Aux votards des 10 et 24 avril 2022…

Résistance 71

8 avril 2022

Objectif 80% d’abstention ++…

Abstentionnisme politique… Premier « parti » politique de France !

L’oligarchie est terrifiée à la simple idée que nous lui retirions notre consentement…

Signe qui ne trompe pas : elle agite déjà le chiffon rouge LePen avait même le second tour du grand cirque électoral de la perversion sociopathe.

Votards !

Votre soi-disante souveraineté n’existe qu’au moment où…

Vous lâchez le papelard dans l’urne funéraire de votre liberté.

Dès que le guignol préposé déclare : « A voté », vous êtes redevenus

Des larbins du système, vous avez donné votre accord, votre aval à toutes les turpitudes

Qui s’ensuivront immanquablement…

Vous êtes victimes voire complices des forces qui nous oppriment depuis quelques 5000 ans

Comprenez enfin qu’il n’y a pas de solution au sein du système…

Qu’il n’y en a jamais eu…

Et qu’il ne saurait y en avoir…

Vous êtes des dupes, certains diraient des imbéciles heureux.

Sortez de votre torpeur, de cette hypnose induite, rien n’est inéluctable…

Sauf la mort (jusqu’ici et même pour les ordures du pouvoir)

Votards !

Dès le vote enregistré, même s’il est soi-disant « blanc »,

Vous n’avez plus aucun droit de vous plaindre, car vous consentez

Aux tourments politiques, sociaux, psychologiques et physiques

Que le système vous impose et vous imposera toujours.

En revanche,

Nous, les abstentionnistes politiques,

Nous qui refusons de jouer le jeu truqué,

Qui disons NON ! haut et fort,

Avons tous les droits à la critique positive

Et à l’organisation de notre auto-défense politique et sociale.

Tout peuple sous le joug étatique

Est en état de légitime défense permanent.

L’heure est venue de sortir de l’Illusion Démocratique

Du miroir aux alouettes de cette Res Publica factice,

Outil de notre division par la dictature du suffrage de la majorité.

Voter, c’est abdiquer !

Voter, c’est se soumettre !

Voter, c’est pisser dans un violon !

Cesser d’avoir peur de votre ombre,

Rejoignez-nous dans la construction de la société des sociétés,

Celle de notre humanité enfin réalisée dans la plénitude et l’abondance

Des associations libres d’une société enfin émancipée des chaînes

De l’État, de la marchandise, de l’argent et du salariat !

