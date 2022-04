Voilà quelque chose dont le monde avait bien besoin : Les Dr Gogole et Amazone vont s’occuper de nos santés…

Le Dr Frankenbezostein vous attend…

… pour notre bien cela va sans dire. Toute pensée élitiste et eugéniste sur ce sujet est parfaitement déplacée et n’est que théorie conspirationniste, bien entendu. Voyons voir, les géants de Big Tech vont s’occuper de nos santés, qu’est-ce qui pourrait bien aller de travers hein ?… Mais rien mon adjudant-chef, 100% confiance de rigueur. Siri, Alexa et consorts vont s’occuper de notre santé ? Merde, vivement demain ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes… On se demande bien ce qui pourrait foirer hein ?

~ Résistance 71 ~

Que ton smartphone soit ton médicament : Google et Amazon poursuivent leur poussée dans le secteur de la santé

Children’s Health Defense (Association de Robert F. Kennedy Jr)

12 avril 2022

source de l’article en français :

https://www.mondialisation.ca/que-ton-smartphone-soit-ton-medicament-google-et-amazon-poursuivent-leur-poussee-dans-le-secteur-de-la-sante/5667214

Lorsque les grandes entreprises de technologie et de vente au détail se lancent dans le secteur des soins de santé, elles apportent des promesses de commodité et d’innovation qui, selon elles, profiteront aux consommateurs. Mais cette évolution soulève également des questions sur le pouvoir et l’influence toujours plus grands de ces entreprises et sur leurs véritables motivations à se lancer dans le secteur des soins de santé.

Ces derniers mois, Google et Amazon ont pris une série de mesures pour étendre leur présence dans le secteur des soins de santé par le biais de services tels que Google Health et Amazon Care.

Outre l’introduction d’innovations technologiques destinées à transformer les smartphones en appareils d’examen de santé personnels, les deux géants de la technologie ont également annoncé une nouvelle série d’acquisitions et d’embauches visant à étendre leur empreinte dans le domaine des services de santé.

Parallèlement, Walmart, mieux connu pour ses services de vente au détail, est également entré dans le monde des services de santé en ligne, en tirant parti de ses propres innovations technologiques.

Lorsque les grandes entreprises de technologie et de vente au détail pénètrent dans le secteur des soins de santé, elles promettent des avantages et des innovations qui, selon elles, profiteront aux consommateurs.

Mais ces initiatives soulèvent également des questions sur le pouvoir et l’influence toujours plus grands de ces entreprises et sur leurs véritables motivations à se lancer dans le secteur des soins de santé.

Ces entreprises collectent déjà des quantités massives de données personnelles sur les consommateurs. Se lancent-elles dans les soins de santé pour étendre leur accès aux données personnelles sur la santé ?

Que ton smartphone soit ton médicament – Google transforme les smartphones en dispositifs médicaux

Lors d’un événement récent, « The Check Up », Google a esquissé un nouvel avenir pour les soins de santé, en utilisant des innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA) et de nouveaux partenariats avec des entreprises privées pour offrir un large éventail de nouveaux services de santé potentiels.

Lors de l’événement, organisé par Google, le géant technologique a annoncé des progrès dans le domaine de l’utilisation de l’IA et de l’« apprentissage profond » pour lutter contre diverses affections oculaires, et a expliqué le rôle que les caméras des smartphones pourraient jouer dans la détection et le traitement.

Selon Google :

« Nos recherches récentes portent sur la détection des maladies liées au diabète à partir de photos de l’extérieur de l’œil, en utilisant les caméras de table existantes dans les cliniques.

« Compte tenu des premiers résultats prometteurs, nous attendons avec impatience de mener des recherches cliniques avec des partenaires, dont EyePACS et l’hôpital Chang Gung Memorial, afin d’étudier si les photos prises par les appareils photo des smartphones peuvent également aider à détecter des maladies liées ou non au diabète à partir de photos d’yeux externes.

