Du bon sens dans ce communiqué, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous n’avons pas besoin d’une “révolution” qui historiquement nous ramène toujours au point de départ en “aménageant” plus ou moins la merde étatico-marchande en place ; mais nous avons besoin d’une (r)évolution, c’est à dire un saut qualitatif dans le rapport que nous entretenons entre nous et toute institution qui doit être déchue.

Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir, vouloir rendre le système plus “juste”, plus “vertueux” est une perte totale de temps. Nous devons nous concentrer sur la réorganisation de fond en comble de la société pour parvenir à la Commune Universelle, confédération des associations libres hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat, par l’harmonie du “à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !”… Tout le reste n’est que pisser dans un violon ! Qu’on se le dise.

~ Résistance 71 ~

Communiqué de l’OSRE : Français réveillez-vous !

28 février 2022

Source : https://rebellion-sre.fr/francais-reveillez-vous/

Chaque jour, l’actualité montre que notre pays bascule dans une autre époque. De la crise sanitaire du Covid 19 à la Guerre en Ukraine, force est de constater que l’offensive généralisée des capitalistes contre les intérêts des travailleurs européens ne connaît pas de temps mort.

Les raisons de se révolter ne manquent pas :

La précarité de nos emplois. L’ubérisation pour tous est déjà une réalité.

Hausse des prix sans limites alors que les plus riches prospèrent comme jamais après la crise du covid.

Les licenciements massifs dans le but de réaliser des profits colossaux pour les gros actionnaires.

La poursuite du démantèlement progressif des services publics et de la sécurité sociale au nom de l’ultralibéralisme.

Les menaces sur l’avenir de nos retraites.

L’éducation nationale qui ne fabrique plus que des idiots.

L’insécurité et la violence qui gagne l’ensemble de notre société.

Le contrôle social libéral-sécuritaire qui impose des mesures de destruction de nos libertés individuelles et collectives sans jamais rien protéger.

L’abandons des zones rurales et périphériques. La destruction de notre environnement naturel et humain.

L’ Europe technocratique qui confisque notre souveraineté et empêche la participation du peuple aux décisions.

L’impérialisme américain qui ravage les pays qui ont le malheur de lui résister. L’OTAN est responsable de la montée vers la guerre en Europe.

La nullité totale de notre classe politique incapable de répondre a tout ces problèmes. De gauche à droite, les politiciens ne font que défendre les intérêts de la classe dominante au détriment du peuple français !

Une seule solution La révolution !

Face à cette situation, il est nécessaire que les travailleurs européens réagissent. Ici et maintenant, Rassemblons nos forces autour d’un projet révolutionnaire et alternatif :

Rébellion vous propose une véritable alternative en marge du cirque médiatico-politique, au-delà des clivages politiques désuets et factices !

Se réapproprier le Politique, changer les rapports sociaux et reprendre la parole à ceux qui nous l’ont confisquée, pour devenir enfin libres de diriger notre existence!

Pour la justice sociale et la construction d’un avenir différent, il faut combattre !

Refusons de participer à la mascarade électorale des présidentielles, imposons-nous dans le débat par une résistance quotidienne !

Regroupons-nous ! Organisons-nous !

Il est certain qu’un tel projet passe par une transformation radicale de la société. Nous ne croyons pas à l’aménagement d’un capitalisme à visage humain ou aux promesses de la société de consommation. Nous visons la construction d’une alternative socialiste, révolutionnaire et populaire à l’échelle de la France et de l’Europe. Pour cela nous appelons à l’engagement et à l’action les travailleurs européens.

LA NATION AUX TRAVAILLEURS

PAS DE VOTE, LA LUTTE JUSQU’A LA VICTOIRE !

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

===

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :



Par essence… tout gouvernement opprime

ce qui varie c’est la pression exercée…

selon le besoin du moment.



A bas l’État ! A bas la marchandise !

A bas l’argent ! A bas le salariat !

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires