Devant tous les mensonges et les impostures étatico-marchands… Les 5 points de la voie émancipatrice finale (Résistance 71)

Le plus tôt une masse critique de personnes comprendra cela et le mettra en pratique dans l’ici et maintenant et au plus tôt nous atteindrons une masse critique de basculement vers le nouveau paradigme politique. Dire NON ! et agir en conséquence tel est et a toujours été le défi.

A bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent et à bas le salariat !

Dans l’esprit de Cheval Fou

