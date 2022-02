Point de vue intéressant ci-dessous. Cela fait maintenant plus d’une semaines, quelques 10 jours, que les camions sont devant le parlement canadien à Ottawa et aucune forme de négociation ou de tentative de communication ne voient le jour. Il est maintenant plus que probable que la pourriture gouvernementale ne discutera pas et qu’elle planifie une répression de masse. Les flics ont déjà confisqué de l’essence sur place et ailleurs. La province de Nouvelle-Ecosse dans l’Est du Canada vient de passer un décret disant qu’il est maintenant illégal d’aider le “convoi de la liberté” en quoi que ce soit. Le but est de couper la logistique, les fonds et sans doute bientôt les moyens de communications. Il est vrai que comme il est dit ci-dessous, les routiers sont totalement coincés dans une souricière, ce ne sera pas compliqué de nasser l’affaire, n’importe quel Gilet Jaune de chez nous peut en témoigner…

L’État s’est arrogé de longue date le monopole de la “violence légitime” et ne se prive jamais de s’en servir, pour mieux protéger le système du règne du privilège et de l’exploitation incessante.

Le fin fond de l’affaire est celui-ci : L’État est la réalisation historique du pouvoir coercitif du plus petit nombre sur le plus grand nombre. Tout peuple sous le joug de l’Etat et de ses institutions est opprimé (certes à des degrés divers, mais ce n’est jamais qu’une question de degré) et se trouve de facto en état de légitime défense permanent. Il est temps de le comprendre, de l’intégrer dans nos réflexions et d’agir en conséquence. Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! Tout réformisme a toujours été et est voué à l’échec. L’histoire l’a prouvé encore et encore. Il faut se débarrasser de cette immondice étatico-marchande et mettre en place les associations volontaires au sein de communes libres et confédérées en une vaste société des sociétés.

A suivre dans les jours qui viennent, car la rumeur et l’alerte vont grandissant que la répression se fera avant le prochain week-end.

Dans l’esprit de Cheval Fou

~ Résistance 71 ~

Les dangers qui attendent les camionneurs du convoi liberté européen l’exemple d’Ottawa

Anonyme

9 février 2022

A Ottawa :ils préparent un coup pour couper toutes les communications et arrêter tous les camionneurs en même temps et ils ne pourront pas appeler à l’aide car les communications seront coupés

https://youtu.be/si7S21l1aRo

Espionnage des camionneurs et de ceux qui les aident par les flics sur les toits et les drônes et saisis du carburant et de la nourriture, et arrestation de ceux qui aident :

citation :

» à Ottawa, au lendemain d’une opération policière au site Coventry qui a donné lieu à quelques arrestations de manifestants, à plusieurs contraventions et à un bon nombre de saisies.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) signale que deux personnes ont été arrêtées dimanche, au cours de l’intervention qui a débuté vers 19 h et qui s’est déroulée jusque tard dans la soirée.

Plusieurs véhicules, bidons d’essence et bonbonnes de propane destinés à alimenter les camions des camioneurs ont été saisis, de même qu’un camion-citerne contenant 3500 litres de carburant.

Cette opération a été lancée quelque temps après que la police eut annoncé dans un gazouillis sur Twitter que toute personne tentant d’apporter du matériel de soutien (essence, etc.) aux manifestants sera passible d’arrestation».

Les policiers d’Ottawa ont procédé à deux arrestations lors d’une intervention au stade de baseball sur la rue Coventry dimanche soir. © S.B. Les policiers d’Ottawa ont procédé à deux arrestations lors d’une intervention au stade de baseball sur la rue Coventry dimanche soir.

Selon divers témoins, au moins 100 policiers étaient sur place pour prendre part à l’opération de nettoyage et un drone aurait survolé les lieux quelque temps avant l’opération.

Des policiers ont été aperçus sur les toits d’immeuble aux alentours afin d’espionner ceux qui apportent l’aide aux camionneurs ou voir quand les camionneurs sont isolés pour les arrêter.

