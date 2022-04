Résistance 71

8 avril 2022

Suite à la publication récente de la dernière partie du chapitre 12 du livre, voici ci-dessous le superbe PDF réalisé par Jo de l’intégrale de notre traduction du livre de Robert F. Kennedy Jr : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique ».

Le PDF fait 154 pages, il est conçu de manière aérée, facile à lire et est illustré de nombreuses photos et montages photo reprenant l’actualité de la pandémie COVID-19 fabriquée de 2019 à aujourd’hui.

Nous espérons qu’il vous plaira, merci de le télécharger et surtout de le diffuser par tous les moyens possibles afin que le plus possible de francophones aient connaissance de cette information vitale concernant ce véritable crime contre l’humanité en bande organisée qu’est cette mascarade pandémique du SRAS-CoV-2 / COVID-19. Les informations contenues dans ce livre démontrent l’ampleur du crime, son origine remontant à quelques décennies et documentent les preuves qui serviront à traduire les ordures impliquées devant des tribunaux populaires. Les peuples jugeront.

L’intégrale de notre traduction parue sur ce blog entre décembre 2021 et avril 2022

En format PDF, 154 pages illustrées, réalisation Jo de JBL1960

Robert-F-Kennedy-jr-le-veritable-Anthony-Fauci

