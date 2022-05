Décolonisation : Mont Royal Québec… Que tombe La Croix ! (Mohawk Nation News)

Combien de millions de mort sous ce symbole ?

Déclaration des mères de clans Mohawks : Retrait immédiat de la croix de Mont Royal

Mohawk Nation News

25 avril 2022

url de l’article original :

https://mohawknationnews.com/blog/2022/04/25/declaration-mmediate-removal-of-mount-royal-cross-audio/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Les kahnistensera, mères de clan de la nation Mohawk ont déclaré qu’en accord avec Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, la Croix, symbole religieux de contrôle de la pensée afin que les gens n’utilisent plus jamais leur esprit pour penser mais juste pour “croire” en des mensonges, doit être mise à bas.

La croix est un symbole de domination, de génocide et de violation de kaianerekowa. Sous cette croix réside des tombes inconnues de natifs qui ont été massacrés par les envahisseurs. Tout pensionnat pour Indiens où les enfants furent massacrés a sa croix. Le symbole de contrôle des esprits surplombe tekanontak (Mont Royal), un village kanienkehaka (mohawk). La croix contrôle l’esprit de quiconque la regarde, y pense et la vénère.

Cette croix sert de rappel commémoratif du génocide qui a eu lieu et qui continue aujourd’hui. Les envahisseurs occupent des terres qui ne leur appartiendront jamais. L’université McGill est attaquée en justice à la Cour Supérieure du Québec par les mères de clans mohawks. La première session aura lieu le 30 mai prochain. Les envahisseurs doivent vider les lieux de nos terres. Ils n’y ont jamais été invités. Jamais. Les mères de clans mohawks ont pris leur décision en accord avec kaianerekowa, la loi de la grande paix, afin que ce symbole soit immédiatement retiré.

Ceux qui ont perpétré et ont profité des massacres des peuples originels peuvent commencer à empaqueter leurs affaires dès maintenant et quitter l’Île de la Grande Tortue à moins qu’ils ne reconnaissent la grande loi de la paix comme étant la seule loi régissant l’Île de la Grande Tortue. Tous les symboles de l’injustice systémique et de la haine seront retirés de notre terre.

Le peuple originel refuse de regarder chaque jour et de voir ce symbole qui leur rappel tant d’horreur, de colère et de souffrance de cette expérience de contrôle de masse et des expériences conduites par le Allen Memorial de l’université McGill, la CIA et le gouvernement canadien, que cette croix représente. Tous les noms originels des endroits seront restaurés parce que notre mère déteste être appelée en des termes comme “St Louis de ha-ha-ha” et tout autre nom étranger.

Nous ne les laisseront pas passer au travers les mailles du filet en les aidant à produire le plus grand holocauste de l’histoire de l’humanité. Quand la crois sera abattue, nous pourront avoir une tranquillité d’esprit. Merci.

Ces soi-disants “Indiens” qui allèrent à Rome et embrassèrent la bague du pape ne font que montrer leur soumission, tout comme ces sous-fiffres de la mafia embrassant la bague du parrain. De vrais indigènes n’embrasseraient jamais l’artifice d’un tueur en série. Et oui, une culture qui glorifie les tueurs en série tout comme ces croix le font doit prendre fin.

= = =

Lectures complémentaires :

« Païens en terre promise, décoder la doctrine chrétienne de la découverte » (Steven Newcomb)

« Comprendre le système légal de l’oppression coloniale pour mieux le démonter » (Steven Newcomb)

« Nous sommes tous des colonisés » (Résistance 71)

« Manifeste pour la société des sociétés » (Résistance 71)

« Que faire ? » (Résistance 71)

« Épiphanie » (Zénon)

« Crash-test » (Zénon)

« Effondrer les empire coloniaux » (Jo Busta Lally)

« Meurtre par décret, le crime de génocide au Canada », TIDC

« La grande loi du changement » (Pr. Taiaiake Alfred)

« Réflexions sur le peuple en armes et la rébellion » (3 textes)

« L’art de ne pas être gouverné » (James C. Scott)

« Les formes quotidiennes de la résistance paysanne » (James C. Scott)

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires