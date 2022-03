Guerre en Ukraine… Choc et illusion

Le choc et l’illusion

1er mars 2022

L’information sur l’apparition inattendue d’un sous-marin nucléaire russe avec 16 missiles nucléaires RSM-56 Bulava (SS-NX-30) près des côtes des États-Unis est confirmée. Le sous-marin de classe Borey ou Akula devait faire escale à Cuba.

En Ukraine, les forces tchétchènes semblent extrêmement motivées pour en découdre avec les extrémistes ultra racistes qui ne cessent de les provoquer d’une manière assez vulgaire via les réseaux sociaux.

La présence de forces spéciales occidentales au sein des unités radicales comme le Régiment Azov est également confirmée. Cette présence soulève de sérieuses questions sur la nature exacte de idéologie réelle des élites au pouvoir dans le monde occidental qui font semblant d’être néolibérales. On ne peut se battre aux côtés des pires criminels extrémistes racialistes les plus radicaux qui puissent exister sur la planète Terre sans partager avec eux des points communs.

Tous les médias aux ordres et les fermes à trolls de l’empire mentent sans aucune modération comme ils n’ont cessé le faire durant l’épisode COVID et les autres conflits.

Moscou a réitéré une menace que les dirigeants fantoches d’Europe ne semblent pas prendre au sérieux. Il a clairement affirmé que ceux qui fournissent des armes à l’Ukraine seront également ciblés. Or, des pays européens ont annoncé vouloir fournir gratuitement des avions de combat à l’Ukraine et fournissent delà des milliers de systèmes d’armes aux extrémistes ukrainiens.

Autre détail qui semble échapper à beaucoup de monde. La mise en état d’alerte spéciale des forces stratégiques russes n’est pas du tout un élément à sous-estimer. Un ex-ambassadeur US à Moscou a dit que les gens qui connaissent le mieux Vladimir Poutine sont extrêmement préoccupés par cette décision; ce sont les personnes qui le connaissent le moins qui disent que c’est un bluff.

L’Empire est donc dirigé par un ramassis de menteurs, d’escrocs, de voleurs, de criminels et de psychopathes extrêmement racistes et dangereux. Il est temps de les secouer pour de bon car ils ne comprennent que le langage de la force et aucun autre langage humain connu.

L’illusion est terminée.

Lire les communiqués des collectifs Résistance 71 et Guerre de Classe sur la guerre en Ukraine

