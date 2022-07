Dr Bones, écrits choisis (format PDF)

Résistance 71

25 juillet 2022

Jo a réalisé une très belle compilation de nos traductions des textes du Dr Bones, à lire et diffuser sans aucune modération…

Cette compilation comprend des réflexions sur l’insurrection et l’utopie, le peuple en arme, commencer sa propre guerre contre le système dans un soucis d’émancipation universelle, sur le fait que seuls nous-mêmes pourrons nous sauver, sur le culte de la mort capitaliste et la prostitution / corruption totale de la science en une religion de la pensée unique, du formatage propagandiste de la dictature marchande à tous les étages… Des réflexions, percutantes, décapantes, sans langue de bois, qui devraient agir comme un coup de pied au cul au bon moment. Il est plus que grand temps de foutre toute cette merdasse étatico-marchande par dessus bord et de reprendre la barre du bateau ivre de notre société subissant les aléas de la trajectoire auto-destructrice de la dictature de la marchandise en mouvement.

Dr Bones, écrits choisis (PDF)

Dr_Bones_compilation

