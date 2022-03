La guerre : outil d’oppression institutionnel d’un système étatico-marchand au bout du rouleau… (OSRE)

Ne pas se tromper de cible…

Libérons l’Europe de l’OTAN et de Capital

communiqué 14 mars 2022

Après l’allocution d’entrée en guerre/campagne d’Emmanuel Macron, président/candidat du capital mondialisé, nous savons désormais que la phase deux de son projet de destruction de la France va pouvoir débuter.

Jusqu’à quels abîmes d’inhumanité le capitalisme nous entraînera-t-il ? Les mots font défaut pour décrire le chaos hallucinant dans lequel l’impérialisme belliqueux s’est engouffré. .

Le système aux abois ne peut générer que la guerre ; une guerre plus ou moins larvée ou ouvertement agressive sous couvert de motifs vertueux comme cela est le cas en Ukraine actuellement. Le verrou géopolitique ukrainien ne doit pas sauter ; tout doit être entrepris afin que le projet atlantisme ne capote pas, quitte à mettre à feu et à sang l’est de l’Europe.

Dans les bourses internationales, les profiteurs de guerre se remplissent déjà les poches avec les augmentations artificielles des prix. Les bandits qui sont cause des guerres n’en meurent jamais, c’est les innocents qui sont toujours sacrifier pour leurs profits.

Ceux qui refusent ou veulent dire cette simple vérité en France subissent les foudres de la bourgeoisie française à la botte de l’axe atlanto-sioniste. Nous pensions avoir connu la pire stratégie de propagande possible avec la crise du Covid-19. Avec ce conflit, le pouvoir médiatique prouve qu’il est plein de ressources pour vider les cerveaux de nos compatriotes de toute forme d’esprit critique. Il est vrai que l’idéologie dominante ne s’est pas privée d’attribuer naguère à ses ennemis toutes sortes de crimes imaginaires. Effet d’image inversée de la réalité dans le miroir que nous tend le capital. Il en est de même en Ukraine où les tenants de l’atlantisme et de l’UE au pouvoir à Kiev mènent, depuis 2014, une guerre contre le prolétariat russophone de l’est du pays quasi abandonné par Poutine après le marché du donnant-donnant, de la Crimée contre Donbass. Les populations héroïques de Lougansk et de Donetsk longtemps abandonnées dans une guerre oubliée sont toujours en première ligne. Rappelons cela pour faire taire les stupidités quotidiennes sur le conflit.

Car ce tableau doit nous inciter à combattre sans merci l’offensive du capital. Travailleurs européens, plus que jamais, unissez-vous contre les cliques d’exploiteurs et de menteurs qui vous dirigent et détruisent votre existence !

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

