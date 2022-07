Changement de paradigme politique : simple introduction à l’anarchisme communiste

Un petit texte simple et clair écrit en 1919, histoire de mettre simplement les choses en perspective et de choisir en commençant par refuser le jeu truqué qu’on nous fait jouer depuis des siècles. Rien n’est inéluctable… Qu’on se le dise !

~ Résistance 71 ~

L’anarchisme communiste en termes simples et clairs

Leonard Augustine Motler

1919

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Ceci est un vieil argument qui ne s’applique plus maintenant. La très vaste majorité des assassinats et des actes forcenés récents n’ont pas été perpétrés par des anarchistes. Il n’y a absolument dans l’anarchisme qui incite à poser des bombes ou tuer des gens.

Il est bien sûr vrai que certains anarchistes ont choisi de lancer des bombes, tout comme il y a eu des catholiques qui coupèrent leurs femmes en morceaux. Si vous pensez que le meurtre commis par le Dr Crippen n’est pas un argument contre le pape, alors une action violente commise par un anarchiste ne prouve rien contre l’anarchisme. (NdT : allusion faite ici à l’assassinat de la femme du Dr Crippen en Angleterre par son mari en 1910, qui l’empoisonna, la découpa en morceau pour l’enterrer dans sa cave avant de fuir au Canada avec sa maîtresse, il fut arrêté, jugé, condamné à mort et pendu…)

Si vous donnez un coup de pied à un chien. Il va sans doute vous mordre, mais cela ne prouve en rien que le chien est anarchiste, weslayien ou mormon. La même chose se passe dans la vie : des tyrans se retrouvent avec une lame plantée dans leur corps. Mais les gens qui coupèrent la tête du roi Charles n’étaient pas des anarchistes. Ils étaient considérés comme très pieux.

Maintenant, l’anarchisme…

Le mot veut dire “sans règle” ou “sans gouvernement”. Que dites-vous, sans gouvernement ? Comment le pays pourrait-il être géré ? Ce serait simplement le chaos total.

Si vous dites “ce sera le chaos”, alors vous dites peut-être la chose la plus méchante jamais dite contre un gouvernement. Que diriez-vous d’un homme qui dirait que s’il quittait sa famille pendant une semaine, ils s’entre-tueraient ? Vous diriez que cette personne est un ignorant en affaire familiale.

C’est exactement ce que vous suggérez au sujet du gouvernement. Un gouvernement qui ne peut pas être jeté, sans que les gens se tombent dessus avec des matraques ou autre est assez pathétique.

En premier lieu, pourquoi les gens devraient-ils commencer à se battre les uns contre les autres ? Parce que certains ont trop et d’autres pas assez, voire rien du tout. Ce sont le même type de personnes.

Pourquoi certaines personnes devraient avoir des chaussures toutes rafistolées tandis que les autres auraient des dizaines de paires de chaussures dont ils ne se servent même pas ?

Pourquoi est-ce que les magasins sont bourrés de nouveaux vêtements et que vous ne pouvez même pas vous en payer des neufs et que vos vêtements sont rapiécés ?

Pourquoi ? Parce que nous avons un gouvernement tellement intelligent, géré par des gens si intelligents. Voilà pourquoi.

Je ne veux pas en rajouter inutilement, mais regardez par exemple la guerre. Dès que les Allemands se sont retirés en deçà du Rhin, on a eu plus d’un million de personnes sans travail. Pensez-vous vraiment que nous aurions pu faire pire que ça ?

Bien sûr que non.

Si vous voulez que quelque chose soit fait, alors il faut le faire vous-même.

Où en est-on ? On en est au fait que 46 millions de personnes ont besoin de nourriture, de vêtements, de maisons, de travail. Je ne veux pas dire la classe travailleuse seulement. Nous voulons nous débarrasser de ce joli nom. Un branleur est un branleur que ce soit un clodo ou un duc. Quand tout le monde se mettra au travail, alors nous aurons bien plus pour tout le monde. Le principe n’est pas de partager pour qu’on ait tous pareil, mais de produire et d’avoir ce qui est bon pour vous, pour tous. Est-ce qu’un duc peut, doit manger plus qu’un quidam ?

Ces questions vont survenir :

Qui va faire le sale boulot ?

