberties ou CCL, créée par George Soros et les Etats-Unis (NED / USAID c’est à dire la CIA) pour le coup d’état du Maïdan de 2014. ONG également financée par la Commission Européenne, qui a acheté et achète toujours des armes pour sa marionnette Zelensky.

Toute cette pourriture ne se cache même plus. Tout est fait à découvert au grand jour, suffit de savoir regarder.

Les faiseurs de guerre se votent eux-même le Nobel de la paix, la boucle est bouclée dans un cas orwellien d’école.

