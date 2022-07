Un tribunal de droit coutumier interdit l’entrée du criminel trafiquant d’enfants Jorge Bergoglio alias le pape François 1er, en vue de réunion le 23 juillet 2022 et son arrestation s’il entre au Kanata (TICEE)

Notice publique et communiqué de presse

Mardi 5 juillet 2022

reçu par courriel le 5/7/22

Décision de justice interdit au pape François 1er d’entrer au Canada et d’y rencontrer les Chinois ; la police et le public ont autorité pour arrêter le pape alors que des manifestations sont prévues

Ottawa et Geneva:

Le pape François a été légalement interdit d’entrer au Canada le 23 juillet prochain par un tribunal international ayant une jurisdiction universelle.

The International Common Law Court of Justice (ICLCJ) a émis une injonction qui ordonne légalement sa mise en état d’arrestation et interdit les autorités et le public de l’assister en quoi que ce soit.

L’ICLCJ a émis cette injonction aujourd’hui fondée sur la condamnation légale de Jorge Bergoglio le 15 janvier 2022 pour complicité de génocide médical et pour le trafic, torture et assassinat d’enfants indigènes. (Breaking News from the International Common Law Court of Justice, January 15, 2022 (GMT) Big pharma, government, church leaders face arrest as Court convicts them of Genocide, prohibits injections – Murder by Decree)

L’injonction et le mandat donnent le pouvoir à la police et au public d’arrêter Bergoglio et d’utiliser tout force ou action raisonnables pour arrêter ses mouvements.

L’action du tribunal menace de perturber une réunion planifiée entre Bergoglio et des officiels chinois dans la localité de Prince Rupert en Colombie Britannique le 23 juillet courant, une journée avant son arrivée prévue à Edmonton.

D’après des sources du Vatican et chinoises, le réunion formaliserait le financement par la banque du Vatican d’un plan sur 10 ans pour la Chine de renforcer sa prise de contrôle sur l’économie nord-américaine.

“La soi-disante “excuse” pontificale aux Indiens du Canada n’est qu’un écran de fumée pour cette réunion importante et pour des accords similaires que le pape François fait pour la Chine avec le peuple Inuit de Nunavut, où se situe plus du quart des réserves canadiennes de pétrole non exploitées”, explique une source de Rome.

Les anciens des nations indigènes du Canada ont rapidement applaudi l’injonction de l’ICLCJ.

“Nous saluons l’action du tribunal pour stopper Bergoglio”, a dit Suzanne Holland du congrès national Chilcotin. “Nous l’avons banni, lui et son église génocidaire de notre territoire et avons rejeté ses fausses excuses. Nous en appelons à tous les autres peuples indigènes de faire la même chose et de nous aider à arrêter ce criminel.”

Agissant par le pouvoir de cette injonction, la campagne “Arrêtez le pape” a annoncé aujourd’hui que des sit-ins, des blocages de routes et autres actions de désobéissance civiles allaient perturber la visite pontificale si celle-ci se produit. Ces actions protégées par le tribunal de droit coutumier se produiront à Prince Rupert et à Edmonton, dans la ville de Québec et à Iqaluit, Nunavut.

Une copie de la décision du tribunal est attachée au présent communiqué ainsi qu’une notification de responsabilité pour la police, l’église, le gouvernement et les officiels aborigènes. Cette n notification de l’ICLCJ est approuvée par les conseils traditionnels d’anciens des nations Squamish, Chilcotin, Cree, Naishinaabe, Mohawk et Metis.

Pour plus d’information, soyez à l’écoute de : www.bbsradio.com/herewestand, see www.murderbydecree.com under “ITCCS Updates”, and write to itccsoffice@protonmail.com .

Émis le 5 juillet 2022, par l’ International Tribunal into Crimes of Church and State

Post-script update: Le tribunal a reçu la confirmation qu’une réunion spéciale du culte sacrificiel meurtrier du 9ème cercle se tiendra à Prince Rupert à minuit le 23 juillet en présence du pape Bergoglio et d’autres officiels de l’église. Le sacrifice rituel d’enfants, dans ce cas-ci d’enfants indigènes, est le protocole normal de ces rites, qui ont tendance à accompagner ou à précéder d’importants évènements pontificaux.(www.murderbydecree.com)

Background: Here We Stand, July 3, 2022 | BBS Radio

https://youtu.be/IAify6B8zJg

(Traduction Résistance 71 )

Lire notre traduction de « Meurtre par décret, le crime de génocide au Canada », contre-rapport de la mascarade de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada (PDF)

et notre page : « Meurtre par décret, le crime de génocide au Canada »



L’héritage des pensionnats pour Indiens…

taché à tout jamais !

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires