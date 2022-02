Résistance 71

16 février 2022

Par contraste avec l’émouvant témoignage que nous publiions hier de ce routier québécois débordant d’amour pour l’humanité, revigoré par l’expérience d’Ottawa, nous pensons que l’heure est venue pour nous de parler de certains éléments que nous gardions sous le coude depuis plus d’une semaine concernant le mouvement du « Convoi de la Liberté » à Ottawa. Nous ne l’avons pas fait auparavant par souci de ne pas ternir la puissance populaire de ce mouvement et de passer pour des rabats-joie, mais au vu de la précipitation de certaines choses au Canada, quelques mises en garde s’imposent à notre sens.

Tout à commencer un soir où David Vincent cherchait un raccourci.. ah non, désolé c’est pas cette histoire là…

Tout à commencer après notre visionnage de la première conférence de presse tenue par les routiers quelques jours après leur arrivée à Ottawa. Conférence qui n’invitait pas les médias de masse jugés traîtres, à la Gilets Jaunes, jusque là tout va bien, et tenue dans un endroit secret, ce qui est compréhensible. A l’écran figure un petit groupe de personne, dont deux en position proéminentes : un homme et une femme. L’homme s’avère être un certain Benjamin Dichter, la femme Tamara Lich. L’homme, exclusivement, parle. L’entourage acquiesce. Ce qui nous a frappé a été sa confiance à parler en public, son assurance et sa diction travaillée et assez maniérée, manucurée. On s’est dit « peut-être un délégué syndical des chauffeurs routiers », creusons donc un peu l’affaire…

Renseignements pris, Benjamin Dichter, tout comme Tamara Lich, n’est pas un routier et n’a rien à voir avec la profession. On apprend que les informations à son sujet sont rares et semble filtrées. On sait que le média « Canada Jewish News » l’étiquette « Militant juif » et qu’il milite aussi pour le mouvement LGBT, c’est à dire qu’il est intouchable et pour qui veut le critiquer, ce sera prendre le risque de se retrouver marqué au fer des labels « antisémite » et « homophobe », un classique. Il a été tailleur de diamants, et possèderait une imprimerie numérique.

Il s’avère aussi que Dichter a un passé politique : il a tenté de se faire élire conseiller dans un district de Toronto sous l’étiquette du parti conservateur (Tory), pas exactement donc le profil du « syndicaliste » de base. On apprend aussi qu’en 2015, il a été impliqué dans une histoire « conspirationniste » à connotation islamophobe. Rien d’autre n’est public et personne ne sait ce qu’il fait comme profession au moment d’Ottawa.

Question simple : qui a décidé que Benjamin Dichter soit le « porte-parole » dans une conférence de presse représentant les routiers du « Convoi de la Liberté » ? Des routiers qui se posent aujourd’hui la même question comme en témoignent quelques vidéos.

Concernant Tamara Lich, les infos ne sont pas mal non plus : Métis, donc aussi intouchable sans être taxé de « raciste », elle n’est pas routière et n’a rien à voir avec la profession. elle est la secrétaire du parti politique « Maverick » (« Rebelle ») de la province d’Alberta dans l’ouest canadien. Un parti politique sécessionniste du Canada, s’avérant être financé en partie par l’Atlantic Council de la clique Kissinger, Clinton and co…

Question simple : qui a décidé que Tamara Lich représente aussi les truckers d’Ottawa ?

Autre précision : il s’avère que ces deux personnes, surtout Dichter, sont les créateurs du fond de soutien au convoi, d’abord avec CrowdFunding, puis sur une autre plateforme de replis.

Pourquoi ces personnes parlent-elles au nom des routiers et des gens du convoi ? Qui a décidé ça ?

Une fois de plus, nous ne faisons que poser des questions qui semblent vitales et auxquelles il faudrait apporter des réponses pour assainir rapidement l’environnement.

Autres informations vitales :

Dimanche 13 février 2022 au matin, un camion soi-disant contenant 2000 armes à feu (apparemment laissé comme ça sur un parking), a été volé à Petersborough en Ontario. Alerte donnée, la police a retrouvé le camion, mais bien sûr pas les armes…

Question simple : va t’on les retrouver par « miracle » disséminées dans le convoi d’Ottawa donnant ainsi le prétexte à une évacuation violente des lieux ? (false flag) juste une question…

Le rat Trudeau vient de décider de l'état d'urgence et de mesures de gel des comptes en banque des participants au convoi de la liberté (ce qui veut dire qu'ils ont identifiés ceux qui y sont et ceux qui aident de près ou de loin… n'oublions pas que le Canada est un des pays au monde où la haute surveillance est très développée, car colonie de la « couronne » / City de Londres qui doit savoir ce qui se passe à tout moment dans ses succursales coloniales canadienne, australienne, néo-zélandaise et… américaine, d'où le programme de surveillance des « 5 yeux » mis en place il y a des décennies…), ce qui est un signe que la répression est en marche.

Parade : participants au convoi ! Retirez votre fric des banques ! BOYCOTTEZ ce système inique et criminel contrôlé par la banque transnationale. N’attendez pas, prenez l’offensive de manière concertée par un bank run ! faute de quoi vos jours de révolte sont comptés !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, un mouvement canadien de bankrun vient de se créer incitant les Canadiens a retirer leur argent en masse des banques !… C’est une solution déjà invoquée à juste titre par l’ex-footeux et personnalité du spectacle Eric Cantona en 2010 quand il disait de retirer le fric des banques pour effondrer le système « à la Spaggiari » avait-il précisé, sans armes, ni haine, ni violence.

N’oublions jamais : Paix ! Solidarité ! Fraternité ! et aussi…

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