Le déploiement policier a été jugé excessif par les manifestants qui étaient sur place. Certains camionneurs n’ont pas manqué l’occasion de signaler leur mécontentement aux forces de l’ordre.

Les saisies font en sorte que les sources de ravitaillement dont disposaient les camionneurs installés au centre-ville sont, en partie, coupées.

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/r%25c3%25a9gion%2520de%2520gatineau/une-op-c3-a9ration-polici-c3-a8re-au-site-coventry-donne-lieu-c3-a0-2-arrestations-c3-a0-ottawa/ar-AATyGgZ

Les camionneurs ne peuvent plus s’enfuir avec leurs camions car plus de carburant ou carburant confisqué par la police, il y en a qui sont déjà arrêtés

https://guyboulianne.com/2022/02/07/etat-durgence-a-ottawa-la-police-procede-a-des-arrestations-et-saisit-du-carburant-sur-le-site-de-protestation-du-convoi-de-la-liberte/

et ceux qui les aident et leur apportent nourriture et carburant gratos se font arrêter

https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/UnionFaitlaForce:3

Pourquoi croyez vous que Gofundme a attendu qu’ils soient arrivés à Ottawa pour leur couper les fonds mais pas avant?

https://bibicabaya.fr/2022/02/06/le-compte-gofundme-des-camionneurs-ferme-a-10-millions/

Tout simplement parce que Gofundme est complice de Trudeau pour leur tendre un piège et emprisonner tous les résistants dans la ville d’ottawa

Gofundme a pour actionnaire Big Pharma de la piqouze forcée et la CIA

Tous les dons pour les camionneurs sont tombés dans poche de Big Pharma et la CIA à la place

https://blog.nomorefakenews.com/2022/02/07/the-truckers-gofundme-and-the-cia-connecting-dots/

https://cogiito.com/a-la-une/les-truckers-gofundme-et-la-cia-les-points-communs/

les camionneurs se sont tournés vers un autre site de dons depuis

https://givesendgo.com/FreedomConvoy2022

les flics ont créé un etat d’urgence à ottawa pour interdire les gens de sortir comme cela ils peuvent attaquer les camionneurs quand ils sont isolés

https://www.leparisien.fr/international/covid-19-ville-paralysee-etat-durgence-decrete-5-minutes-pour-comprendre-la-situation-a-ottawa-07-02-2022-LQZBR6XFHNAWVJ3VEPDWKO5SMU.php

du vol en bande organisée (vidéo)

Ottawa –l’état d’urgence et la saisie par la police de leur nourriture et de leur carburant

https://twitter.com/LetItShine69/status/1490693104789340167

Trudeau donne des cargaisons de pierres à ses émeutiers pour qu’ils lapident les camionneurs et leurs amis :

Les autorités d’ottawa ont mis des projectiles à la disposition de leurs milices secrètes complices contre-manifestants émeutiers violents à Ottawa (ils ont fait exactement la même chose aux États-Unis). Source Stéphane Guay (@srguay01), 5 février 2022.

https://youtu.be/S-X8hHBdua8?t=1265

Cela leur permet d’isoler les camionneurs et leurs aides entre eux avec les projectiles, et dès qu’ils sont isolés, les flics complices des émeutiers attraperont les camionneurs et leurs aides et les arrêtent et piquent leurs carburants quand les pierres des émeutiers visent vers les carburants pour que les camionneurs s’éloignent de leurs carburants et que les flics complices volent le carburant et la nourriture.

Les dégâts matériels causés par les projectiles des émeutiers milices secrètes de Trudeau sont faussement attribué aux camionneurs et à leurs amis pour justifier leur arrestation

« La police de la capitale du Canada, Ottawa, a commencé à saisir du carburant et à procéder à des arrestations après avoir publié une déclaration disant que ceux qui tenteraient d’apporter des fournitures pour soutenir les milliers de manifestants opposés aux mandats et restrictions du COVID-19 rassemblés dans la ville seraient arrêtés. « IMPORTANT : Toute personne tentant d’apporter des supports matériels (gaz, etc.) aux manifestants pourrait faire l’objet d’une arrestation. L’application est en cours », a déclaré la police d’Ottawa dans un communiqué sur les réseaux sociaux le 6 février en début d’après-midi.

Dans la soirée, la police a déclaré que les policiers avaient arrêté plusieurs personnes pour méfait et saisi plusieurs véhicules et bidons de carburant. »

https://guyboulianne.com/2022/02/07/etat-durgence-a-ottawa-la-police-procede-a-des-arrestations-et-saisit-du-carburant-sur-le-site-de-protestation-du-convoi-de-la-liberte/

On peut noter qu’à Bruxelles, le tyran de Bruxelles utilise la même tactique pour se débarrasser de ses opposants

Donc le convoi liberté européen doit fort bien s’attendre aux mêmes stratégies de guerre qu’Ottawa à Bruxelles

https://www.profession-gendarme.com/le-complot-organise-contre-les-manifestants-a-bruxelles-expose/

pourquoi les flics et leurs émeutiers (policiers civils) soutiennent la dictature?

Car ils ont les privilèges d’être exemptés de la piqouze:

-les policiers français sont exemptés de la vaccination obligatoire

mais les gendarmes ne le sont pas et un d’entre eux a dénoncé les privilèges des policiers (remarque c’est logique les gens sont dans les smart cities où sont les policiers, les terres agricoles appartiennent maintenant en majorité aux multinationales donc les gendarmes sont moins nécessaires, les multinationales ont leurs propres mercenaires, donc les génocidaires ont besoin de main d’oeuvre là où il y a le plus d’humains à éliminer, d’où l’exemption de la piqouze pour les policiers)

https://www.profession-gendarme.com/je-suis-un-gendarme-refractaire-condamne-a-de-la-prison-avec-sursis/

-la police canadienne exempté des injections va arrêter les cammionneurs soumis à la piqouze obligatoire

« Des exemptions sont prévues pour les fonctionnaires qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales ou religieuses. »

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829643/canada-coronavirus-vaccins-fonction-publique-federale-trudeau

-les députés canadiens exemptés de la piqouze

« Le gouvernement n’est pas allé jusqu’à exiger que les députés fédéraux soient vaccinés. »

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829643/canada-coronavirus-vaccins-fonction-publique-federale-trudeau

Si le Nouvel Ordre Mondial réussit son coup d’élimination des camionneurs par la piqouze forcée, ou l’arrestation des résistants (qui conduit également à la piqouze forcé en prison), la chaine d’approvisionnement sera détruite malgré la production abondante des récoltes (les récoltes sont si abondantes que les autorités paient les fermiers pour qu’ils détruisent leurs récoltes https://stateofthenation.co/?p=72293) , les denrées se feront rares à cause qu’il n’y aura que les camions des placebos injectés qui risquent de tomber sur la dose ultra toxique mortel dans les 3 mois suivants, le prix sera plus élevé, et ce sera l’inflation, la crise boursière qui conduira alors à la fin du cash, la monnaie numérique, la suppression des comptes bancaires de ceux qui refusent la piqouze ou ne sont pas à jours de leurs doses, ou achètent ou vendent des choses interdites par le nouvel ordre mondial sous prétexte du réchauffement climatique qui n’existe pas

Quand Klaus Schwab de la piqouze forcée et du réchauffement climatique bidon qui n’existe pas dit que vous n’aurez rien:

https://nouveau-monde.ca/agenda-2030-vous-naurez-rien-et-vous-serez-heureux/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/02/08/la-fed-a-declenche-un-desastre-stagflationniste-qui-va-frapper-fort-cette-annee/

Quand Klaus Schwab se félicitait d’avoir « pénétré » les gouvernements avec ses « Young Leaders » : Macron, Trudeau, etc.

