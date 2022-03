Le marasme total d’un système obsolète et criminel… (Résistance 71)

Résistance 71

11 mars 2022

Les ordures du pouvoir via leur inepte système criminel étatico-marchand en phase terminale d’implosion et culminant dans l’horreur OTANesque du terrorisme 24/24, amènent le monde à la 3ème guerre mondiale pour çà :

et çà…

Vous n’avez pas l’impression qu’on se fout de votre gueule en long, en large et en travers ?…

A voir et à diffuser sans modération (en anglais pour l’heure), les excellents documentaires d’Oliver Stone (Platoon, Wall Street, JFK…) : « Ukraine on Fire » (2016) et « Ukraine Revealed », pour mieux comprendre de quoi il retourne.

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

===

Deux communiqués sur la guerre en Ukraine à diffuser sans modération :

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

