Espagne 36 : le peuple en arme… Entretien d’Abel Paz avec Durruti (extrait)

Lisez ce qui suit. Les paroles de Durruti ont toujours grand sens aujourd’hui en 2022, 86 ans plus tard.. Pourquoi cela ? Parce qu’à l’évidence rien n’a vraiment changé. Le système continue à utiliser les fascistes / nazis paramilitaires en Ukraine et ailleurs… car comme le dit Durruti plus bas : “Aucun gouvernement ne combat le fascisme à mort. Quand la bourgeoisie voit le pouvoir lui échapper elle utilise le fascisme pour se maintenir en place.” L’Espagne 36 n’a fait que suivre l’Italie et l’Allemagne des années1920, l’empire anglo-américain n’a fait que prendre le relais. Non ! Rien n’a changé et ne saurait changer car il n’y a de toute évidence, pas de solution au sein du système ! Simple, direct et sans ambage ! Il suffit donc d’agir en conséquence…

~ Résistance 71 ~

Extrait d’un entretien d’Abel Paz avec l’anarchiste Buenaventura Durruti, paru dans le Toronto Daily Star du 5 août 1936

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

“Les masses sont en armes, L’armée ne compte plus. Il y a deux camps : des civils qui luttent pour la liberté et des civils qui sont rebelles et fascistes. Tous les travailleurs d’Espagne savent que si le fascisme triomphe, ce sera la famine et l’esclavage. Mais les fascistes savent aussi ce qui leur sera réservé s’ils sont battus. C’est pourquoi ce combat est âpre et sans merci. Pour nous c’est une question d’écraser le fascisme, l’éradiquer et le balayer de façon à ce qu’il ne redresse plus jamais la tête en Espagne. Nous sommes déterminés d’en finir avec le fascisme une bonne fois pour toute. Et ce oui, malgré le gouvernement,” ajouta t’il hilare.

Abel Paz : “Pourquoi dis-tu malgré le gouvernement ? Ce gouvernement ne combat-il pas la rébellion fasciste ?” Demandais-je avec une sorte d’incrédulité…

“Aucun gouvernement dans le monde ne combat le fascisme à mort. Quand la bourgeoisie voit le pouvoir lui glisser entre les doigts, elle a recours au fascisme pour se préserver et se maintenir au pouvoir. Le gouvernement libéral de l’Espagne aurait pu rendre inoffensif les éléments fascistes il y a bien longtemps ! Continua Durruti. “Mais au lieu de cela, il a temporisé et fait des compromis. Même maintenant, il y a dans ce gouvernement des personnes qui veulent y aller mollo avec les rebelles. Vous ne pouvez jamais savoir.” Ria t’-il. “Le gouvernement actuel pourrait bien avoir besoin de ces forces rebelles pour écraser le mouvement des travailleurs.”

[…]

“Pouvez-vous gagner seuls ? Demandais-je directement.

Durruti ne répondit pas. Il se gratta le menton. Ses yeux brillèrent.

“Vous serez assis sur une pile de ruines même si vous êtes victorieux.” M’aventurais-je à dire pour briser sa rêverie.

“Nous avons toujours vécus dans des taudis avec des trous dans les murs”, dit-il calmement, “Nous saurons nous accommoder pour un moment, parce que n’oublie jamais que nous pouvons construire aussi ces palaces et ces villes, ici en Espagne, en Amérique et n’importe où ailleurs. Nous, les travailleurs, pouvons en construire d’autres pour prendre leurs places et ce sera mieux, bien mieux construit. Nous n’avons aucunement peur des ruines. Nous allons hériter de la planète terre, il n’y a aucun doute là-dessus. La bourgeoisie va peut-être faire péter et ruiner son propre monde avant de quitter cette étape de l’histoire. Nous sommes ici porteurs d’un tout nouveau monde dans nos cœurs.” Dit-il dans un murmure. Il ajouta : “Ce monde grandit avec chaque minute qui passe…”

–“Durruti: Le peuple en armes,” Abel Paz

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

===

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :