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/01/27/quand-klaus-schwab-se-felicitait-davoir-penetre-les-gouvernements-avec-ses-young-leaders-macron-trudeau-etc/

Au Québec les non-vaccinés n’auront plus le droit que d’acheter des produits sur une liste « nécessaire » fixée par l’état? C’est du rationnement donc ! https://www.businessbourse.com/2022/01/26/au-quebec-les-non-vaccines-nauront-plus-le-droit-que-dacheter-des-produits-sur-une-liste-necessaire-fixee-par-letat-cest-du-rationnement-donc/

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/27/martin-hirsch-faisait-moins-le-malin-en-commission-denquete-parlementaire/

30 000 camionneurs canadiens virés le 15 janvier pour refus du pass vaccinal

https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/01/30-000-camionneurs-canadiens-en-moins.html

pour les camionneurs placebos injectés, le nouvel ordre mondial lancera une cyber attaque pour raréfier encore plus la chaine d’approvisionnement, pour que les denrées se raréfient encore plus et que le prix explose et que la crise économique conduit au grand reset , avec pass de la piqouze forcé qui vous interdit d’acheter ou vendre ce qui n’est pas inscrit dans la liste de l’Etat sous prétexte de réchauffement climatique qui n’existe pas

https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/01/simulation-cette-semaine-dune.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/eu-to-stage-large-scale-cyberattack-exercise-on-supply-chains

Un chercheur prouve que les lots des vaccins sont différents en toxicité, certains sont des placebos, certains conduisent à la mort, d’autres à des maladies auto immunes, handicap, etc…

Le chercheur Craig Paardekooper (Université de Kingston, Londres) affirme que les données du système américain de rapport des effets indésirables des vaccins covid (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) montrent que les lots de vaccins sont marqués séquentiellement par une toxicité variable.

Vous trouverez ici des informations sur son site de recherche de lots, howbad.info.

Paardekooper affirme :

– Le VAERS montre qu’environ 1 lot de vaccins sur 200 (~ 0,5 %) est “hautement toxique”, c’est-à-dire qu’il présente un nombre élevé (1000 à 5000 fois le taux de base) d’effets indésirables graves – y compris l’hospitalisation, l’invalidité et le décès – à court terme, c’est-à-dire dans les quelques jours ou semaines suivant l’injection.

– 70 % n’ont qu’un seul effet indésirable à court terme signalé.

– 80 % n’ont qu’un ou deux effets indésirables à court terme signalés.

– Les lots toxiques sont distribués dans les 50 États américains.

– Vous pouvez consulter les données du VAERS sur la toxicité des lots sur le site http://howbad.info, du moins jusqu’à ce qu’ils modifient le système de numérotation des lots pour dissimuler les lots toxiques.

Sources :

Source vidéo sous-titrée français sur Odyssée : https://odysee.com/@FlowerPower:b/Nouvelles-D%C3%A9couvertes-sur-les-injections—Reiner-Fuellmich-Dr-Wodarg-Dr-White:2

Source vidéo en anglais non sous-titrée : https://www.brighteon.com/2b36ce94-a9bc-41a1-9261-4d49a4cb23bc

Chaîne Odyssée du Comité Corona “Corona Ausschuss” (texte en allemand, audio en anglais) : https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3

Article en anglais “Vaccine batches vary systematically in toxicity” (“Les lots de vaccins varient en toxicité“) : https://hillmd.substack.com/p/vaccine-batches-vary-in-toxicity

Pour approfondir le sujet “Analyse de la toxicité des vaccins ! 1 lot sur 200 est très toxique” (vidéo 28 min) : https://odysee.com/@wakeup:71/toxicite-vaccin:5

Avant ce report de Craig Paardekooper, nous savions qu’il y avait plusieurs lots, en particulier par des vidéos avec des infirmières.Ici, tout devient logique.

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