« Bien qu’il s’agisse des premières étapes de la recherche et du développement, nos ingénieurs et scientifiques envisagent un avenir où les gens, avec l’aide de leurs médecins, pourront mieux comprendre et prendre des décisions sur les conditions de santé depuis leur propre maison. »

Cette initiative fait suite à un projet connexe de Google, connu sous le nom d’évaluation automatisée des maladies rétiniennes(ARDA), qui fait appel à l’IA.

L’ARDA « utilise l’intelligence artificielle pour aider les professionnels de la santé à détecter la rétinopathie diabétique, avec des possibilités futures d’algorithmes d’IA pour aider les cliniciens à identifier d’autres maladies », a déclaré la société.

Google a déclaré qu’il procédait actuellement au dépistage de « 350 patients par jour, ce qui représente près de 100 000 patients dépistés à ce jour ».

Google prévoit d’étendre cette offre au niveau mondial :

« Notre solution est utilisée pour détecter la rétinopathie diabétique en Inde et en Thaïlande, et nous avons l’intention de nous développer également en Europe. Nous travaillons avec de multiples partenaires pour rendre cette solution disponible dans le monde entier, notamment dans les zones qui ont un accès plus faible aux soins spécialisés. »

Lors de la conférence « The Check Up », Google a également annoncé une autre façon de transformer un smartphone en un appareil de santé personnel, en transformant les smartphones en stéthoscopes capables de détecter les irrégularités circulatoires telles que les souffles :

« Notre fonction qui vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire avec l’appareil photo de votre téléphone est désormais disponible sur plus de 100 modèles d’appareils Android, ainsi que sur les appareils iOS….

« Nos dernières recherches visent à déterminer si un smartphone peut détecter les battements de cœur et les souffles. Nous en sommes actuellement aux premiers stades de test des études cliniques, mais nous espérons que notre travail pourra donner aux gens les moyens d’utiliser le smartphone comme un outil supplémentaire d’évaluation de la santé accessible. »

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre des « efforts déployés par Google à l’échelle de l’entreprise pour aider des milliards de personnes à être en meilleure santé » grâce à son initiative Google Health.

L’entreprise présente Google Health comme un moyen de promouvoir la santé et d’améliorer les soins de santé, tout en complétant sa mission « d’organiser les informations du monde ».

A dit Google :

« Nous développons des solutions technologiques pour permettre aux équipes soignantes de fournir des soins de meilleure qualité, plus rapides et plus connectés. « Nous travaillons sur des produits et des fonctionnalités visant à donner aux gens les moyens d’être en meilleure santé grâce aux informations, à l’assistance et aux connexions dont ils ont besoin pour agir sur leur santé.

« Et nous explorons l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aider à diagnostiquer le cancer, prédire les résultats des patients, prévenir la cécité et bien plus encore. »

Google Health propose une gamme complète de services destinés aux consommateurs, aux soignants, aux chercheurs et aux « communautés saines ».

Ces services comprennent :

Les smartwatches Fitbit.

Google Fit, une application mobile qui collabore avec l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l’objectif d’activité « Points de cœur ».

DermAssist, une application décrite comme « une application de recherche guidée sur la peau de Google Health qui vous aide à trouver des informations personnalisées sur vos problèmes de peau après quelques questions et trois photos rapides ».

Nest Hub, qui utilise un « mini radar ainsi que des microphones, des capteurs de température et des capteurs de lumière pour analyser vos habitudes de sommeil et vous proposer des suggestions pour améliorer votre sommeil ».

Care Studio, qui est décrit comme un « logiciel clinique permettant d’unifier les données relatives aux soins de santé ».

Récemment, Google a étendu les capacités de cet outil en faisant appel à l’intelligence artificielle, afin de résumer et de contextualiser les notes cliniques des médecins, et a intégré Care Studio à la plateforme de dossiers médicaux électroniques utilisée par Meditech, qui fournit des logiciels et des services aux prestataires de soins de santé.

Google Cloud pour les soins de santé et les sciences de la vie, qui offre des services d’informatique en plateforme cloud aux prestataires de soins de santé.

La recherche en génomique et le développement de DeepVariant, qui est« un outil d’appel de variants à code source ouvert utilisant un réseau neuronal profond pour appeler les variants génétiques à partir de données de séquençage d’ADN de nouvelle génération, améliorent considérablement la précision de l’identification des emplacements des variants, réduisant le taux d’erreur de plus de 50 %. »

Croissance par le biais de partenariats et d’acquisitions

Google développe également ses partenariats dans le domaine de la santé.

Par exemple, pendant « The Check Up », la société a annoncé un partenariat avec Northwestern Medicine pour développer une technologie d’IA qui lirait les échographies prénatales.

A dit Google :

« Nous travaillons sur des études de recherche fondamentales, en accès libre, qui valident l’utilisation de l’IA pour aider les prestataires à réaliser des échographies et des évaluations.

« Nous sommes ravis de nous associer à Northwestern Medicine pour développer et tester davantage ces modèles afin qu’ils soient plus généralisables à différents niveaux d’expérience et de technologies. »

La publication du secteur des soins de santé Becker’s Hospital Review rapporte que Google « ciblera les pays à revenu faible ou intermédiaire souffrant d’une pénurie de professionnels de la santé formés à la lecture des données d’imagerie ».

Cela s’ajoute aux investissements continus de Google dans les startups d’IA de santé.

Selon Becker’s, « [a]u travers de divers domaines de la biotechnologie, Google a réalisé le plus d’investissements et de partenariats stratégiques dans la recherche et le développement de médicaments depuis 2019, se taillant ainsi une place dans ce domaine. »

En 2021, « Google Ventures a participé à un tour de financement de 400 millions de dollars pour une startup de découverte de médicaments par apprentissage automatique, Insitro », suivi d’investissements dans quatre startups d’IA à ce jour en 2022.

Globalement, selon Becker’s, « Google Ventures a été l’investisseur le plus actifdans le domaine de la santé numérique en 2021, en concluant 22 opérations. »

Parmi ces initiatives, citons AlphaFold, qui cartographie les structures des protéines à partir de leurs acides aminés grâce à l’IA, et Isomorphic Labs, qui applique l’IA au processus de découverte de médicaments.

« Ces investissements », comme le rapporte Becker’s, « signalent que Google pousse à la pointe de l’IA de santé et des produits pharmaceutiques et, à en juger par leur modèle, ils ne sont pas près de s’arrêter. »



Qu’est-ce qui pourrait bien foirer hein ?…

Amazon promet des « soins virtuels » dans les 50 États américains

La fuite d’un enregistrement audio d’une réunion « toutes mains » chez Amazon en novembre 2021 a révélé que le PDG Andy Jassy décrivait Amazon Care – l’initiative de l’entreprise en matière de soins de santé – comme « l’une des « innovations » qui l’enthousiasment le plus. »

Au cours de la réunion, les dirigeants ont déclaré qu’Amazon Care « connecte les patients avec les médecins par texte et vidéo » et, dans certaines régions, « envoie les ordonnances par courrier et dépêche une infirmière au domicile des gens ».

La société a révélé qu’ elle prévoyait de fusionner Amazon Care avec ses services existants de pharmacie en ligne et de diagnostic de santé, et a déclaré qu’elle cherchait à développer son activité de soins primaires « par le biais de partenariats et de nouveaux services ».

Qu’est-ce que Amazon Care ? Caractérisé par l’entreprise comme « un nouveau type de soins de santé » qui est « construit autour de vous, de votre vie et de votre emploi du temps », Amazon Care a été présenté en septembre 2019.

