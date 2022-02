Les injections expérimentales OGM à ARNm détruisent irréversiblement les cerveaux et organes des enfants (Children’s Health Defense et Robert F. Kennedy Jr)

Du lavage de cerveau à la déconstruction cérébrale : le covidisme

Les “vaccins” anti-COVID créent des dommages irréparables aux cerveaux, cœurs et autres organes des enfants

The Defender

Publication de l’association Children’s Health Defense de Robert F. Kennedy Jr

1er février 2022

Url de l’article original:

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-damage-kids-brains-heart-other-organs/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

NdT : L’article ci-dessous provient de l’excellent site de l’association de Robert F. Kennedy Jr Children’s Health Defense et à laquelle tous les profits de son dernier livre que nous traduisons en français et publions par épisode sur ce blog depuis décembre 2021, sont reversés le livre de Robert F. Kennedy Jr sur Résistance 71 : “Le Véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” (éditions anglaise chez Skyhorse Publishing dans la collection Children’s Health Defense, cliquez sur le lien pour de très larges extraits du livre en français, chapitres 1 à 8 sur 12 déjà publiés…à lire et diffuser sans aucune modération)

= = =

Au travers d’entretiens avec des médecins et des scientifiques et des références à de multiples études, une nouvelle vidéo explique pourquoi les vaccins anti-COVID sont bénéfiques aux jeunes enfants, mais qu’ils posent un bon nombre de risques parfois sérieux. Le Dr Michael Yeadon, ex-vice président de Pfizer et scientifique en chef de l’entreprise a fait remarqué que lorsque questionnées au sujet de la sécurité des injections ARNm pour les enfants, les laboratoires pharmaceutiques affirment qu’il n’y a aucune preuve que celles-ci ne soient pas sûres.

“Un manque de données concernant des effets pathologiques n’est en rien une confirmation de leur sécurité,” a déclaré Yeadon. Il a aussi parlé de l’article de la revue “Nature” de novembre 2021 montrant que la maladie COVID est “rarement mortelle” chez les enfants et chez les jeunes gens de moins de 18 ans n’ayant aucun facteur de co-mortalité et que le taux de survie à la maladie est de 99,995%.

Il a aussi cité l’article d’avril 2021 montrant que le système immunitaire des enfants est de “loin supérieur à se débarrasser des nouveaux virus” et d’un article de décembre 2021, également de “Nature”, rapportant que les enfants ont un “système immunitaire qui s’adapte et qui génère naturellement des réponses immunitaires robustes, continues et inter-réactives au virus SRAS-CoV-2…” Il y a dans la vidéo un clip du Dr Robert Malone qui avertissait les parents que la décision de faire injecter les enfants est “irréversible”.

Malone, un scientifique qui a assisté à a création de la technologie vaccinale de l’ARNm, a expliqué qu’en injectant les enfants avec le “vaccin anti-COVID”, qu’”un gène viral allait être injecté dans les cellules de vos enfants.”

Il a dit :

“Ce gène force le corps de votre enfant à produire la protéine “spike” du virus. Ces protéines causent souvent des dégâts permanents aux organes critiques des enfants comme leur cerveau, leur système nerveux, leur cœur et leurs vaisseaux sanguins ainsi que leur système reproductif. De plus, ces injections peuvent déclencher des changements fondamentaux dans le système immunitaire”

Une fois que ces dégâts ont eu lieu, ils sont irréversibles et irréparables a ajouté Malone.

Malone a demandé “pourquoi les bureaucrates de la santé recommandent à la masse des gens de prendre ce nouveau vaccin expérimental à ARNm pour eux et leurs enfants, “alors que de sérieux problèmes émergent” au sujet à la fois de l’efficacité et de la sécurité de ces produits.

Il a dit que ces “vaccins” ne peuvent pas être déclarés sûrs parce qu’il n’y a pas de données d’étude de long terme.

Pourtant, des gouvernements, comme en Australie, continuent de pousser sans relâche la vaccination des enfants, d’après la vidéo, notant que les décisions sont souvent fondées sur des “études” faites par les labos pharmaceutiques eux-mêmes.

Par exemple, un article publié en novembre 2021 dans le New England Journal of Medicine a conclu :

“Un régime de vaccination anti-COVID consistant en deux doses de 10-μg de BNT-162b2 administrées à 21 jours d’intervalle a été trouvé sûr, immunogène et efficace pour des enfants de 5 à 11 ans.”

Mais cette déclaration était suivie d’une note disant que l’étude avait été financée par BioNTech et Pfizer.

D’après la vidéo, des 33 auteurs de cette recherche, 94% avaient des intérêts financiers avec les fabricants du vaccin, 60% étaient employés par BioNTech ou Pfizer et 57% avaient reçu des paiement ou compensations financières des entreprises ou possédaient des actions en bourse avec elles.

NdT : le texte original en anglais contient la vidéo en question et un grand nombre d’hyperliens pour les références et sources des informations avancées.

= = =

Lire notre page “COVID, guerre biologique contre l’humanité”

Le livre de Robert F. Kennedy Jr en français

Robert F. Kennedy Jr sur Résistance 71

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires