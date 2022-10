Révolution ou insurrection ?.. Quand le collectif dépend de l’Unique qu’est l’individu et son affirmation au dessus de l’État (Saul Newman avec Max Stirner)

« l »État appelle sa violence la loi, celle de l’individu un crime. »

~ Max Stirner ~

« Je ne suis pas rien dans le sens de vide, mais je suis le rien créateur, le rien duquel moi, en tant que créateur, crée tout. »

~ Max Stirner ~

« Quiconque est une personne complète n’a pas besoin d’autorité. »

~ Max Stirner ~

Insurrection ou Révolution ?

Saul Newman

Février 2022

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Au moment où le grand narratif de la révolution que nous avons hérité de la modernité et des discours rationnels de l’ère des Lumières s’est brisé, quelles alternatives existe t’il pour conceptualiser la transformation radicale ? Malgré le manque d’une classe révolutionnaire organisée ou d’un mouvement, la gauche est dans le même temps, incapable de penser au delà de l’idée de l’émancipation révolutionnaire. Cet échec de l’imagination radicale est peut-être la raison du verrouillage politique dans lequel se trouve la gauche aujourd’hui. Incapable d’effectuer quelque changement de fond et de raison, la gauche en revanche passe son temps en guerre de clochers, en “guerres de cultures” et s’engage dans une politique identitaire contre la droite qui elle, est bien plus performante à ce jeu.

Le dogmatisme puritain et le zèle religieux que les débats sans fin sur l’identité de genre, de race, l’inclusion des marginalisés etc parlent d’un épuisement certain de l’horizon politique radical. Fonder sa politique sur la reconnaissance des identités d’un côté et la promesse future d’une rédemption révolutionnaire de l’autre, est tomber dans le piège du pouvoir d’État. L’État est fétichisé soit comme une entité qui donne les droits et le statut légal des minorités ou, en tant qu’ennemi, doit être capturé afin que la liberté puisse se réaliser, une illusion qui n’a fait que créer de nouveaux états et de nouvelles formes de despotisme, comme l’histoire des révolutions le démontre.

Il est peut-être temps d’abandonner les “fantômes” de l’identité et de la révolution et de penser à la subjectivité et à la politique de manière différente. C’est ici que je suggère que nous nous tournions vers le philosophe anarchiste allemand égoïste du XIXème siècle Max Stirner. Dans son ouvrage “L’unique et sa propriété” publié en 1844, Stirner proposait une forme d’action politique alternative, “égoïste” qu’il appelait “insurrection” ou “révolte” (Empörung) qu’il contrastait avec la révolution. Tandis que la révolution est un projet visant à la transformation des relations socio-politiques externes, l’insurrection est une transformation de soi. C’est une façon pour l’individu de dépasser et de vaincre sa propre obéissance, sa propre servitude volontaire et son identification avec l’autorité.

Ainsi, ceci n’empêche pas des changements politiques et sociaux plus larges, mais ceux-ci sont assujettis à cet acte d’auto-libération initial, un changement de la manière dont nous nous comportons envers nous-mêmes et les autres, un changement d’attitude. Comme le dit Stirner, l’insurrection possède comme conséquence inévitable, la transformation des circonstances qui “pourtant ne part pas de là, mais du mécontentement des hommes envers eux-mêmes”. L’insurrection peut donc être vue comme une forme d’auto-émancipation radicale. Elle n’est en rien guidée ou déterminée par des avant-gardes révolutionnaires ou partis politiques et elle ne cherche pas à gagner et contrôler le pouvoir d’État. Elle est plutôt radicalement anti-institutionnelle : “La révolution a pour but de nouveaux arrangements, l’insurrection elle, nous mène à ne plus nous laisser arranger, mais à nous arranger nous-mêmes et elle ne fait miroiter aucun espoir sur les “institutions”. L’État n’est ni un instrument de transformation sociale, ni même l’obstacle principal à la liberté individuelle. L’insurrection refuse cette forme de fétichisation du pouvoir étatique. L’individu égoïste doit au contraire s’affirmer par dessus l’État ; il ne doit plus le regarder avec vénération ou horreur (ce qui représente les deux faces de la même pièce), mais seulement pour ce qu’il est.

