Guerre OTAN-Russie par procuration en Ukraine : la pourriture marchande du mercenariat mise à jour (Al Manar & ministère russe de la défense)

13 juillet 2022

Des tableaux détaillés publiés par le Ministère russe de la Défense ont montré le grand nombre de mercenaires venus des 4 coins du monde pour combattre en Ukraine depuis le 24 février 2022.

Les données du ministère russe de la Défense ont documenté la participation des mercenaires par pays :

– Pologne : 1 853 mercenaires dont 991 tués et 944 restants.

– Roumanie : 504 mercenaires dont 242 tués et 262 restants.

– Grande Bretagne : 429 mercenaires dont 231 tués et 198 restants.

– Biélorussie : 208 mercenaires dont 69 sont encore en vie.

– France : 185 mercenaires dont 66 sont encore en vie.

– Canada : 605 dont 239 sont encore en vie.

– USA : 544 dont 89 sont encore en vie.

– Syrie : 200 dont 31 sont encore en vie.

– Algérie : 51 et aucun tué.

NdR71 : Notons que pour la vaste majorité des contingents mercenaires, c’est minimum 50% de perte. Chez les mercenaires français c’est 65% de perte. « Ça dézingue chez les chiens de guerre » pourrait être le titre d’un nouveau film (russe…)



