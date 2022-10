« Amérique empire », entretien avec Nikola Mirkovic (vidéo, TVL)

Résistance 71

30 octobre 2022

Très bon entretien de l’analyste Nikola Merkovic sur TVL, bon décorticage de la doctrine yankee de domination globale sur toile de fond de guerre russo-ukrainienne et d’une 3ème guerre mondiale. Bref résumé de ce qu’il faut savoir pour comprendre, du complexe militaro-industriel à l’état profond en passant par les doctrines Wolfowitz et Brzezinski, panorama efficace en 27 minutes chrono devant un journaliste qui laisse parler son interlocuteur. Petit reproche, Mirkovic ne comprend pas que la Chine fait partie intégrante de l’empire en mutation et que le modèle de contrôle chinois EST LE MODELE qui sera imposé par la clique aux manettes du Nouvel Ordre Mondial / Great Reset, si on les laisse faire. Mirkovic doit encore faire un petit effort, il y est presque et quand il y sera, il viendra à la conclusion inévitable disant qu’il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! Il faut en sortir par la voie de la société des sociétés, celle des associations libres riches de leur complémentarité.

A voir et diffuser sans modération :

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie



