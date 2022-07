“La question sociale est une question agraire…”

~ Gustav Landauer ~

Quand les mouvements de ZAD et des Gilets Jaunes se rencontreront, fusionneront, alors nous aurons une superbe base (r)évolutionnaire. Ne pas penser « survie », mais penser « vie » totale et achevée dans une société habitée de nouveau de l’esprit de puissance organique et du souffle vital, qui a dû être éradiqué pour que perdure le système étatico-marchand. Se donner les moyens du but, c’est commencer par dire NON !. C’est tout.

~ Résistance 71 ~

Appel à défendre les terres agricoles pour empêcher le grand reset de Klaus Schwab en créant des ZAD (zone à défendre) sur toutes les terres agricoles que le NWO veut encore nous voler!

Anonyme

9 juillet 2022

« le commissaire Frans Timmermans à demander que dix pour cent des terres agricoles soient mises en jachère dans toute l’Europe »

« Mardi soir, la police a tiré des coups de feu sur une manifestation d’agriculteurs à Heerenveen. Le groupe Facebook Verzet Friesland rapporte que Jouke, 16 ans, a été abattu par la police alors qu’il s’enfuyait avec son tracteur. »

« Les anti-mondialistes néerlandais prient pour que cette manifestation soit la goutte d’eau qui sonnera le glas de Rutte »

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/07/08/demolition-controlee-aux-pays-bas-une-ferme-sur-trois-doit-etre-fermee-ou-expropriee/?unapproved=216685&moderation-hash=30a5502dc06292945e2f84ac03d6d966#comment-216685

Donc on a bien la confirmation que tant que 10% des terres agricoles appartiennent encore à nos agriculteurs européens, ils ne pourront pas encore faire leur grand reset, crash économique, tickets de rationnements, chantage pour la piquouze forcée, etc…

et ces anti mondialistes néerlandais et agriculteurs néerlandais n’ont pas compris que la résistance n’est pas d’aller dans les smart city manifester et se faire tirer dessus.

C’est d’inviter des antimondialistes fans de la campagne amateurs de jardinage sur leurs terres.

Comment nos agriculteurs bretons ont défendu Notre Dame des Landes contre le lobby Vinci pendant 60 ans?

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/notre-dame-des-landes-retour-sur-60-ans-de-desaccords/5707617184001/

En faisant des manifs?

Que nenni!

Ils ont fait une annonce et des tracts main à main dans leurs villages et environs pour inviter tous ceux qui veulent défendre Notre Dame des landes contre l’invasion des lobbys à venir camper, et faire des projets d’agriculture sur notre dame des landes!

Résultat, les gouvernements français successifs ont envoyés des armées pendant 60 ans, sans jamais réussir à faire déguerpir, malgré qu’après l’état d’urgence de 2015, ils ont essayé de faire passer les campeurs de notre dame des landes pour des radicaux.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/notre-dame-des-landes-la-zad-sera-evacuee-des-elements-les-plus-radicaux_1976455.html

Voilà ce que c’est que la résistance!

Devenir une montagne.

https://www.20minutes.fr/planete/3280271-20220429-pres-dame-landes-zadistes-opposent-implantation-station-totalenergies

https://reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-sous-Macron-une-victoire-et-des-dechirements

https://www.liberte-entraide.com/petites-annonces/annonces/105/jardins-partages/

ils veulent nous voler les terres?

Alors créons des montagnes humaines sur ces terres, et voyons comment ils vont les dégager de là! Créons des ZAD (zone à défendre) sur toutes les terres agricoles à défendre contre ces envahisseurs dépopulationnistes qui nous imposent la piqouze OGM, et volent nos terres agricoles pour nous affamer pour les offrir à Big Pharma et ses actionnaires qui ne se contentent pas de nous tuer, mais en plus de voler notre planète!

https://zad.nadir.org/

Ne les laissons pas voler les dernières terres agricoles qu’ils nous restent pour nous affamer et créer leur grand reset de fin du cash biométrique tickets de rationnement contre la piqouze forcé, alors qu’ils ont déjà volé 90% des terres agricoles des européens en fourrant 80% de la population dans les smart city!

Aux agriculteurs à qui on fait des menaces de voler leurs terres

Si vous souhaitez acheter une terre agricole, vous pouvez demander des dons sans contrepartie sur Givesendgo

https://www.givesendgo.com/

c’est un site de charité, donc si en plus vous dites que vous voulez une terre agricole pour donner de la nourriture gratuitement aux pauvres, vous aurez des dons et le mieux c’est créer un groupe de jardiniers pour défendre la terre d’expropriation contre le NWO plus tard.

Vous pouvez utiliser ces sites pour appeler à une mobilisation de résistants pour aider à défendre votre terre contre l’armée du NWO

https://www.liberte-entraide.com/petites-annonces/annonces/105/jardins-partages/

https://mrmondialisation.org/un-irreductible-paysan-refuse-de-ceder-ses-terres-au-grand-stade-de-lyon/

https://zad.nadir.org/spip.php?article3884

https://www.pretersonjardin.com/

https://www.plantezcheznous.com/

https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/collectif-de-defense-des-jardins-ouvriers-d-aubervilliers

L’échange des graines dérange le NWO vu qu’il a censuré 2 liens

https://www.trocvert.fr/ (source censuré)

https://seeddating.grainesdetroc.fr/ (source censuré)

NdR71 : contre la mafia des semences, soutenons l’association Kokopelli, pour des semences libres de droit

et vous pouvez vous inspirer des méthodes utilisés par les zadistes de notre dame des landes pour défendre leurs terres contre les lobbys

http://rebonds.net/lazadpartout/419-commentestneelazaddenotredamedeslandes

si vous connaissez d’autres sites qui dénoncent les expropriations ou menaces d’expropriations de terres agricoles et organisent la défense des terres agricoles, mettez les en commentaires sous cet article, merci.

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

===

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :



Du chemin de la société vers son humanité réalisée

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires