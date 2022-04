Un ponte des Human and Health Services (HHS) yankee confirme les injections ARNm tueuses

Le secrétaire Xavier Becerra du HHS (ministre de la santé des USA) avoue que les » vaccins » (qui sont en réalité des armes biologiques à protéine spike) tuent

Nettoyage ethnique par les faux vaccins: Xavier Becerra, secrétaire du HHS (ministère de la santé des USA https://www.hhs.gov/about/leadership/xavier-becerra.html), confirme que les vaccins tuent des Noirs et des Latins à un taux « deux fois supérieur à celui des Américains blancs ».

Donc il avoue que les vax tuent tout le monde, et qu’ils tuent les non blancs 2 fois plus vite.

Pourquoi? Parce que les vax à faible dose de poison sont en plus grande quantité que les vax à forte dose de poison.

Les vax à faible dose de poison tuent immédiatement ceux qui sont en déficité de vitamine D, et les non blancs ont moins de stock de vitamine D que les autres à cause de la mélanine qui bloque la synthèse de vitamine D.

évidemment les blancs en déficit de vitamine D peuvent crever aussi rapidement des vax à faible dose de poison.

mais sont plus susceptibles de crever des vax à forte dose de poison plus rares que les vax à faible dose de poison.

https://www.cqv.qc.ca/selon_les_analystes_un_petit_pourcentage_de_lots_de_vaccins_est_responsable_d_un_grand_nombre_d_effets_indesirables

Pour les non blancs, ils meurent des vaccins même à faible dose de poison

pour les blancs il faut des vaccins à forte dose de poison pour les tuer en quelques heures ou quelques minutes.

Fuellmich a montré la preuve que les lots des faux vax ont différentes toxicité ( doses de poison) qui expliquent pourquoi des gens mourront en quelques heures d’autres en quelques mois, d’autres en quelques années pour n’importe quel humain.

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/video-tous-les-lots-de-vaccins-ne-contiennent-pas-la-meme-chose-certains-lots-sont-mortels-reiner-fuellmich-dr-wodarg-dr-white/

un vax à faible dose de poison qui tue un blanc en quelques mois, tuera un noir en quelques heures parce qu’un non blanc (amérindien, latinos, noir, etc..) a moins de vitamine D en stock qu’un blanc pour lutter contre le poison. et vu que les faux vax transforment les cellules en protéine spike, il lui est impossible de faire la synthèse de nouvelle vitamine D.

En gros ils veulent génocider les non blancs plus vite que les blancs vu que les vax à faible dose de poison tuent les non blancs en quelques heures, et que les vax à faible dose de poison sont plus nombreux que les vax à forte dose de poison voilà pourquoi on voit plus de morts chez les non blancs sur le court terme (quelques jours à quelques heures), les blancs meurent sur le court terme mais uniquement s’ils ont pris des vax à forte dose de poison, tandis que les non blancs, les vax à faible dose de poison suffit pour les tuer à court terme

mais au bout du compte ils veulent génocider toute l’humanité vu qu’ils distribuent à tout le monde leur poison, les seules différences sont la quantité de poison et la différence de résistance contre le poison.

Nous avons maintenant une déclaration officielle du secrétaire du HHS, Xavier Becerra, qui dit : « Nous savons que les vaccins tuent les personnes de couleur… les Noirs, les Latinos, les autochtones, à un taux environ deux fois supérieur à celui des Américains blancs. » (voilà pourquoi ils font le fichage biométrique, comme cela en disant le nom et le prénom, ils auront immédiatement la photo de la personne et vont préparer un « vaxxassinat » plus toxique que les autres. Fuellmich a apporté la preuve que les vax ont différentes catégories de toxicité selon le numéro de lot.https://commonsensetv.nl/fr/preuve-d%27une-intention-d%C3%A9lib%C3%A9r%C3%A9e-de-toxicit%C3%A9-variable-dans-diff%C3%A9rents-lots-de-vaccin-pfizer-covid-19/)

le secrétaire Xavier Becerra de l’HHS n’a pas bégayé.

Il a confirmé ce que nous dénonçons depuis le premier jour de la campagne de dépeuplement par les vaccins : Les gens de couleur sont tués par les « vaccins » à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs.

Vous pouvez l’entendre dire cela dans les premières secondes de cette vidéo de compilation de TimTruth.com, dans laquelle on voit également Jen Psaki admettre qu’il s’agit d’une « plandémie ».

voir vidéo sur https://www.brighteon.com/a249c478-cc80-46ed-804b-448aec6fd3c6

https://www.naturalnews.com/2022-04-19-vax-ethnic-cleansing-hhs-secretary-becerra-confirms-vaccines-are-killing-blacks-and-latinos.html

En d’autres termes, les injections expérimentales de thérapie génique appelées « vaccins » sont des armes de dépeuplement visant l’ensemble de l’humanité, mais elles tuent de manière disproportionnée beaucoup plus de Noirs et de Latinos par habitant.

La carence en vitamine D est le facteur le plus important

La raison en est évidente : la carence chronique en vitamine D

Les personnes de couleur sont rarement informées du fait que la pigmentation de leur peau bloque la synthèse de la vitamine D activée par la lumière du soleil dans leur propre peau.

Sans une quantité suffisante de vitamine D, ils courent un risque beaucoup plus élevé de cancer, de diabète, de troubles osseux (comme le rachitisme) et même de problèmes cardiaques et cardiovasculaires. Il est important de noter que la carence en vitamine D est fortement liée à la mortalité , et comme les « vaccins » transforment le corps en une usine d’armes biologiques à base de protéines spikes, le manque de vitamine D ne fait qu’exacerber le risque de décès.