La société, dont la mission est « d’être l’entreprise la plus centrée sur le client dans le monde », le décrit comme un effort visant à « apporter aux clients les soins de santé les plus centrés sur le patient, quand et où ils en ont besoin ».

La société a déclaré qu’Amazon Care « combine le meilleur des soins virtuels et des services en personne … alors que de plus en plus d’organisations recherchent des solutions de soins de santé pratiques, complètes et de haute qualité ».

Il propose des services tels que « des cliniciens à votre horaire » qui seraient disponibles en ligne, « des soins qui viennent à vous » via des visites de « suivi à domicile » pour « les analyses, les tests et les traitements », « des options de test pratiques » pour la COVID et « des équipes de soins spécialisées », en ajoutantqu’il « [t]ravaille en parallèle [emphasis added] avec nos clients pour répondre à leurs besoins croissants ».

Pour certains, le terme « travailler en parallèle » fait écho à un rapport de 2010 de la Fondation Rockefeller, intitulé « Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international », prévoit quatre scénarios pour l’avenir, dont le scénario « Lock Step » (travail en parallèle), décrit comme « un monde où le gouvernement exerce un contrôle plus étroit et un leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et une opposition croissante des citoyens ».

Selon Amazon :

« Amazon Care » offre un accès immédiat à un large éventail de services de soins urgents et primaires, notamment des tests COVID-19 et de grippe, des vaccinations, le traitement de maladies et de blessures, des soins préventifs, la santé sexuelle, ainsi que des demandes et des renouvellements d’ordonnances.

« Lorsque les problèmes ne peuvent pas être résolus par vidéo, Amazon Care enverra une infirmière au domicile d’un patient pour des soins supplémentaires lorsque des soins en personne sont disponibles, allant des prises de sang de routine à l’écoute des poumons d’un patient. »

Amazon promet des « soins virtuels dans les 50 États de [U .S.] », marquant ainsi « la première fois qu’une grande entreprise technologique sera directement impliquée dans le secteur des services de santé ».

Amazon Care ne s’adresse pas seulement aux consommateurs, mais aussi auxemployeurs.

Silicon Labs, TrueBlue et Whole Foods Market (propriété d’ Amazon) ont rejoint la liste des entreprises qui proposent Amazon Care à leurs employés dans tout le pays.

Amazon Care est proposé « comme un avantage sur le lieu de travail » aux employeurs qui « cherchent désespérément une alternative » à « l’inflation galopante des coûts des soins de santé », et s’attaque à « une lacune critique dans les expériences de télésanté aujourd’hui : l’accès à un professionnel de la santé en 60 secondes ou moins ».

Ce faisant, Amazon Care place la barre plus haut pour les prestataires de soins de santé en place, en éliminant les « longs délais d’attente et les temps de déplacement » grâce à un service comparé à « Amazon Prime, la livraison le jour même sur des stéroïdes », selon Healthcare IT News.

Demander une assistance médicale à Alexa ?

À l’instar de Google Health, Amazon a recours à des partenariats pour offrir un grand nombre de ces services de santé.

Par exemple, elle travaille avec Care Medical, une équipe de cliniciens pour « répondre à vos besoins en matière de soins primaires et de soins urgents ».

« Les équipes de soins aident à gérer vos préoccupations en matière de soins primaires et de santé préventive. « Ils favorisent la santé et le bien-être par la prévention des maladies et aident à gérer les affections de longue durée.

« Les équipes de soins sont composées de cliniciens, issus de la médecine familiale, qui s’attachent à établir une relation avec vous pour vous fournir les soins dont vous avez besoin et comprendre vos objectifs de santé. »

Amazon a également annoncé un partenariat avec Teladoc, une société de télésanté qui « fournira des services de soins de santé virtuels par le biais d’Alexa d’Amazon », un autre exemple d’Amazon tirant parti de ses offres de produits – dans ce cas, son enceinte intelligente Echo et son assistant virtuel Alexa.