Qui aura une voiture et qui marchera ?

Qui mangea le saumon et qui mangera la petite friture ?

Etc, etc…

Le gars qui pose ce genre de q uestions semble penser que sans un gouvernement décérébré pour lui botter le cul, la nation britannique est une nation d’abrutis (NdT : ceci vaut bien entendu pour TOUT gouvernement…). QUE PENSEZ-VOUS DE ÇA ?…

Les gens ne peuvent-ils pas reprendre la terre et y faire pousser des choses dessus ? Ne peuvent-ils pas reprendre les usines et les faire tourner pour et par eux-mêmes ?

Il est bien évident que je ne veux pas ici dire “Est-ce que des gugusses quelconques peuvent prendre la place des ex-patron et vous dire comment gérer si vous les laisser faire…”

Non, non, non. Une fois foutu dehors gouvernement et capitalistes, allons-nous de nouveau nous laisser diriger par une nouvelle clique de ce grand cirque ?

Anarchisme veut dire, sans règle. C’est à dire “foutez-nous la paix !” Et quand les gens commencent à mettre ça en pratique, il n’y a aucun besoin de tyrans, petits ou grands, simples ou colorés.

Communisme, veut dire “commun”, travailler ensemble pour le bien de tous. En conséquence, les gens seront préparés à accepter les ex-capitalistes comme leurs pairs dans le travail aussi loin que ces gens soient utiles dans ce qu’ils font. Et en travaillant ensemble en coopération étroite, les gens seront bien moins en danger qu’un tyran ne résuscite ainsi que ses sbires comme dans leur “bon vieux temps”…

Tout ça c’est très bien dites-vous, mais révolution veut dire bain de sang !

Terrible n’est-ce pas !

Quand le gouvernement a dit (NdT : ceci est écrit juste après la 1ère guerre mondiale…) : “Allez les garçons, en rang et donnez une leçon à ces Allemands, comme ça nous pourrons saisir leurs colonies et tout ce qu’on pourra accaparer. A mort la bête berlinoise !” Est-ce que quelqu’un a dit : Mais cela veut dire bain de sang ? Hum… (NdT : en fait, si, les anarchistes signataires du “Manifeste des 35” de février 1915 contre l’alliance et l’entente cordiale contre l’Allemagne, disant que les anarchistes ne pouvaient en aucun cas soutenir le bain de sang étatico-capitaliste et appelaient à la désobéissance civile. Ce manifeste fut signé entre autres par Errico Malatesta, Emma Goldman, Alexandre Berkman, Alexandre Schapiro…)

On ne peut pas apprendre à nager sans se mouiller. Mais parce que la révolution peut vouloir dire bain de sang, il n’y a aucune raison qu’elle le soit effectivement.

Combien de gens sont armés ? Pourquoi n’y a t’il pas assez d’armes arme les travailleurs pour donner un spectacle de Far-West ?

Les soldats et la police feront le sale boulot, s’ils sont d’accord, pour leurs bons maîtres.

Qui sont les soldats et la police ?

Ils sont pris depuis la classe travailleuse. Ce pourrait être des boulangers, des tailleurs ou des cordonniers. Ils pourraient bien être des maçons et des charpentiers. Est-ce suffisant pour les capitalistes ?

Non, non, non…

Après avoir volé l’essentiel de ce que les gens gagnent, et posséder toutes les terres, ils veulent que quelqu’un les protège du peuple, alors ils ont la police. Ils veulent aussi quelqu’un pour les protéger de ces étrangers dégénérés, alors ils ont l’armée et la marine.

Quand la révolution survient, les capitalistes vont être si entichés du VIEUX PAYS, qu’ils vont collecter tout le butin qu’ils peuvent et se barrer avec la caisse en Amérique du Sud.

Et ils laisseront derrière eux la police et l’armée se battre contre la classe travailleuse.

Si c’est pas bizarre ça hein ?

On ne peut pas être naturellement du côté des capitalistes, que vous soyez n’importe quelle sorte de travailleur, policier, soldat, marin ou aviateur.

On ne peut pas être du côté du gouvernement, qui ne fait que gérer le pays pour le compte et les bénéfices exclusifs des capitalistes.

Rejoignez les rangs des anarchistes communistes…

DÈS MAINTENANT !

= = =

