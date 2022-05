Espagne 1937 : Analyse politique de terrain du groupe anarchiste des amis de Durruti sur la priorité à la révolution sociale…

Texte du groupe Los amigos de Durruti (1937)

NÉCESSITÉ D’UNE JUNTE* RÉVOLUTIONNAIRE

Dans l’éditorial du numéro précédent, nous établissions la nécessité qu’il est absolument indispensable de posséder une théorie révolutionnaire pour pouvoir exercer l’influence décisive dans la rue. Et nous affirmions que la C.N.T. et la F.A.I. ne surent pas tirer l’esprit révolutionnaire des journées de juillet et de mai parce qu’elles manquaient de cette précision théorique que notre groupement proposa.

Un des aspects que nous considérions les plus importants de cette conception qui consiste à tirer des enseignements au lendemain des journées de rue, est celui qui a rapport à la défense de la révolution.

Nous, militants de la C.N.T. et de la F.A.I. qui nous groupons dans les « Amis de Durruti », nous croyons que nécessairement on doit veiller à la pureté des principes révolutionnaires durant les jours fiévreux de l’agitation insurrectionnelle, et nous sommes complètement convaincus que, durant une période plus ou moins longue, on doit exercer une tutelle qui consiste à acheminer et diriger le rythme de la révolution dans la direction qui se manifeste toujours dans les premiers instants.

Les révolutions créent dans toutes les grandes commotions sociales de nouveaux organismes qui sont revêtus de fonctions spécifiques. Dans le cours de l’année écoulée, nous trouvons des exemples probants que ces organismes nés des entrailles des nouveaux temps, eurent un remarquable esprit d’innovation. Mais les erreurs commises furent telles que de ces organismes qui auraient pu situer la « nouvelle Espagne » sur un plan de rénovation, au bout de douze mois d’une lutte sanglante, deviennent l’armature bureaucratique qui est l’expression exacte de l’étape antérieure au 19 juillet.

La coûteuse expérience vécue nous incline à nous affirmer pour l’indiscutable nécessité d’orienter le peuple dans les instants insurrectionnels et les moments qui suivent immédiatement le choc violent. Acceptant cette thèse, on doit concrétiser la manière d’édifier cet organisme dirigeant et défenseur de la révolution.

Les formes étatiques, avec leur engrenage compliqué, ont complètement échoué. La machine étatique asphyxie, et finit par créer de nouvelles promotions de privilégiés et de défenseurs de quelques améliorations qui appartiennent à un nombre restreint d’individus. Il est nécessaire, pour le bon fonctionnement de la société naissante, d’avoir une formule plus souple qui permette de remplir loyalement les fonctions sociales inhérentes au nouveau temps.

La constitution d’une junte révolutionnaire est une prémisse inévitable. Cette junte sera constituée par une représentation véritable des travailleurs qui descendirent dans la rue les armes à la main. Seuls, les hommes des barricades peuvent défendre la révolution, et ce sont les seuls qui ne vendront ni ne trahiront les fruits du triomphe.

Du mouvement de juillet, nous devons tirer la conclusion que nous devons anéantir les ennemis de la révolution sans pitié. Ne pas l’avoir fait fut une erreur capitale que nous venons de payer chèrement. Cette mission de caractère défensif sera le rôle de la junte révolutionnaire qui doit être inexorable avec les groupements adversaires.

La durée de la tutelle que doivent exercer les travailleurs révolutionnaires dépendra du temps que mettra à se consolider le nouvel état de choses. Mais ce dont on doit se préserver, c’est que par sentimentalisme, par lâcheté, par incapacité ou par confusionnisme, on tombe de nouveau dans les déviations qui ont fait échouer pour le moment un passé plein d’espérance qui s’est changé en une inconnue de plus.

L’importance de la constitution d’une junte révolutionnaire est formidable. Il n’est point besoin d’épiloguer davantage. C’est la résultante d’une série d’échecs et de désastres. C’est la rectification catégorique de la ligne suivie jusqu’à l’heure actuelle.

