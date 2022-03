Surréaliste ?… Le néo-nazisme ukrainien et le président sous la houlette sioniste. On vit vraiment une époque formidable !… (avec Veterans Today)

NdR71 sur la photo ci-dessus : Cette photo a été prise au parlement ukrainien le 1er décembre 2021. Le président / marionnette Zelensky, de confession judaïque, donc président juif de l’Ukraine, dont le sponsor financier est l’oligarque juif Kolomoïsky, décore de l’ordre de « Héros de l’Ukraine » le commandant néo-nazi du Secteur Droit, Dmytro Kotsyubaylo. Au passage, Komoloïsky est aussi le généreux sponsor du bataillon néo-nazi ukrainien Azov, intégré à la Garde Nationale du pays et ayant commis de nombreux crimes contre les civils du Donbass depuis 2014. Quels mots pour qualifier une telle chose ? Ceci devrait faire réfléchir plus profondément sur le sionisme, la création de l’état juif d’Israël sur les terres volées de Palestine et l’origine d’un état fondé sur un double génocide… Bien des questions dont une partie des réponses se trouvent illustrées dans cette photo de ces deux guignols ci-dessus… Nous aurait-on menti ?…

Zelensky… du nazi aux rabbins… Tout va pour le mieux dans

le meilleur des mondes sionistes !

Le (neo)nazisme ukrainien sous la coupe de son bizarrement oligarque juif

Ian Greenhalgh

18 mars 2022

url de l’article original :

https://www.veteranstoday.com/2022/03/18/ian-greenhalgh-ukrainian-naziism-under-its-curiously-jewish-oligarch/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Afin de mieux comprendre la situation actuelle en Ukraine, la chose à faire est d’étudier les leaders oligarques ukrainiens, à commencer avec Ihor Kolomoïsky, ainsi que quelques oligarques russes comme Michael Fridman.

Ils sont tous juifs, tous ont la nationalité israélienne ainsi que la nationalité ukrainienne ou russe.

C’est assez simple, c’est une question de pognon. L’Ukraine était de loin la république la plus riche et la plus développée de l’Union, elle avait des industries de classe mondiale comme les usines de chemins de fer de Kharkov, l’usine d’aviation Antonov dans la banlieue de Kiev, le minerai de fer et les fonderies d’aluminium du Donbas, l’agriculture de la ceinture méridionale (NdT: l’Ukraine était surnommé “le grenier à blé de l’URSS”), juste pour ne citer que quelques unes de ces qualités.

Maintenant, l’Ukraine est le second plus grand pays d’Europe (après la Russie, qui est aussi le plus grand pays du monde par la superficie), mais second dans la pauvreté de la Moldavie. Toutes les industries ont disparu, les biens ont été pillés et mis en banqueroute par les oligarques, l’Ukraine a un PIB stagnant depuis deux décennies, le chômage est endémique, des millions d’Ukrainiens ont émigrés pour travailler, peu a été construit ou maintenu depuis la fin de l’URSS, c’est un pays qui régresse en bien des aspects, volé et pillé par toute une clique d’oligarques juifs.

Quant à cette affaire de nazis dont parle Poutine mais que l’occident minimise ou rejette catégoriquement, et bien ces (neo)nazis sont aussi une création de la finance juive, mais ceci est une autre bien longue histoire. En bref, ces groupes ultra-nationalistes d’extrême-droite, qu’ils soient allemand, ukrainiens ou américains, sont toujours créés afin de mettre en place un tumulte interne à une nation et pour permettre à l’élite friquée de pouvoir concentrer la richesse entre ses mains.

N’oubliez pas que Mussolini avait défini le fascisme comme la dictature des entreprises et c’est exactement ce qu’il s’est produit en Ukraine et aux Etats-Unis, l’élite friquée qui possède les entreprises (transnationales) dirigent le pays et les politiciens ne sont que des membres d’une caste d’acteurs/comédiens tournant dans l’illusion politique créée afin de maintenir le public dans une transe et ainsi pouvoir faire diversion. Trump en est un excellent exemple, mais comparé à Hitler ou Mussolini, c’est un très mauvais acteur de séries B, navets et un pathétique orateur public, le fait même qu’il soit parvenu à la présidence des Etats-Unis en dit long sur le manque total de discernement de la populace américaine qui l’a soutenu.

Les nazis en Allemagne, ceux de l’époque moderne en Ukraine et aux Etats-Unis et partout ailleurs étaient et sont toujours, la création de l’élite juive friquée. Même les dictateurs Stroessner au Paraguay, Peron en Argentine et Pinochet au Chili, de pâles copies d’Hitler, étaient leur création. (NdT: rappelons-nous simplement des conditions de mise au pouvoir de Pinochet en 1973 : coup d’état organisé par la CIA et début de “l’opération Condor” en Amérique latine, après la visite au Chili des “Chicago Boys” de l’économiste universitaire ultra-libéral Milton Friedman, qui lancèrent les grandes manœuvres de privatisation et de pillage privé, après avoir éliminé le socialiste Allende, la même recette partout…)

La montée d’Hitler et des nazis par exemple, il y avait des douzaines de partis politiques en Allemagne dans les années 1920, la plupart d’entre eux étaient régionaux, le parti nazi (NdT : abréviation de la prononciation de l’acronyme allemand du parti NSDAP ou National Sozialist Deutsche Arbeiter Partei ou Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands) était un des plus petits, confiné dans la seule région du sud de la Bavière.

Puis, presque du jour au lendemain, les nazis sont devenus un grand mouvement politique national, les financiers juifs y injectèrent un gros volume d’argent afin que cela se produise. L’argent provint de Wall Street, via la banque Kuhn Loeb & Co et leur branche de Berlin et aussi d’une poignée de gros industriels comme Fritz Thyssen.

NdR71 : pour en savoir plus, lire le remarquable ouvrage de recherche profonde de l’historien Antony C. Sutton “Wall Street et la montée de Hitler” (PDF de notre traduction de larges extraits du livre), à lire en parallèle du premier volet de la trilogie “Wall Street et la révolution bolchévique”… Édifiant !

Hitler n’était pas un bon orateur public ni une personne charismatique jusqu’à juste après sa remise en liberté de la prison de Landsberg. C’est alors qu’il prit des leçons d’art dramatique et lui fut enseigné l’art de délivrer un discours devant une foule d’une façon formulée, qui fouetterait la masse et la mettrait en une sorte de transe : commencer doucement, gentiment, parler de manière conversationnelle, commune, en basse intensité, puis lentement, faire monter le tempo de la diction et du contenu jusqu’aux moments du climax où vous faites rouler vos yeux à l’intérieur de votre crâne tout en serrant les poings et en gesticulant, hurlant alors au plus haut de votre voix, postillonnant dans toutes les directions.

Cela marcha de manière extraordinaire, mais ceci était une personnalité, un personnage, 100% fabriqués, qu’Hitler s’entraînait à mettre en scène. Il passait de longues heures devant un miroir à répéter ses routines, à perfectionner ses positions et ses gestes d’agitation des poings ; il répétait ses discours sans arrêt, discours qui étaient écrits pour lui par une équipe des meilleurs écrivains du genre en Allemagne.

La même chose s’est produite en Ukraine ces récentes décennies, l’argent afflue des plus hautes instances de la finance juive et est dirigé en Ukraine vers les politiciens de l’extrême-droite via une poignée d’oligarques majeurs tels qu’Ihor Kolomoïsky.

Après cette expérience éducative que fut la période Hitler pour le monde, vous ne pouviez plus mettre de sociopathe enragé dans une position de pouvoir public, vous deviez le cacher derrière des visages plus respectables, c’est ce qu’est Zelensky et ce que fut Porochenko avant lui. (NdT: de la même manière qu’avant la seconde guerre mondiale fleurissaient en GB et aux Etats-Unis les “Eugenist Societies”, après l’horreur nazie, le mot “eugénisme” devait être remplacé par quelque chose de plus bénin, plus “scientifique”, entra alors en scène le mot “génétique”. La génétique, n’est que la forme moderne d’application de la doctrine eugéniste de la fin XIXème jusqu’à 1945, c’est sa continuité post-nazisme…)

Zelensky, l’acteur/comédien, fut choisi par Kolomoïsky pour être président, une totale marionnette, il joue un rôle et le fait bien grâce à ses talents d’acteurs dans ce contexte.

Chaque président et premier ministre ukrainiens depuis 2004, lorsqu’ils eurent leur première révolution colorée, et mise à part le pro-Moscou Yanoukovich, ont été sélectionné(e)s par les oligarques.

Zelensky possédait des talents d’acteurs, puisque c’était son métier, donc tout ce qu’ils avaient à faire était de lui donner un script et quelques directions d’acteur. Sa manière de jouer est plus sobre, moins dramatique que celle des Hitler and Co, mais elle n’en est pas moins une performance d’acteur ; elle trompe les gens à travers l’occident qui l’acclament comme un héros pour s’être dressé devant le grand méchant ours russe. Cela me fait gerber…

Kolomoïsky et une poignée d’autres oligarques sont responsable d’avoir créé et financé les gangs (neo)nazis qui sont soi-disants volontaires dans la défense de l’Ukraine devant les hordes barbares russes les envahissant depuis l’invasion mythique, inventée, de 2014 (NdT : l’affaire de la Crimée), mais ces groupes ont été responsables de l’assassinat d’au moins 14 000 civils ukrainiens au Donbass, de massacres comme la barbare attaque des manifestants pro-Yakounovich à Odessa en 2014, qui vit une femme enceinte être violée et assassinée alors que 48 personnes étaient brûlées vives dans un bâtiment.

Ces groupes néo-nazis ont constamment bombardé le peuple du Donbass pendant 8 ans alors que les médias du monde occidental prétendent qu’ils n’existent pas ou, s’ils ont reconnu leur existence, les dépeignent en croisées héroïques faisant rempart contre le malfaisant impérialisme russe. Cela me faire encore plus gerber…

Ils ont des noms comme les bataillons Azov, Aïdar, ou Dniepro et hébergent les pires criminels, voyous, sociopathes, psychopathes, violeurs et assassins que l’on puisse se payer, la merdasse non seulement de l’Europe, mais aussi des Amériques, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie. Ils viennent de partout dans le monde pour supposément combattre une croisade contre le mal russe mais en réalité, ils ne sont rien d’autres que le bras armé des oligarques et l’instrument de la violence et de la mort qu’ils utilisent pour réaliser leur sinistre et criminel agenda.

Allez voir les tristement célèbres brigades Kaminski et Dirlewanger de la seconde guerre mondiale, vous y verrez un bon parallèle avec les unités mercenaires oligarchiques comme les bataillons Azov et Dniepro

Ces gens ne sont pas des guerriers idéologiques, ce sont juste des criminels, des psycho et sociopathes qui se planquent derrière une idéologie de l’ordre pour commettre les pires crimes comme l’assassinat, le viol et autres méfaits (NdT: ainsi que la détention arbitraire et la torture comme l’indique ce rapport de l’OFPRA de novembre 2018… ce ne sont que des escadrons de la mort tels qu’ils furent aussi créés par la CIA et Wall Street en Amérique centrale et du sud dans les années 70-80-90, voir ou revoir à ce sujet l’excellent film d’Oliver Stone, “Salvador”, 1986)

En fait, peu importe qu’ils soient nazis ou pas, l’idéologie n’est juste qu’une illusion de plus. En réalité, ils sont le bras armé des patrons du crime en bande organisée, qui ont pillé l’Ukraine de tous ses biens et qui ont pour plan de faire de même en Russie (NdT: c’était en cours dès la chute de l’URSS en 1991, le traître Eltsine vendait alors la Russie par morceaux aux plus offrants, des milliardaires oligarques se sont créés en une nuit, jusqu’à ce qu’un homme y mette un grand coup d’arrêt: Vladimir Poutine… De Gaulle avait foutu les Yankees et leurs bases militaires hors de France après 1945, Poutine a mis un terme au démantèlement ultra-libéral de la Russie à la fin des années 90, début des années 2000, à ce titre il est le héros de millions de Russes, qui le voient comme le sauveur de la Grande Patrie, elle-même grande vainqueur du nazisme dans une Grande Guerre Patriotique qui coûta à l’Union 27 millions de morts, essentiellement civils…), si ce n’était pour cet empêcheur de piller en rond, Vladimir Poutine.



Dénazifier l’Ukraine…



Puisque l’OTAN vous dit…

qu’il n’y a pas de nazis en Ukraine, merde quoi !…