Selon Healthline, « [l]es consommateurs pourront demander à Alexa une assistance médicale non urgente et être mis en relation avec un professionnel de santé de Teladoc », ajoutant que « [e]ventuellement, la société dit qu’elle prévoit d’avoir des visites virtuelles par vidéo via Alexa ».

On estime que 40 millions de personnes aux États-Unis possèdent aujourd’hui un Amazon Echo, et comme l’indique Healthline, un identifiant Alexa sera nécessaire pour que les individus puissent accéder à ce service de télésanté.

Ce partenariat est décrit comme fournissant à chaque entreprise « quelque chose dont l’autre a besoin ».

Amazon Care s’associe également à Moving Health at Home, un « groupe de défense des soins à domicile » qui « vise à promouvoir les soins à domicile ».

Les services d’Amazon Care sont complétés par Amazon Pharmacy, un service qui, selon la société, « permet aux clients d’accéder plus facilement aux médicaments dont ils ont besoin à des prix abordables ».

Lancée en novembre 2020, la pharmacie Amazon est présentée comme étantun effort pour « construire la pharmacie la plus orientée client au monde dans un secteur souvent peu pratique et déroutant », visant à « faciliter l’accès des clients à leurs médicaments et leur paiement, et à offrir une expérience d’achat simple, aussi facile que tout autre achat sur Amazon ».

En s’appuyant sur les services offerts aux clients dans l’écosystème Amazon, tels que Amazon Prime, Amazon a déclaré que, par le biais d’Amazon Pharmacy, « certains médicaments sont disponibles pour les membres Prime pour aussi peu qu’un dollar par mois », avec des économies supplémentaires pour les clients qui utilisent la carte de réduction Amazon Prime.

Selon Huron Consulting Group, Amazon dispose de nombreuses options pour exploiter toute sa gamme de produits et de services dans le cadre de ses offres de soins de santé et pour surveiller de près les activités et les habitudes de ses clients :

« Alexa ou Echo pourraient faire gagner du temps aux médecins dans la commande des ordonnances en leur permettant de simplement énoncer les commandes plutôt que de les taper. » Le vaste réseau de la chaîne d’approvisionnement d’Amazon pourrait permettre aux patients d’accéder à leur ordonnance de différentes manières, notamment par la vente par correspondance traditionnelle, la livraison par correspondance en deux jours pour les membres Prime, la livraison Prime Now en deux heures dans certaines villes, et les points de retrait instantané dans les casiers Amazon ou dans les magasins Whole Foods – si les pharmacies sont installées.

« En outre, la fonction existante d’Amazon, Subscribe and Save, pourrait être utilisée pour automatiser les renouvellements d’ordonnances. » Les données relatives aux ordonnances peuvent être regroupées dans des profils Amazon, ce qui permet au détaillant de disposer de davantage de données sur ses clients et d’identifier les tendances entre les achats et les problèmes de santé.

« L’ampleur des ressources d’Amazon – notamment 450 magasins Whole Foods Market, des plateformes de données en ligne, un site de commerce électronique, des assistants personnels virtuels, une chaîne d’approvisionnement étendue et 80 millions de membres Amazon Prime – place le détaillant en position de perturber le secteur de la santé. »

Selon Huron, une fois qu’Amazon sera dans l’espace des soins de santé, les informations sur la santé – y compris les ordonnances, les rappels médicaux configurés sur Alexa ou Echo, et même les dossiers médicaux – pourraient ajouter des informations sur les consommateurs.

« En utilisant ces données, Amazon pourrait suggérer des aliments, des vitamines, des médicaments en vente libre et d’autres produits connexes qui pourraient aider les consommateurs à gérer leur santé », selon Huron.

« Dans certains cas, ces recommandations pourraient concerner des produits dont les clients ne savent pas qu’ils ont besoin. »

Amazon Pharmacy a également introduit récemment des fonctionnalités telles qu’un vérificateur de prix d’assurance, présenté comme un service qui permet « aux clients de trouver et de comparer plus facilement le prix des médicaments », et un « accès amélioré » pour les membres Amazon Prime « qui dépendent de l’insuline Lispro pour gérer leur diabète ».

Comme Amazon Care, Amazon Pharmacy est le fruit d’un partenariat – avec Inside Rx, un programme d’épargne pour les médicaments sur ordonnance.

Dans le cadre d’un autre partenariat récent, Amazon Pharmacy a mis au pointMedsYourWay, une carte d’épargne sur ordonnance destinée aux personnes assurées par « Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Blue Cross Blue Shield of Nebraska, Blue Cross Blue Shield of Alabama, Florida Blue, et Blue Cross and Blue Shield of Kansas ».

Partenariat avec des sociétés d’extraction de données

Amazon étend également son emprise sur d’autres aspects des services de santé.

Par exemple, Amazon Web Services (AWS), la plateforme d’informatique en nuage de l’entreprise, a étendu ses partenariats avec de grandes entreprises et organisations de soins de santé dans le monde, notamment Moderna, le National Health Service du Royaume-Uni et le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Comme l’a rapporté le Defender en janvier, le système de gestion de l’administration des vaccins utilisé par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies présente une « sécurité robuste partagée avec Amazon Web Services », tandis qu’AWS est également l’un des bailleurs de fonds de SMART Health Card, une initiative privée de passeport vaccinal adoptée par plusieurs pays et États américains.

Avec AWS, Google soutient également la SMART Health Card, via sa participation à la Vaccine Credential Initiative, l’entité qui soutient son développement et son déploiement.

En outre, en 2014, AWS a reçu un contrat de 600 millions de dollars de la CIA pour des services de cloud computing, tandis qu’en 2020, la CIA a attribué son contrat Commercial Cloud Enterprise à cinq entreprises : AWS, Google, IBM, Microsoft et Oracle.

À l’instar de Google, Amazon a également investi dans la technologie des vêtements personnels liés à la santé, en développant le Halo Band, qui « offre une variété de services, notamment l’analyse du sommeil, de la composition corporelle, de la nutrition et du suivi des activités ».

Amazon, par l’intermédiaire d’AWS, a également lancé un accélérateur de soins de santé, dont l’objectif déclaré est de « cultiver et promouvoir les solutions innovantes des startups qui atteignent le quadruple objectif d’amélioration de l’expérience du patient, de l’expérience du clinicien, de meilleurs résultats en matière de santé et de réduction du coût des soins ».

Via cet accélérateur, AWS décrit également son intention de travailler avec des entités de santé publique, en déclarant: « AWS soutiendra les entreprises de santé du secteur public pour accélérer leur transformation numérique. »

Soulignant l’importance des données, peut-être en tant que motivation principale de telles initiatives de soins de santé de la part d’Amazon et d’autres entreprises Big Tech, Amazon a également récemment développé un « laboratoire furtif », connu sous le nom de 1492, dont on sait peu de choses.

Le laboratoire serait en train de « développer des outils pour exploiter les données des dossiers médicaux électroniques, de nouvelles technologies de télémédecine et des applications de soins de santé pour ses produits existants ».

Une autre incursion d’Amazon et d’AWS dans les services de santé est le service de gestion des données Amazon Health Lake, qui permet aux organismes de santé « d’agréger les informations dans un lac centralisé et consultable [database] et de les normaliser à l’aide de l’apprentissage automatique et de FHIR[ressources d’interopérabilité rapide des soins de santé] ».

Walmart : de la grande distribution à la grande santé ?

Contrairement à Google et Amazon, Walmart exploitait déjà des pharmacies dans ses points de vente au détail de type « brique et mortier ». Aujourd’hui, il entre dans le domaine des services de santé en ligne.

Selon Becker’s, « [l]e secteur de la santé a été la branche de Walmart qui a connu la plus forte croissance au quatrième trimestre 2021, après avoir mis l’accent sur la télésanté et permis aux pharmaciens et aux techniciens d’exercer au sommet de leur licence ».

Un exemple des investissements de Walmart dans ce domaine est Epic, son service de dossiers médicaux électroniques pour les patients, qui est déjà utilisé dans plus de 2 000 hôpitaux et plus de 45 000 cliniques aux États-Unis.

[complimentary] John Furner, président et PDG de Walmart U.S., a déclaré lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs que « le secteur de la santé a été celui qui a connu la croissance la plus rapide au quatrième trimestre [the fourth quarter of 2021] », alors que le chiffre d’affaires de Walmart pour 2021 provenant de ces services était de 572,8 milliards de dollars.

Préoccupations concernant la concentration du marché, la censure et l’avenir des soins de santé

Natalie Schibell, analyste principale des soins de santé chez Forrester Research, a décrit l’évolution vers la télésanté comme une tendance qui a débuté pendant la pandémie :

« Ce que la pandémie a fait, c’est qu’elle a vraiment entraîné tout le monde à avoir tout à portée de main. Désormais, les entreprises du secteur de la santé doivent rester pertinentes et compétitives.

« C’est la tendance à venir… La conciergerie de soins au bout des doigts. »

Ahmed Banafa, professeur et expert en cybersécurité à l’université d’État de San Jose en Californie, a cité des facteurs tels que la pénurie généralisée de personnel et le vieillissement de la population américaine comme facteurs alimentant la croissance de la télésanté, ajoutant qu’elle « pourrait permettre aux hôpitaux et aux compagnies d’assurance d’économiser des tonnes d’argent en réduisant les visites en personne ».

Health Care IT News a fait l’éloge d’Amazon Care :

« Alors que le travail à domicile gagne du terrain, les employeurs qui cherchent à maintenir en bonne santé la main-d’œuvre occupée d’aujourd’hui pourraient trouver dans Amazon Care une combinaison attrayante de rapidité, de commodité et de tranquillité d’esprit. »

« Les soins de santé sont déjà perturbés sur les bords, alors que les entreprises du numérique étendent leur empreinte dans les soins primaires et urgents et que les consommateurs deviennent plus à l’aise avec la prestation de soins virtuels au lendemain de la pandémie.

« Les soins de santé en sont aux tout premiers stades d’une transformation vers un modèle de soins entièrement nouveau. Si Amazon est celui qui apporte la grande avancée que nous attendons, qu’il en soit ainsi. Quelqu’un doit faire quelque chose. »

De son côté, le partenariat entre Amazon et Teladoc a été décrit comme « faisant partie d’une tendance croissante vers les soins de santé virtuels ».

Mais tout le monde n’a pas une vision positive de l’incursion de Big Tech dans le domaine des soins de santé.

Brian Hooker, responsable scientifique de Children’s Health Defense, a déclaré au Defender :

« Je suis particulièrement préoccupé par le niveau de censure de Google, qui s’immiscerait dans le domaine des soins de santé, avec la possibilité de supprimer les informations sur les thérapies alternatives. »

Le Dr Madhava Setty, anesthésiste diplômé et rédacteur scientifique principal pour The Defender, a déclaré :

« Je vois les soins de santé de la même manière que je vois le marché des actions et le dollar américain. « Tout cela est extrêmement fragile et dépend de la confiance que les gens y mettent.

« Si ces grandes plateformes médiatiques les valident [big tech healthcare services], elles persisteront, avec tous leurs défauts (y compris l’énorme conflit d’intérêts au sommet), indéfiniment. « S’ils l’appelaient pour ce qu’il est, nous serions plongés dans une véritable crise. »

D’autres ont exprimé des préoccupations antitrust, en raison de l’important pouvoir de marché que des entreprises telles que Google et Amazon pourraient potentiellement atteindre dans le secteur des soins de santé et dans les diverses autres industries dans lesquelles elles sont actives.

