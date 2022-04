Et la mascarade continue… Les chiffres de la présidentielle sont dans la lignée des mensonges du COVID et de l’Ukraine…

« Ce n’est pas le vote qui est important, ce qui l’est c’est qui compte les voix. »

~ Joseph Staline ~

Résistance 71

11 avril 2022

Une chose ressort de ce premier tout pour qui en doutait encore : On nous ment en permanence ! Le système ne peut plus faire machine arrière, il s’enfonce dans le mensonge, le bidouillage et l’escroquerie 24/24.

On voudrait nous faire croire que le taux d’abstention ne serait que de de 25% en ce premier tour et que donc 75% des votards se seraient déplacés pour aller donner 30% de voix au guignol rothschildien Macron et 25% au sempiternel épouvantail du FN.

Le mensonge est universel dans ce système inique ! Il est impossible de croire en quoi que ce soit qui sort des médias et des bouches officielles. Ces résultats bidonnés nous sont donnés par la même clique propagandiste qui nous a vendu la panique COVID pour forcer les injections expérimentales mortifères à ARNm sur un peuple aux abois et qui nous martèle depuis 6 semaines qu’il n’y a pas de Neo-nazis en Ukraine, que la Russie est un empire sauvage en expansion, et Poutine le nouveau Hitler alors que les nazis sont à Kiev comme chacun devrait bien le savoir maintenant et l’OTAN bombarde le monde depuis des décennies (Serbie, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie etc…).

Français ! Vos institutions vous mentent en long en large et en travers. Une nouvelle fois nous demandons : quand assez est-il assez ?

Français ! Sortez de la transe hypnotique qu’on vous impose.

L’émancipation du peuple ne pourra se faire que par et pour lui-même. Encore faut-il le vouloir.

Aux votards ! Vous bâtissez l’échafaud où vous serez immolés. Vous n’avez absolument aucun droit de vous plaindre !

(R)évolution !

Français !..

