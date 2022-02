Convois de la liberté 2022 : Ottawa décrétée en état d’urgence

Convoi de la liberté Ottawa 2022 : Etat d’urgence déclaré dans la capitale

7 février 2022

Le maire d’Ottawa Jim Watson vient de déclarer l’état d’urgence.

La déclaration d’un état d’urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continues et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement. Cela offre également une plus grande souplesse au sein de l’administration municipale pour permettre à la Ville d’Ottawa de gérer la continuité des activités en vue d’assurer des services essentiels pour ses résidents ainsi que d’habiliter un processus d’approvisionnement plus flexible, favorisant ainsi l’achat de l’équipement nécessaire aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants. (Ottawa.ca)

Cet état d’urgence permet à la ville de faire une demande officielle d’aide logistique et financière. 250 agents de la Gendarmerie royale du Canada se sont joints aux forces de l’ordre locales.

Ce qui est clair, c’est que la ville d’Ottawa veut couper les vivres aux camionneurs pour les forcer à partir en qualifiant la manifestation d’occupation. Des volontaires transportant du carburant ont été arrêtés.

La police locale a prévenu que quiconque tenterait de fournir de l’essence ou des provisions aux protestataires pourrait être arrêté.

« L’état d’urgence va nous permettre de demander très clairement que la province et le gouvernement fédéral travaillent avec la Ville d’Ottawa et le Service de police pour mettre fin à cette occupation. » (Laura Dudas, conseillère municipale du quartier Innes et mairesse suppléante d’Ottawa)

On avait déployé plus de cent policiers au centre d’Ottawa, dont certains positionnés sur les toits, et un drone aurait survolé l’endroit avant le déroulement de l’opération, d’après des témoins sur place.

Pourtant le mouvement est vraiment pacifique et leurs revendications sont légitimes. De plus les organisateurs du Convoi de la Liberté 2022 veulent dialoguer avec le gouvernement et collaborer avec les forces de l’ordre pour assurer la sécurité de la manifestation.

Pendant qu’on réprime le mouvement, le premier ministre Justin Trudeau demeure absent et silencieux. Il refuse tout dialogue !

= = =

Vidéo: Les routiers à Ottawa :