Un article de Politico du 30 mars décrivant l’entrée d’Amazon sur le marché des soins de santé comme une « ruée vers l’or » citait Idris Adjerid, professeur de technologie de l’information commerciale à Virginia Tech, et Stacy Mitchell, défenseur de la législation antitrust et codirecteur de l’organisation à but non lucratif Institute for Local Self-Reliance.

Tous deux ont exprimé des réserves sur les projets d’Amazon dans le domaine de la santé en particulier.

Selon M. Adjerid, la capacité d’Amazon à intégrer des services dans ses multiples entreprises et domaines d’activité lui confère un avantage concurrentiel, ce qui est inquiétant si l’on considère que l’entreprise a toujours su tirer parti de son important pouvoir de marché.

M. Mitchell a déclaré que si Amazon réussit dans les domaines de la télésanté et des soins de santé de manière plus générale, il pourrait potentiellement utiliser son important pouvoir de marché pour créer une relation de confiance entre lui et les individus et les entreprises qui utilisent ses services, les désavantageant et violant potentiellement la loi antitrust.

M. Mitchell a ajouté qu’Amazon perd des sommes importantes dans ses projets de soins de santé, mais qu’il peut se le permettre, ce qui désavantage les concurrents disposant de moins de ressources.

Eleanor M. Fox, professeure de réglementation du commerce à la faculté de droit de l’université de New York, a déclaré au Defender dans une interview récente qu’il est difficile de réussir une affaire antitrust.

En effet, la loi ne fixe pas de limite au pouvoir de marché d’une entreprise, mais examine si les consommateurs ont été lésés et si les concurrents ont été activement exclus.

Mme Fox a expliqué :

« Dans presque toutes les juridictions, [antitrust law] ne dit pas que vous avez trop de pouvoir de marché. « Elle pourrait contrôler le comportement, par exemple, des grandes plateformes technologiques lorsqu’elles utilisent leur pouvoir de marché pour nuire à la concurrence et aux consommateurs.

« Si Google, par exemple, a le pouvoir et la puissance d’empêcher quiconque d’entrer sur le marché… ce serait illégal s’il bloque le marché, plutôt que de se battre sur ses mérites.

« Si Amazon, par exemple, a un pouvoir de monopole, un plaignant qui essaie de prouver cette affaire doit d’abord franchir cet obstacle. » Amazon a-t-il un pouvoir de monopole ? « Ils essaient de le faire dans quelques cas aux États-Unis, mais c’est un obstacle difficile à franchir et cela dépend de la façon dont on définit le pouvoir de monopole… Nous devons d’abord prouver le monopole [power]. »

« [If a company is] se développe de manière à répondre au marché, ce qui signifie donner aux gens ce qu’ils veulent. « Il leur donne donc plus de ce qu’ils veulent lorsqu’ils sont plus inventifs et il devient plus gros et peut même obtenir une part de monopole, ce qui est considéré comme une bonne chose par la loi antitrust.

« Mais si elle avait le pouvoir de décréter que personne d’autre ne peut (…) devenir son concurrent et qu’elle construise un blocus contre ce concurrent, ce serait illégal. »

Toutefois, des changements juridiques pourraient être en cours, car la législation proposée vise à renforcer les protections antitrust, a déclaré Mme Fox :

« Il y a beaucoup de lois en cours reconnaissant cette nature conservatrice de notre loi, essayant de l’étendre et de la rendre plus élastique et de couvrir plus d’actes, [such as] le projet de loi Klobuchar-Grassley [proposed October 2021] contre un petit groupe de grandes plateformes pour s’être préférées à tous leurs rivaux sur leurs plateformes. »

Sans surprise, « les grandes entreprises technologiques dépensent des milliards de dollars pour tenter d’empêcher l’adoption de la législation », selon Mme Fox.

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

===

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :



L’élixir du Dr Doxey bientôt sur Amazon et Google

