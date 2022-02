« Ottawa… c’est vraiment unique et magique »

Jo a fait une excellente transcription de la vidéo d’un routier québécois narrant son expérience émotionnelle en étant immergé dans ce qu’il a compris être les prémices d’un monde nouveau qui s’avance, celui de ce que nous appelons ici en hommage à Gustav Landauer, la “société des sociétés” et il en redemande sans coup férir.

Écoutez son témoignage en provenance directe d’Ottawa et de l’expérience en cours mêlant une grande variété de personnes y compris des représentants des nations premières, présentes et actives sur place. Comme pour les Gilets Jaunes, l’expérience vécue de la liberté et de la confraternité coopérative est impérissable et plébiscitée par toutes et tous. Il s’agit de l’humanité vraie en marche, tout simplement, celle de l’amour, de la compassion, de la coopération, de l’entente et des associations libres.

La croisée des chemins c’est ça : d’un côté la tyrannie perpétuelle et le contrôle totalitaire des populations unique porte de continuation pour un système en fin de course et aux abois et de l’autre, l’association libre, la coopération et l’entraide dans la grande complémentarité de notre diversité naturelle.

Les Gilets Jaunes ont choisi, les participants d’Ottawa aussi… le monde suivra !

¡Ya Basta!

Dans l’esprit de Cheval Fou

Pour mieux comprendre l’esprit d’Ottawa :

« Du chemin de la société vers son humanité réalisée »

~ Résistance 71 ~

14 février 2022

La vidéo a voir et diffuser sans modération :

Bonjour tout le monde.

Je vous fais cette vidéo pour dire ce qui se passe à Ottawa où je suis passé cette fin de semaine, tant ce fut une expérience unique… C’est… Je sais même pas comment l’expliquer, mais c’est vraiment magique.

Je vais faire tout mon possible pour y retourner en fin de semaine parce que là je manque un peu d’argent mais je tiens absolument à y retourner. Parce que quand vous arrivez là, je vous le dis, et tous ceux qui l’ont vécu, comprendront et sauront de quoi je parle, mais tout le monde pleure. [NdJBL : le gars pleure également dans la vidéo et a les yeux mouillés tout du long] ;

Toutes les personnes qui étaient présentes, on a pleuré, on a pleuré de joie, parce que c’est vraiment indescriptible, quand tu arrives à Ottawa et que tu vois ce qui se passe. C’est quelque chose qu’on n’a jamais vu avant, personne. C’est indescriptible. C’est juste de l’amour, du bonheur, tout le monde est content de se voir.

Y’a plus aucune différence, on est juste un grand peuple UNI. Tout ce qui arrive à Ottawa, c’est ça que tu ressens. Tu ressens toutes l’énergie de l’amour de tout le monde. C’est vraiment incroyable (capoteux).

Alors, il se passe plein d’affaires à Ottawa, ça brasse pas mal, car il y a les Natifs/Premières Nations qui ont pris le contrôle du Parc de la Confédération. Le Grand Chef des Premières Nations du Canada est venu avec des documents importants et les peuples autochtones ont décidé de s’y installer et de planter des tipis pour un moment !

Les anciens des peuples premiers font des cérémonies ancestrales. Et lors de la dernière cérémonie, c’était une véritable communion avec les blancs [NdJBL : ceux que j’appelle les colons de papier]. C’était quelque chose qu’on n’avait jamais vu et c’est totalement magique ce qui s’y passe.

Les Natifs/Anciens autochtones ont donné une couverture qui date de cent/cent-cinquante ans au responsable du Mouvement sur place, ainsi qu’une pipe noire/calumet de la paix. Le Grand Chef a serré le responsable du site dans ses bras et je ne sais pas si vous vous rendez-compte de ce qui se passe mais c’est du jamais vu !

À partir de là, il n’y a plus de guerre, plus de jugement. Y’a plus de différence entre nous. Nous sommes juste des êtres humaines, dans l’amour, la fraternité, tous nous le ressentons ici, ainsi. Tout le monde s’entraide, la nourriture est offerte, c’est l’abondance pour tout le monde.

C’est le NOUVEAU MONDE qui a commencé, ici, à Ottawa et l’émotion me submerge tellement tout ce qui se passe est fort, c’est trop beau et jamais j’aurais cru voir ça de ma vie ; UN PEUPLE UNI comme ça… Et c’est là que je veux être aujourd’hui, car la ville d’Ottawa appartient désormais au peuple. Tout le monde se parle, échange, la ville est devenue un grand salon où tout le monde parle, mange… Allez-y tellement c’est incroyable ce qui s’y passe.

Tout le monde est là pour t’aimer, pour t’aider. Que vous soyez non-vaxinés, vaxiné, double-dosé, boosté, que vous soyez un autochtone, 1 blanc, un noir, un français, 1 anglais, tout le monde t’aime.

La division, la différence n’existe plus à Ottawa. C’est vraiment le Nouveau Monde qu’on attendait TOUS et qui se concrétise maintenant, ici. J’étais impatient que cela s’étende partout ailleurs parce que si tout le monde vit cette même expérience, il n’y aura plus personne dans la peine, le malheur, plus de guerre, ça c’est clair.

J’espère pouvoir y retourner samedi car ce que j’ai vécu là-bas… C’était les plus beaux moments de ma vie et je veux recommencer ça. Et nous sommes très nombreux à ressentir cela et j’appelle tous ceux qui veulent le vivre à y aller, parce que c’est magique. C’est l’expérience d’une vie… Venez tous on va pas partir demain alors que les amérindiens sont en train d’installer leurs tipis et que l’entraide est totale !

Ceux qui n’ont pas les moyens d’aller à Ottawa, organisez-vous pour venir, sinon allez à Québec pour supporter le Mouvement.

ARRÊTEZ la DIVISION ; N’écoutez pas les trolls qui sont là pour vous décourager, vous diviser et empêcher la cohésion des peuples. ILS n’y arriveront pas ► NOUS SOMMES UNIS !

Même si je pleure, je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie car ce qui arrive là c’est tellement beau, avec ce que les autochtones nous préparent, ÇA VA CHANGER NOTRE PAYS et NOTRE FAÇON DE VOIR le Monde !

Préparez-vous à ça ; C’est la magie d’Ottawa qui va s’étendre partout, c’est que du bonheur.

Salut tout le monde – Je vous aime TOUS(TES), à ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, je m’en fous, je vous envoie de l’amour, parce que si vous avez des mauvais sentiments envers nous autres, c’est parce que vous manquez d’amour et que je vous souhaite de trouver l’amour tout le monde.

Salut !