C’est pourquoi de plus en plus de personnes de couleur meurent après avoir pris le « vaccin » car ils n’ont pas assez de vitamines D contrairement aux blancs pour lutter contre la protéine spike des vaccins.

les blancs meurent aussi des vaccins s’ils sont encore plus toxiques.

Fuellmich a montré que les lots des faux vax ont différentes toxicité qui expliquent pourquoi des gens mourront en quelques heures d’autres en quelques mois, d’autres en quelques années pour n’importe quel humain.

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/video-tous-les-lots-de-vaccins-ne-contiennent-pas-la-meme-chose-certains-lots-sont-mortels-reiner-fuellmich-dr-wodarg-dr-white/

Pour les non blancs, ils meurent des vaccins même à faible dose de poison.

un vax qui tue un blanc en quelques mois, tuera un noir en quelques heures.

En gros ils veulent génocider les non blancs plus vite que les blancs, mais au bout du compte ils veulent génocider toute l’humanité.

Personne au gouvernement ne prend la peine d’informer les Noirs et les Latinos et les Amérindiens de tout cela, car l’objectif de longue date du gouvernement américain est de réaliser un nettoyage ethnique mondial pour éliminer les personnes de couleur tout en prétendant les célébrer.

Dans les années 1970, par exemple, le conseiller scientifique de Richard Nixon a proposé de souiller les exportations alimentaires américaines vers l’Afrique avec des produits chimiques infertiles. Au cours des décennies qui ont suivi, les efforts de dépeuplement se sont concentrés sur l’avortement (ciblant les quartiers noirs), les traitements anticancéreux mortels ciblant les Noirs, les produits chimiques infertiles dans les vaccins destinés aux nations africaines (comme le Kenya), l’empoisonnement de l’approvisionnement en eau des Noirs par des métaux lourds et la malnutrition délibérée des Noirs en Amérique par le biais de nombreux programmes gouvernementaux tels que le système SNAP (coupons alimentaires) qui finance la malbouffe transformée (ce programme enrichit les détaillants et les sociétés de malbouffe tout en donnant aux Noirs américains le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, l’obésité, etc.)

En vérité, le tir au clou n’est que le dernier round de l’effort génocidaire visant à exterminer les Noirs en Amérique et dans le monde. Malheureusement, beaucoup trop de Noirs en Amérique continuent de soutenir le gouvernement qui tente de les exterminer, bien que de plus en plus de Noirs se fassent vacciner et prennent conscience de la vérité sur tout cela.

L’agenda scientifique pour exterminer les Noirs

En 2017 – plus de deux ans avant COVID – j’ai publié un documentaire choquant, « L’agenda scientifique pour exterminer les Noirs ». Le documentaire a été largement partagé jusqu’à ce que YouTube le bannisse, prouvant une fois de plus que Big Tech gardera les Noirs dans l’ignorance de toute forme de génocide visant les Noirs.

Google veut voir les Noirs exterminés, en d’autres termes, et n’a pas peur de censurer les documentaires véridiques et factuels qui tentent de sauver des vies. Grâce à de nombreux utilisateurs, il existe maintenant plusieurs copies de ce documentaire téléchargées sur Brighteon.com et d’autres plateformes vidéo alternatives. N’hésitez pas à le réafficher sur Rumble, Bitchute, Gab ou d’autres plateformes :

voir vidéo https://www.brighteon.com/00000000-0000-0000-0005-827974413001

Apprenez toute la vérité et passez le mot

La race humaine a été ciblée pour être éliminée, et les mondialistes de la dépopulation donnent la priorité à certaines races et certains groupes ethniques pour une extermination rapide.

En d’autres termes, nous sommes tous dans la ligne de mire, mais ils veulent désespérément que les Noirs et les latinos, Amérindiens soient éliminés le plus rapidement possible.

Aujourd’hui, nous vivons sous des gouvernements du monde entier qui complotent activement pour assassiner en masse leurs propres citoyens en utilisant une variété de vecteurs :

– des armes biologiques de dépeuplement déguisées en « vaccins ».

– quarantaine forcé de tous les gens bossant dans la chaine alimentaire, suppression du diesel et de l’essence pour une famine de masse

-contamination généralisée de l’approvisionnement alimentaire par des métaux lourds, des plastiques et des pesticides.

– La destruction des familles par la promotion des programmes LGBT dans les écoles publiques et la culture populaire.

– l’engagement de la police pour les rafles pour la vaccination forcé et les quarantaines des tests bidons forcés et les pass

– Promouvoir les avortements tardifs et même les avortements après la naissance afin d’assassiner littéralement les bébés noirs après leur naissance.

– La rétention d’informations vitales pour les Noirs (sur la vitamine D et d’autres sujets similaires) par le biais d’une censure coordonnée par les grandes entreprises technologiques et la dé-platisation des personnes qui tentent de tirer la sonnette d’alarme. Google a censuré les articles conseillant la vitamine D aux noirs.

https://www.brighteon.com/a249c478-cc80-46ed-804b-448aec6fd3c6

https://www.naturalnews.com/2022-04-19-vax-ethnic-cleansing-hhs-secretary-becerra-confirms-vaccines-are-killing-blacks-and-latinos.html

= = =

Lire notre page “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

Lire le PDF de notre traduction du livre de Robert F. Kennedy Jr : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique »

