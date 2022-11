Source anonyme

21 novembre 2022

« Fusils, munitions, sabres… les Français invités à rendre leurs armes non déclarées du 25 novembre au 2 décembre

Une vaste opération de collecte est organisée par le ministère de l’Intérieur pour permettre aux particuliers de se débarrasser de ces biens illégaux sans risque de poursuite.

Si vous possédez une vieille arme de famille non déclarée, c’est le moment de la rendre aux autorités. Les plus de 2 millions de particuliers en possession d’armes de ce type, principalement de chasse ou issues de la Première et Seconde Guerres mondiales, sont incités à régulariser leur situation lors d’une opération organisée fin novembre et présentée ce jeudi par le ministère de l’Intérieur.

Plus de 300 sites sur le territoire métropolitain et en Outre-mer seront ouverts du 25 novembre au 2 décembre pour collecter des armes à feu, mais aussi des sabres, poignards ou autres armes détenues irrégulièrement, souvent issues d’héritages »

Résistance du peuple en arme, Naplouse, Novembre 2022 :



L’état génocidaire sioniste leur a sûrement demandé de rendre les armes…

« Rendez vos armes, le gouvernement va prendre soin de vous… »



Faites confiance à « l’autorité »…

