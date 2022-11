Progrès technotronique et marche programmée vers notre destruction : faits et solutions (Résistance 71)

I. Les faits :

La marche vers notre destruction…

Si nous les laissons faire bien entendu…

Résistance 71

11 novembre 2022

Profitons de ce 104ème anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale pour faire un bilan de ce que nous savons sur le “progrès” de l’humanité :

La relation étatico-marchande, dans sa phase capitaliste réelle aujourd’hui, celle des monopoles financiers et de la dette perpétuelle créés à dessein mais aussi résultant de l’inéluctabilité des rouages capitalistes mis en marche et de la baisse elle aussi inéluctable du taux de profit dans une gigantesque phagocytose du politique par un économique destructeur sous stéroïde, est à son comble de l’ineptie et de la dérive tyrannique qui lui sont inhérentes.

Nous savons que depuis au moins les guerres napoléoniennes et la 1ère révolution industrielle, que le système fonctionne par cycles de développement et de crise s’alternant et que lorsqu’une crise est trop importante, elle est résolu depuis 1870 dans l’ère moderne, par de grandes guerres qui détruisent et reconstruisent, annulent et recréent de la dette pour faire repartir la machine politico-économique sous contrôle marchand de la haute finance reine. Les crises sont fabriquées et gérées depuis la City de Londres, le kilomètre carré le plus riche de la planète et de sa succursale de Wall Street.

Ainsi nous avons eu la crise de 1929 en prélude de sa solution apportée de la seconde grande boucherie mondiale. Depuis 1945, le monde va de crise en crise, toutes gérées spéculativement par la haute finance transnationale, de la guerre froide avec une URSS créée dès le départ en 1917 par cette même haute finance pour développer et profiter d’un “marché captif” et une Chine maoïste mise en place par les mêmes, aux guerres impérialiste néo-coloniales post-Vietnam, outils de domination de l’empire anglo-américain prévalent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, tout se tient dans un vaste tout de la dictature étatico-marchande en mouvement.

La chute de l’URSS en 1991 a mis en branle un système de domination et de contrôle planétaire unipolaire utilisant la toute puissance financière d’une oligarchie de l’ombre mais omniprésente et la toute puissance de l’armée américaine pour imposer via ses centaines de bases militaires dans le monde, une “pax americana” illusoire qui vampirise et vassalise tout, ou presque, sur son passage.

Depuis 2008 et la dernière super-crise financière d’un capitalisme hors sol suivant sa logique auto-destructrice, le monde est entré dans une phase propice à un nouveau conflit mondial salvateur pour le système. Mais depuis 1945, il y a un Hic de taille : la prolifération nucléaire. La course à l’armement nucléaire de la guerre froide fait que cet armement remplit aujourd’hui sa fonction principale : la dissuasion sous peine d’annihilation réciproque. Si les banquiers aujourd’hui veulent une guerre mondiale, le problème est le suivant : comment obtenir une belle boucherie tuant au moins un ou deux milliards de personnes sans atomiser la planète, parce que si cette pourriture désire nous éliminer, elle veut le faire tout en continuant à se balader en jet privé, à partouzer sur ses yachts et dans ses îles privées, bref à continuer sa Dolce Vita, sans avoir à passer les 20 000 prochaines années dans des bunkers à 100m sous terre pour se protéger de la contamination de surface générée par une guerre nucléaire totale. Si la guerre est impossible à grande échelle, alors quid d’une campagne de vaccination mortelle contre un “virus chimérique” bénin propagandisé en méchant super-bestiole tueuse ??…

Si la Chine est partie prenante de l’empire et de son projet de Nouvel Ordre Mondial / Grande Réinitialisation (son système de contrôle de la population étant même le modèle à étendre au monde), la Russie, après avoir touché le fond et échappé au dépeçage complet de l’ère Yeltsine de l’après 91, s’est relevée pour refuser l’ordre unipolaire imposé qui la verrait vassalisée à l’empire, se positionnant pour une option multipolaire ne remettant certes pas en cause le système, mais en l’accommodant pour qu’elle y ait une digne place entre “grandes nations”, chose devenue obsolète dans l’ère actuelle du capitalisme débridé monopoliste transnational . De mensonge en mensonge, du 11 septembre 2001 à la guerre en Ukraine réellement déclenchée en 2014 par le coup d’état de l’OTAN, bras armé de l’empire, à Kiev, en passant par le crime eugéniste contre l’humanité qu’est cette vraie fausse plandémie COVID19 et la fadaise montée de toute pièce du « réchauffement climatique anthropique », le monde glisse vers une tyrannie technotronique sur fond de 3ème guerre mondiale et de génocide planétaire dans un gigantesque “holocauste de l’injection à ARNm” dont nous n’avons vu que les préliminaires jusqu’ici.

Ça c’est le tableau en place, l’enfumage global. La bonne nouvelle est que de plus en plus de gens, dans le monde entier prennent conscience de la véritable nature et de la guerre contre l’humanité qui a été engagée par une clique de psychopathes judicieusement positionnés aux manettes de contrôle du système.

La question est : qu’allons-nous faire ?… Allons-nous les laisser faire ? Comment devons-nous barrer le navire une fois le vaisseau sous le contrôle des peuples ?

Tout est une question d’attitude… Nous y reviendrons bientôt en complément de cet écrit.

A suivre donc…

= = =

