Mascarade électorale et illusion démocratique : Arrêtons le cirque et reprenons la main… Abstention et action directe politiques (Résistance 71)

Soyons héroïques, narquois et résilients…

Résistance 71

22 avril 2022

Jamais une élection n’aura donné autant de poids à la décision abstentionniste. Se déplacer pour aller mettre son enveloppe dans la boîte à suggestion des esclaves n’est plus une absurdité, mais une complicité sans équivoque avec la malveillance et les rouages de l’oppression qui nous écrasent.

Votards ! Quel choix avez-vous ?

Micronus 1er et sa macronie abjecte, criminels de la dictature marchande exacerbée dont nous avons eu la primeure ces 5 dernières années. Un régime totalitaire banquier qui a dépecé la France, l’a vendue aux plus offrants et a réprimé dans le sang la voix de la contestation populaire légitime du mouvement des Gilets Jaunes entre novembre 2018 et le début 2020 et la mise en place de la dictature sanitaire aujourd’hui en pause pour raison… électorale. Vous avez vu ce que cette pourriture a fait en 5 ans… Les 5 prochaines seront bien pires…

La progéniture d’une extrême droite du capital galvaudée, complètement diluée dans la lignée d’un politiquement correct à la sauce « dédiabolisation » et « mea culpa », une parricide politique opportuniste, qui a trahi et trahira encore pour ses maîtres qui la mettent en place.

Le vote « blanc » ou « nul » non compté, non répertorié, qui ne sert strictement à rien si ce n’est à gonfler les chiffres de la participation électorale, c’est à dire de montrer aux dupés de la « nième fois », qu’ils ont fait leur devoir de participation à la mascarade et que quoi qu’il arrive, ils sont complices de ce système inique puisque le « a voté ! » a estampillé leur action du sceau de l’acceptation du viol permanent de leur souveraineté, qui n’est plus qu’un souvenir dès le papelard lâché dans la boîte à gifles de cette supercherie électorale entérinant la dictature de la majorité au profit de la même mafia politico-marchande sévissant dans chaque état-nation calibré de la sorte.

Les deux pantins proposés sont aussi fascistes l’un(e) que l’autre.

Votards ! Ne soyez plus complices du marasme politique qui ne saurait avoir de solution ni de dénouement dans le système en place. Comprenez enfin que seul le pouvoir retrouvé du peuple, dilué dans le peuple dans l’action politique individuelle et générale d’une confédération d’associations libres menant à une Commune Universelle anti-autoritaire, non étatique, hors rapport marchand, peut nous sauver de la dictature technotronique que la classe politique à la botte veut nous imposer coûte que coûte dans le seul soucis de préserver et de consolider les privilèges du plus petit nombre.

Compañeros, compañeras, l’heure est venue de nous lever et de secouer, faire tomber nos chaînes comme rosée du matin avec pour seule motivation la réalisation du bien commun en tout et pour tout.

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Pour que flamboie, de notre volonté et de notre main, notre humanité enfin réalisée !

Abstention politique ! Boycott de la mascarade électorale ! Voter c’est abdiquer et se choisir un maître !

Vive les associations libres complémentaireset la commune universelle !

Lire notre page « Illusion démocratique »

Textes fondateurs pour un changement politique

4 textes modernes pour comprendre et agir sur notre réalité

Manifeste pour la société des sociétés

Trente images et slogans pour boycotter la mascarade électorale

Résister (sans se tromper d’ennemi)

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires