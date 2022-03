Ukraine : histoire d’alimenter la guerre des chiffres de part et d’autre (Al Manar)

Bilan militaire en Ukraine

27 mars 2022

Les forces russes ont pris le contrôle d’un centre de commandement militaire ukrainien situé dans la ville de Nikolaeïv ( Mykolaïv selon les Ukrainiens) dans la banlieue de la capitale Kiev.

Selon le ministère russe de la Défense, 61 militaires ukrainiens se sont rendus de leur plein gré dont la moitié sont de hauts-officiers de l’armée ukrainienne.

« Ils ont rendu les armes tous ensemble en raison d’une forte pénurie en armes, munitions et en nourriture », a précisé le ministère qui a indiqué leur avoir procuré les soins médicaux nécessaires et des aliments.

Le ministère russe a assuré qu’il respectera les critères du droit humanitaire international dans le traitement des prisonniers de guerre ukrainiens , assurant qu’il leur sera permis de contacter leurs proches , de disposer des soins médicaux nécessaires et d’avoir trois repas par jour.

Le vendredi 25, dans la foulée des frappes contre des entrepôts d’armements, de munitions et de carburant, l’armée russe avait détruit un énorme dépôt de carburant dans la Nikolaeïv au moyen de missiles de précision ailés de type Onix . Le dépôt était utilisé pour approvisionner les forces ukrainiennes au sud.

Selon le ministère russe de la Défense, 50 militaires ukrainiens ont péri le samedi 26 mars, et 91 cibles d’infrastructures mitaines ukrainiennes ont été détruites.

Le ministère de la défense a assuré que les forces russes et leurs alliées assiègent les villes de Kiev, Kharkov, Tchernigov, Soumy et Mikolaïv et elles ont pris le contrôle de la ville de Kherson. De même, elles contrôlent 93% des territoires de la république de Lougansk, 54% de ceux de Donetsk tandis ue les combats se poursuivent dans la ville de Marioupol.

Dans la ville de Marioupol, le porte-parole des forces de la République populaire du Donetsk a déclaré le samedi 26 mars que ces dernières assiègent les éléments du batailon néonazi Azov dans l’usine Azovstal après les avoir chassés des zones résidentielles.

Il a indiqué que 132 localités de cette république ont été libérées dans l’opération conjointe avec l’armée russe depuis le 24 février et l’armée ukrainienne a tiré quelque 300 missiles contre les zones résidentielles.

En général, sur les 2 416 chars d’assauts et autres véhicules blindés dont disposait l’armée ukrainienne, 1 587 sont détruits, sur 1 509 pièces d’artillerie et de mortiers, 636 sont détruites, 163 pièces de lance-roquettes multiples (sur 535) sont détruites, 112 avions (sur 152), 75 hélicoptères (sur 149), et 35 drones Bayraktars (sur 36) sont aussi bons pour la ferraille. En matière de défense anti-aérienne, sur 180 systèmes S-300 et Buk dont disposait l’Ukraine 148 sont détruits, ainsi que 117 radars sur 300.

