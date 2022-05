Empire du mal, du mensonge et de la diversion : De l’arnaque assassine COVID à une autre arnaque de la variole du singe en passant par les Ukronazis otanesques, le cirque continue dans son interconnexion malfaisante obligée…

Résistance 71

23 mai 2022

Il était temps de faire sortir la vraie fausse pandémie fabriquée COVID par la petite porte en amenant une diversion guerrière de la falsification outrancière de la situation ukrainienne depuis 2014 et la pantomime pathétique de la marionnette otanesque et nazie de Kiev avec son pitre patenté et estampillé conforme : Zelenskiri le clown. La sauce COVID et ses centaines de milliers de morts par injections ARNm OGM, véritables armes biologiques lâchées sur l’humanité, commençait à ne plus prendre et il fallait faire oublier les méfaits de Big Pharma à un public si facilement manipulable.

L’oligarchie ressortit alors sa guerre qu’elle avait mis en veilleuse depuis 2014, la guerre d’Ukraine et sa tambouille sécessionniste, préparée par le coup d’état mené par l’OTAN et Yankland en 2014 au Maïdan de Kiev, coup qui avait amené au pouvoir un régime néo-nazi bandériste, qui attaqua sans vergogne l’Ukraine orientale russophone, qui se protégea en déclarant l’autonomie et demandant la protection russe. Quasi-oubliée depuis 8 ans, cette guerre civile a fait des dizaines de milliers de victimes civiles au Donbass sous les bombardements du régime nazi de Kiev soutenu sans conteste par l’OTAN qui l’a mis au pouvoir. En février 2022, la protection russe du Donbass en vient à une opération militaire voyant la Russie entrer en conflit avec le régime de Kiev et ses alliées de l’OTAN. Tout fut fait du côté occidental pour escalader les tensions et pousser à la 3ème guerre mondiale. Le plus important étant une fois de plus d’entretenir la peur dans le public à grand renfort de censure, de propagande, de mensonges et de distorsion des faits. Ainsi la populace passe de la peur (fabriquée et entretenue) du COVID à celle, toute aussi fabriquée et entretenue, des « méchants Russes » et de « nouveau Hitler Poutine » (alors que les nazis les gars, sont à Kiev mis en place par l’OTAN…). Mais le résultat n’est pas celui escompté. Les Russes balaient l’armée ukrainienne et encercle le bastion neo-nazi du bataillon Azov dans le complexe industriel de la ville de Marioupol, où après une âpre bataille, les neo-nazis sur ordre de Kiev, finissent par se rendre aux Russes et aux milices des républiques autonomes du Donbass.

Il a été dit et prouvé par les Russes, que des militaires de l’OTAN, américains, français, britanniques, canadiens ainsi que des officiers de ces nations, se trouvaient avec les nazis d’Azov à Marioupol. Certains sont morts, d’autres ont plus que certainement été capturés par les Russes. Ceux-ci sont en train de faire le tri des bidasses faits prisonnier et vont envoyer les nazis en Russie pour y être jugés pour crimes de guerre. Dans cette affaire, quid des bidasses de l’OTAN ? Les Etats-Majors et l’oligarchie sont sans aucun doute en état de panique à l’idée que la présence de ces trouffions soient révélée au grand public… Donc, notez le timing parfait de l’affaire : temps d’une nouvelle diversion…

Entrée en scène de Bruno, le virus de la variole du singe.

But : faire diversion, qu’on arrête de parler de l’Ukraine qui va devenir très gênante, qu’on reparle de plandémie avec pour impératif absolu de … TOUJOURS ENTRETENIR LA PEUR. Condition sine qua non pour que la propagande marche, du moins un temps. L’oligarchie est tellement conne et arrogante qu’elle suit son plan comme annoncé par Bill Gates en 2020, lorsqu’il mentionnait une « bio-attaque terroriste à la variole », ce qui laissa bien du temps et bien peu de surprise aux médias alternatifs pour rechercher les infos sur le sujet de cette variole du singe. Nous vous mettons deux vidéos ci-dessous (en anglais) disant pour être bref que : a) cette maladie n’est pas dangereuse et est parfaitement traitable, une fois de plus aucun besoin de « vaccins » (Dr Peter McCullough dans la 1ère vidéo) et b) dans la seconde vidéo : qui il y a bien eu un « gain de fonction » sur cet orthopox virus avec des recherches financées et coordonnés par, surprise, surprise, le NIH et le NIAID du Dr Anthony Fauci…

Dans le même temps de nouvelles réglementations internationales vont donner les pleins pouvoir à l’OMS / Bill Gates pour être le gendarme sanitaire utilisant les forces armées des nations pour imposer toute dictature sanitaire jugée « utile » par les milliardaires eugénistes et la clique de psychopathes aux manettes.

Ce qui nous ramène toujours à cette sempiternelle question que nous posons et reposons sans cesse : Quand assez est-il assez ? Quand les gens comprendront-ils que cette clique de psychos qui mettent les politiciens en place partout pour servir leur cause de contrôle eugéniste et transhumaniste de la planète, sont en guerre contre nous, les peuples de la Terre et qu’ils veulent simplement nous éradiquer purement et simplement, comme gravé dans la stèle de leur guide en Georgie : « maintenir la population de la planète à maximum 500 millions… ». Que faut-il de plus pour que cela devienne transparent ? Que l’hécatombe finale programmée commence ? Lorsque ce sera le cas, il sera plus que sans doute trop tard !

Quand nous unirons-nous enfin et agirons-nous en conséquence, car il est évident qu’…