En juillet, se créa un comité antifasciste1 qui ne répondait pas à l’envergure de cette heure sublime. Comment pouvait se développer l’embryon issu des barricades, avec un coude à coude des amis et des ennemis de la révolution ? Le comité antifasciste n’était pas par sa composition la représentation de la lutte de juillet.

Il est nécessaire de canaliser les désirs violents qui se manifestent dans la rue, et si on permet qu’on les falsifie dans les premiers moments, il est sûr que dans les instants suivants, la dégénérescence qui s’était manifestée dans les formes premières se continuera.

Il n’y a aucun doute que si dans les commencements se maintient une expression rigide et inaltérable, la révolution atteindra la limite pour laquelle tant de vies furent sacrifiées.

En outre, il existe une couche déterminée de la population qui, quoiqu’elle tende à s’adapter à chaque état nouveau, le fait par simple instinct de conservation. Ces individus se trouvent dans les syndicats et sur les lieux de travail. On doit qualifier cette couche de la population de « divorces de la révolution », et on ne peut leur concéder aucune représentation dans les nouveaux organismes et encore moins peut-on confier des responsabilités à ceux qui sont des ennemis déclarés.

Pour les raisons qui précèdent, nous sommes partisans de ce que dans la junte révolutionnaire participent seuls les ouvriers des villes et des champs et les combattants qui dans les instants décisifs de la lutte se sont manifestés comme des paladins de la révolution sociale. Si l’on tient compte de ce rapport de valeurs révolutionnaires, on n’assistera pas à nouveau au spectacle d’une victoire gagnée par les travailleurs et dont la classe opposée tire le bénéfice.

Le groupement « Les Amis de Durruti » qui sut faire une critique exacte des journées de mai, sentit, dès ce moment, la nécessité de la constitution d’une junte révolutionnaire telle que nous la concevons et croyons indispensable pour défendre la révolution des attaques des couches qui, sans aucun doute, poignarderont les conquêtes qu’il faudra tôt ou tard reprendre les armes à la main.

El Amigo del Pueblo n° 6, 12 août 1937

Source :

Guerre de Classe http://guerredeclasse.fr/2022/05/24/necessite-dune-junte-revolutionnaire/



De Marat à Durruti : « L’ami du peuple »

(*) NdR71 : Attention à ce mot “junte”. Dans le langage politique bien souvent galvaudé surtout lorsque les mots ont une origine étrangère, on parle de “junte” pour une dictature militaire à la Pinochet ou Videla ce qui n’est bien sur pas faux, mais en espagnol, puisque le mot français de “junte” vient du mot espagnol “junta”, ce mot veut dire “conseil” ou “comité”. Ce que nous appelons une junte en français se dit “junta militar” en espagnol ou “junte militaire”, c’est à dire qu’il faut y mettre le qualificatif de “miitaire”. Il en va de même pour le mot russe “soviet” qui veut dire “conseil” au sens d’assemblée politique. Le slogan “Tout le pouvoir aux soviets” voulait dire “Tout le pouvoir aux conseils ouvriers” et non pas à un parti quelconque. Donc, lorsque l’El Amigo del Pueblo appelle, en 1937, à la création d’une junte révolutionnaire, il parle de “conseil révolutionnaire” et non pas d’une dictature militaire, le texte est explicite, mais le titre en français peut prêter à confusion. Il n’y a pas de confusion sémantique en espagnol. Le mot “junta” aurait dû être traduit par “conseil” ou “comité” en français…

A lire également sur Résistance 71 : Abel Paz, entretien avec Durruti sur le peuple en arme

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :



Travailleurs !

Un conseil révolutionnaire – Fusillons les coupables.

Désarmement de tous les corps armés.

Socialisation de l’économie.

Dissolution des partis politiques qui ont agressé

la classe laborieuse.

Ne cédons pas la rue. La révolution avant tout.

Nous saluons nos camarades du P.O.U.M qui ont

fraternisé avec nous dans la rue

VIVE LA REVOLUTION SOCIALE…

A BAS LA CONTRE-REVOLUTION !

