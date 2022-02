Professeur Luc Montagnier (1932-2022)… Dernier combat d’un héros de la science intègre qui a fait le boulot de dénonciation des injections géniques ARNm !

Reposez en paix avec le respect du plus grand nombre professeur

Un héros de la résistance à la dictature sanitaire COVID est tombé

Au sujet de la phrase illustrée par Jo ci-dessus, qui est en train de devenir iconique du Professeur Montagnier sur les non injectés géniques à l’ARNm mortel, nous avons fait ce commentaire le 10 février 2022:

« Alors ici il faut rétablir l’aspect anecdotique de l’affaire :

dans la vidéo du discours de Montagnier à Milan le 15/1/22 il dit ceci à 10’23 : « c’est aux non vaccinés qu’il appartiendra de défendre l’humanité. » et le traducteur italien traduit « les non vaccinnés sont les gardiens de l’humanité » en italien à 12’35 de la vidéo lors d’une récapitulation des propos de Montagnier. Les organisateurs lui demandent en français si c’est bien ce qu’il a voulu dire et Montagnier répond : « oui, tout à fait, bravo ».

Voilà nous tenions à rétablir ce fait. La phrase qui devient iconique maintenant est dans son phrasé, le fait du traducteur. Montagnier n’a pas employé le mot « gardiens » per se, les traducteurs lui ont demandé si c’était ce qu’il voulait dire, ce à quoi il a acquiescé.

Voilà l’affaire… Mais bon nombre dirons dans le futur que Montagnier n’a jamais dis ça et ils auront raison sur la forme mais pas le fond car le professeur a acquiescé à la traduction faite en italien.

restons précis… qu’on ne nous reproche rien… 😉

la video du discours du Dr Montagnier à Milan le 15 janvier 2022 :

Qu’il repose en paix. Il a fait le boulot ! »

Ce commentaire à Jo ici:

https://resistance71.wordpress.com/2022/02/09/le-piege-des-convois-de-la-liberte-un-point-de-vue/#comment-149963

Ce Prix Nobel de médecine (2008) pour ses travaux sur le VIH sera t’il encensé ou diabolisé ?

Comment l’état français criminel et larbin reconnaîtra t’il ce scientifique intègre ?

L’intégrité ne fait pas partie des affaires de pouvoir et de fric

Un résistant anti-tyrannie sanitaire nous quitte

Le peuple reconnaît les siens

Ce fut fait en Italie

Bravissimo !

