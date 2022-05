La guerre est un racket… La guerre en Ukraine n’est en rien une exception !

Lavage de cerveau & Co

La guerre en Ukraine, comme toutes les guerres, est un racket

Jonas E. Alexis

26 avril 2022

Url de l’article original :

https://www.veteranstoday.com/2022/04/26/the-ukraine-war-is-a-racket/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

JEA: Au début de cette année, Tulsi Gabbard (NdT : ancienne militaire combattante en Irak devenue politicienne et membre du congrès des Etats-Unis, une voix dissidente et pro-vérité au sein du système qu’elle ne remet jamais en cause…) a déclaré que “le complexe militaro-industriel est celui qui bénéficie de cette guerre en Ukraine. Ils contrôlent clairement l’administration / gouvernement Biden. Les va t’en guerre des deux côtés du spectre politique à Washington ont dopé ces tensions.” Elle avait absolument raison. L’ex-député Ron Paul semble vouloir montrer pourquoi.

Par Ron Paul

“La guerre est un racket”, écrivit le général américain Smedley Butler en 1935. Il expliquait : “Un racket est le mieux décrit, je pense, comme quelque chose qui n’est pas ce qu’il paraît être pour la vaste majorité des gens. Seul un tout petit groupe d’initiés sait de quoi il retourne. Il est fait pour le profit de plus petit nombre aux dépends du plus grand nombre. De la guerre, quelques personnes tirent d’énormes fortunes.”

Cette observation du Gen. Butler décrit parfaitement la réponse de l’OTAN à la guerre en Ukraine.

La propagande continue de faire le portrait de la guerre en Ukraine comme celle entreprise par un Goliath non provoqué attaquant pour décimer un David des plus innocents à moins que nous, aux Etats-Unis et OTAN ne contribuions aux envois de très larges stocks d’armes et de munitions par que l’Ukraine puisse vaincre la Russie. Comme c’est toujours le cas avec la propagande, cette version des évènements est manipulée afin d’amener une réponse émotionnelle suffisante pour bénéficier à des intérêts bien particuliers.

Un groupe en particulier qui bénéficie grandement de cette guerre est le complexe militaro-industriel américain. Le CEO de Raytheon, Greg Hayes, a récemment dit dans une réunion avec les actionnaires que “Tout ce qui est envoyé en Ukraine aujourd’hui provient bien entendu de stocks, soit ceux du ministère de la défense ou de nos alliés de l’OTAN et ceci est une excellente nouvelle. Eventuellement nous allons devoir renflouer les stocks et nous verrons donc une bonne croissance de nos affaires.”

Il ne mentait pas. Raytheon, ainsi que Lockheed Martin et un grand nombre d’autres producteurs d’armement sont en train d’engranger comme ils ne l’avaient pas fait depuis bien longtemps. Les Etats-Unis ont promis plus de 3 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Ils l’appellent “aide”, mais ce n’est qu’une aide aux entreprises rien de plus : Washington paient des milliards (NdT : de l’argent public) aux fabricants d’armes pour des armes qui sont envoyées à l’étranger.

De biens des sources, ces envois d’armes comme les missiles anti-chars Javelin (fabriqués par Raytheon et Lockheed Martin) sont pulvérisés par les Russes dès qu’ils arrivent en Ukraine. Ceci ne dérange pas du tout Raytheon. Au plus d’armement détruit par la Russie en Ukraine, au plus il y aura de commandes du Pentagone.

Les pays de l’ancien pacte de Varsovie, maintenant membres de l’OTAN, sont parties prenantes de cette escroquerie également. Ils ont trouvé le moyen de se débarrasser de leur vieil armement de plus de 30 ans datant de l’ère soviétique pour le remplacer par du moderne en provenance des Etats-Unis ou des pays occidentaux de l’OTAN.

Bien que beaucoup de sympathisants de l’Ukraine se réjouissent, ces envois d’armement de milliards de dollars ne feront absolument aucune différence. Comme l’a confié au Ron Paul Liberty Report l’ancien officier du renseignement de la marine américaine Scott Ritter la semaine dernière : “Je peux dire en toute certitude que toute cette aide militaire n’aura absolument aucun effet sur le champ de bataille. Cela aura un impact zéro et Joe Biden le sait parfaitement bien.”

Ce que nous voyons, c’est que les Russes capturent des armes modernes américaines et de l’OTAN par tonnes et les utilisent même contre les Ukrainiens. Quelle ironie ! On peut aussi se demander quelle type d’opportunité va se présenter aux terroristes (NdT : essentiellement des groupes contrôlés par l’OTAN et les services de renseignement occidentaux..), avec ces milliers de tonnes d’armement haute technologie se baladant en Europe ? Washington a déjà admis qu’elle n’avait aucun moyen de tracer les armes qu’elle envoie en Ukraine et aucun moyen de les maintenir hors des mains des méchants (NdT: créés par Washington et ses vassaux rappelons-le, que ce soit les neo-nazis d’Ukraine, Al Qaïda et Daesh, tous ces groupes font parties de la nébuleuse de l’état profond maintenant le chaos mondial).

La guerre est un racket, c’est une chose certaine. Les Etats-Unis se sont ingérés en Ukraine depuis la fin de la guerre froide, allant aussi loin que de renverser le gouvernement en 2014 et plantant ainsi les graines de la guerre que nous voyons se dérouler aujourd’hui. La seule façon de sortir d’un trou est déjà d’arrêter de le creuser. Ne vous y attendez pas de si tôt. La guerre est bien trop lucrative.

= = =

Lecture complémentaire :

“La guerre est un racket” Paul Craig Roberts & Gen. Smedley Butler (traduit et publié en mai 2015 sur Résistance 71) :

