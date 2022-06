Mettre le gauchisme, traître à la révolution sociale, face à ses insuffisances et ses contradictions avec le Dr Bones… (Résistance 71)

“La véritable individualité ne peut fleurir que lorsque les moyens d’existence sont partagés par tous.”

Qui est Dr Bones ?

Résistance 71

3 Juin 2022

Nous avons découvert assez récemment ce secoueur de cocotiers “communiste égoïste” auto-proclamé, militant et activiste anarcho-communiste états-unien, puisant sa pensée critique dans les philosophies et critiques constructives quoique dynamiteuses de penseurs comme Max Stirner, Friedrich Nietzsche et Slavoj Zizek. Dr Bones est un militant anarchiste post-moderne, imprégné de culture ancestrale païenne et un brin occultiste, qui a choisi la provocation militante pour éveiller les esprits. Il apparaît en ligne dans des podcast qu’il met en scène ou dont il est l’invité, ce depuis cinq ans environ et il disserte dans des universités où il est également invité tout en préservant son anonymat en figurant publiquement tel que sur la photo le présentant ci-dessus, dans le style d’un Marcos dérisoire et déjanté.

Il est un auteur prolifique depuis quelques années de pamphlets et d’essais, publiés dans les médias anarchistes anglo-saxons. Il est aussi l’auteur d’un livre auto-publié intitulé (traduit de l’anglais par nos soins…) : “Maudissez votre patron, jetez un sort à l’État et reprenez le Monde”.

Anti-gauchiste forcené, “gauchisme” dans lequel il voit, sans aucun doute à juste titre, une trahison de toute velléité de révolution sociale par ses mouvements vendus au système, qui tentent et échouent dans des réformes aussi vaines que finalement pathétiques, décrédibilisant au passage la lutte pour l’émancipation politique et sociale réelle. Il soutient véhémentement l’action directe basée sur la pensée critique partant de l’individu et s’étendant à des groupes de personnes s’étant retrouvées et renforcées dans la lutte hors système.

Dr Bones est un secoueur, un éveilleur de conscience, dynamiteur d’idées reçues et délicieusement iconoclaste, dans la lignée de ce que fut un Hakim Bey par exemple : un tiers anarchiste, un tiers pirate et un tiers (apprenti)sorcier, joyeux drille déconneur et amoureux éperdu de la vraie vie, celle qu’on ne peut trouver que dans la liberté et l’émancipation.

Les lecteurs de Résistance 71 ont déjà eu deux échantillons de sa prose critique décapante et provocatrice, inédite en français aussi loin que nous sachions, avec deux textes datant de 2015, que nous avons traduits dans leur intégralité : “Le capitalisme est un culte de la mort et la science une pute” et “Insurrection et Utopie”.

Inutile de dire qu’à Résistance 71, nous sommes assez friands de ses écrits et de sa pensée directe et sans détour, qui assainit l’atmosphère de cette gauchiasse putride, traîtresse aux idéaux de la révolution sociale qu’elle prêcha si hypocritement pendant des lustres, mouvance anarchiste bien souvent comprise. Donc, plus que certainement, à suivre sur Résistance 71…

Néanmoins, en 2019, ombre au tableau : Dr Bones a poussé la joie de vivre et le bouchon de la bouteille un peu loin et s’est retrouvé impliqué dans une histoire d’intoxication alcoolique et de sexe extra-conjugal, qui l’ont forcé à disparaître de la vue publique. II était alors un des animateurs principaux du podcast “The Guillotine”. Il a cessé d’écrire et de discuter en public depuis février 2019. Il n’y a pas de textes du Dr Bones postérieurs à 2018. Question simple : le Dr Bones s’est-il fait piéger ? Possible, probable… il travaillait avec des marxistes-léninistes-maoïstes sur la plateforme du podcast, qui sont TOUS des ennemis de l’Anarchie, et dont bien des groupes ont été de longue date, infiltrés par le programme COINTELPRO des services étatiques, qu’il a mentionné et dénoncé notamment dans “Insurrection et Utopie”, que nous avons traduit et publié ; mais peu importe, ses écrits demeurent. Le marxisme n’est en rien dangereux pour le système, il en fait partie, en revanche la véritable pensée et action radicale anarchiste a toujours été l’ennemi à abattre. Il semblerait que le Dr Bones en soit une victime de plus. Son audience augmentait, il fallait le faire taire. Le bon vieux piège classique du genre “picole / cul” aura suffi… La cible était parfaite et sans doute aussi, un peu facile à tromper.

N’oubliez pas qu’il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir, il faut tout passer par dessus bord et reprendre la barre du bateau ivre, dérivant en perdition, vers l’écueil, champ de mines d’un état et d’un capitalisme décadents et moribonds.

Personne ne viendra nous sauver, nous émanciper… Personne ! C’était aussi le credo du Dr Bones tel qu’il l’a écrit en avril 2017 dans un texte que nous avons traduit et publierons très prochainement.

Il n’y a que nous et vous, ensemble, unis et créateurs, hors état, hors marchandise et hors institutions. Il suffit de dire NON ! Tout le reste n’est que pisser dans un violon !

Pensée Critique, Union, Entraide, Action Directe <=> Émancipation, Liberté et Fraternité vraies.

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée en une société des sociétés complémentaire dans son immense diversité. Tout antagonisme est artificiellement induit, il n’y a que des complémentarités mal comprises…