Cette idée inhabituelle de l’insurrection est un composant clef du projet égoïste philosophique et éthique de Stirner. Pour lui, dans un monde de “fantômes” ou d’abstractions idéologiques ainsi que d’idéaux métaphysiques, l’humanité, la moralité, la liberté, les droits, la société, la loi et l’État, qui ne sont tous que des extensions de la religion et qui continuent pourtant de nous hanter, l’ego, est la seule réalité concrète et tangible. Mais que veut dire Stirner exactement par “ego” ? C’est une erreur que de ne simplement l’identifier avec “l’individu” ou “l’individualité”, figure du discours libéral-libertaire, comme beaucoup commentent sur Stirner. L’ego est un concept beaucoup plus fluide qui échappe aux considérations de catégorisations et “d’idées fixes”. En fait, nous pourrions dire que l’ego est une sorte de non-identité radicale qui ne peut pas être épinglée à quelque forme de subjectivité ou déterminée par des caractéristiques essentielles. L’ego change en permanence, il mute, il est fluide, il est processus d’auto-devenir et d’auto-création plutôt qu’une identité stable. Comme le dit Stirner “Aucun concept ne m’exprime, rien de ce qui désigne mon essence ne m’épuise, ce ne sont que des noms, des étiquettes”. En fait, plutôt que d’être une identité, l’ego est mieux pensé comme une singularité.

Une traduction plus précise du mot “ego” (der Einzige en allemand tel qu’écrit par Stirner) serait plutôt “L’Unique”. Le sujet est anarchiste dans un sens ontologique, c’est à dire sans fondation stable, set d’intérêts pré-déterminés ou telos rationnel. Le soi refuse toute forme de “dénomination”, que ce soit la liberté, la moralité, la rationalité ou même la reconnaissance de son propre “moi intérieur”. C’est pourquoi la notion d’égoïsme de Stirner n’a aucun lien en quoi que ce soit avec une “politique identitaire”, que ce soit de majorités ou de minorités, que ce soit des exclus ou des inclus, parce que la projection d’une identité confine l’unique dans une idée pré-déterminée qui impose certaines normes de comportement et de conduite, qui requièrent de vivre un certain idéal. La politique identitaire est la tentative de comprimer cet unique en des généralités fictives qui sont supposées représenter son essence mais qui ne font que mutiler sa différence.

Le projet politique, éthique et philosophique complet de Stirner est de libérer l’Unique de l’obéissance à de telles abstractions. C’est de nous encourager de voir le monde et nous-mêmes, de notre propre perspective et de refuser de nous laisser manipuler par des “idées fixes” et concepts essentialistes de toutes sortes ; en d’autres termes, les idées et manières de vivre que nous avons simplement héritées de la tradition. En adoptant la vision alternative de l’Unique, tout apparaît comme radicalement indéterminé. Le monde s’ouvre à nous. Le soi devient une toile vierge ne demandant qu’à être recréé.

Cette nouvelle manière d’approcher le monde a des conséquences éthiques et politiques importantes. Si le monde devient contingent et ouvert, cela veut dire que l’action ne peut plus être fondée sur une morale absolue, universelle et des critères rationnels ; nous en venons à reconnaître que c’est juste aussi illusoire que les superstitions religieuses remplacées. Mais, en l’absence de ces coordonnées pré-déterminées, nous sommes forcés de prendre des décisions éthiques indépendantes. Si nous n’utilisons plus d’institutions comme l’État ou des communalités comme les nations, nous avons les moyens d’inventer nos propres formes autonomes d’organisation politique et de communauté (la notion paradoxale de Stirner de “l’union des égoïstes” est une des possibilités).

Nous ne nous associons plus maintenant avec les autres par obligation ou compulsion, mais parce que cela nous apporte joie, bonheur et exacerbe notre sens de soi. Si nous trouvons le langage des droits et même de la liberté obscur et insatisfaisant, nous pouvons déployer un langage alternatif du “soi” qui nous permet de déterminer notre propre chemin individuel de liberté, aussi unique en lui-même que celui qui le foule du pied.

L’insurrection devrait donc être vue comme une sorte d’expérience politique et morale qui procède de soi et de ses possibilités. C’est une invitation à pratiquer de nouvelles formes de modes d’interaction et d’association auto-déterminés, de nouvelles façons d’être qui sont indifférentes au pouvoir. Les anarchistes ont fourni moults exemples de cela, des pratiques quotidiennes de squatting aux occupations de lieux publics et à la création consciente de communautés alternatives.

Ce qui est central à de telles expériences, est une insurrection dans le moment présent, dans l’ici et maintenant, plutôt que de remettre ses espoirs dans le grand Évènement révolutionnaire de demain. Stirner nous enseigne que toute politique est de la micro-politique, que les changements politiques et sociaux commencent avec le changement de soi et de se détacher du pouvoir et de la transformation de ses relations éthiques avec les autres. Comme l’a dit l’anarchiste allemand très proche de Max Stirner, Gustav Landauer : “L’État est une relation sociale, une certaine façon qu’ont les gens d’interagir les uns avec les autres. Il peut être détruit par les gens créant de nouvelles relations sociales, comme par exemple en se comportant différemment les uns avec les autres.”

= = =

« L’objectif de l’État est toujours le même :

Limiter l’individu,

le domestiquer,

le subjuguer,

le subordonner. »

~ Max Stirner ~

