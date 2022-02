Changement de paradigme politique : comprendre les expériences en cours et adapter nos actions pour l’émancipation finale…

Anarchisme au Rojava

(*) Rev Dia ou “Action Révolutionnaire” (Рэвалюцыйнае Дзеянне, РД) est un collectif anarcho-communiste biélorusse créé à Minsk en 2005. Il est une émergence du groupe russe “Action Autonome” (2002). En 2005, des membres se sont séparés d’AA, qui, comme bien des groupes anarchistes, avait été récupéré par la gauchiasse étatico-trotskiste, traîtresse à la révolution sociale et ont formé AR. Les militants de Rev Dia sont actifs et s’entraînent en groupes para-militaires. Les évènements de Maïdan en Ukraine et la guerre en Syrie, spécifiquement la lutte armée autonome du Rojava et son confédéralisme démocratique, ont été des éléments déclencheurs de l’action collective du groupe. Un bon nombre de militants du groupe ont combattu au Rojava, certains n’en sont jamais revenus.

Dans le texte ci-dessous, une vision de l’intérieur, lucide, de ce qu’est la lutte kurde au Rojava et la position anarchiste dans le spectre politique de la région et au-delà. La traduction du biélorusse à l’anglais était approximative par endroit, nous avons tenté de restituer le texte au mieux de sa logique interne.

Dans une époque où l’extrême droite tire sur des civils dans des mosquées, des forces anarchistes sont en première ligne et sont entrées en guerre avec l’EIIL/Daesh. Des détachements d’anarchistes internationalistes prennent une part active dans le conflit syrien, combattant l’État Islamique, le dictateur Assad, l’impérialisme turc, et, de manière plus importante, promeuvent automatiquement des idées d’auto-gouvernement et de contrôle populaire direct.

La guerre civile en Syrie est longue, multilatérale, c’est un conflit armé à multi-niveaux qui a commencé au printemps de 2011 lorsqu’une confrontation civile s’est peu à peu dégradée et a escaladé en une révolte contre le régime de Bachar al Assad, qui éventuellement, a impliqué non seulement des pays majeurs, mais aussi des organisations internationales, des groupes militaro-politiques et des puissances mondiales. Initialement, les hostilités se sont produites entre l’armée du gouvernement et l’Armée Syrienne Libre (ASL). L’organisation principale de l’opposition syrienne était le Conseil National Syrien ou CNS, qui à cette époque incluait toutes les factions anti-gouvernementales.

Mais l’opposition s’est ensuite divisée, les organisations kurdes étant les premières à avoir formé leur gouvernement (le Conseil Suprême Kurde) et en 2013, les groupes islamistes les plus radicaux formant le Front Islamique. A cause de la séparation dans les rangs rebelles, la position de l’ICA s’est considérablement affaiblie et son rôle a été relégué en toile de fond. Un rôle phare de confrontation entre les forces gouvernementales a été joué par des groupes islamistes variés, les plus efficaces étant les organisations terroristes du Front Al Nosra (Al Qaïda en Syrie) et l’État Islamique / Daesh.

Les premières unités des militants de l’EIIL sont apparues en Syrie en janvier 2014 dans les provinces d’Idlib et Alep. Dans le même ils capturèrent Manbji (en 2013, sa population était de 80 000 personnes) dans la province d’Alep. La ville est devenue une des premières colonies conquises par les terroristes. Durant l’été 2014, les terroristes avancèrent dans la province de Raqqa et saisirent son centre administratif en juillet. Raqqa devint la capitale de ce soi-disant “État Islamique” . Dans le même temps, des terroristes opéraient en Irak. L’offensive rapide de l’EIIL et de grandes saisies par les terroristes de grandes zones en Syrie et en Irak durant l’été 2014, ont forcé une intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliées, qui avaient bombardé les positions islamistes en Syrie depuis septembre 2014. Le 30 septembre 2015, en accord avec le président Bachar al Assad, une opération militaire aérienne russe fut lancée en Syrie, agissant en étroite relation avec les troupes gouvernementales.

D’après l’ONU, dès 2015, quelques 220 000 personnes avaient péri dans ce conflit. La guerre était une des causes principales du problème de l’immigration aux frontières de l’Europe, causant un exode massif de réfugiés depuis la Syrie. Le conflit se caractérise par de féroces combats, des bombardements sans discrimination d’endroits habités, de meurtres de masses dans la population civile, les infrastructures du pays et son économie ayant subi de gros dégâts. Et dans ce gigantesque hachoir à viande humaine, il y avait la place pour des anarchistes.

Le Bataillon International de la Liberté, habituellement connu sous l’abréviation BIL ou EÖT, est un groupe armé de volontaires étrangers socialistes combattant aux côtés des Forces d’Autodéfense Populaires Kurdes dans la guerre en Syrie en soutien de la révolution du rosier et contre l’EIIL / Daesh. La formation de ce bataillon fut annoncé le 10 juin 2015. Les Brigades Internationales de la guerre civile espagnole de 1936 devinrent une grande inspiration pour nos combattants. Bien que les participants à ce bataillon représentent une variété de visions politiques, la plupart sont anarchistes.

La Région Autonome du Rojava (RAR), telle qu’elle existe aujourd’hui, est une des brillantes lumières existant entre le régime dictatorial d’Assad et l’EIIL. En sortant les supporteurs du régime Assad en 2011 et malgré l’hostilité de virtuellement tous leurs voisins, le Rojava a non seulement maintenu son indépendance mais est la zone la plus démocratique en considérant les termes des dictatures l’entourant. Bien que le Rojava soit en lui-même un état de facto qui a sa force de police et où le Parti Ouvrier du Kurdistan, le PKK, est le principal preneur de décision, des assemblées populaires se développent sur le terrain. Des conseils et des milices populaires sont aussi formés et une partie des moyens de production est passée sous le contrôle de coopératives de travailleurs auto-gérées, ce malgré les constants assauts des forces fascistes de l’EIIL. Bien que les Kurdes ne soient bien évidemment pas parfaits, ils sont extrêmes progressistes, spécifiquement en comparaison avec les dictatures cannibales avoisinantes. Par exemple, il existe un quota pour les femmes. Leur nombre dans les conseils doit être d’au moins 40%, il est parfois plus important. La situation économique est très difficile à cause de la crise générale liée à la guerre et le fait que la vaste partie du Kurdistan est un désert pauvre en ressources.

Le Conseil par exemple, peut obliger un propriétaire de magasin à baisser ses prix s’il y a eu des plaintes de résidents concernant une flambée des prix. Environ 20% de l’économie est entre les mains d’une autogestion. Et à cause de l’économie générale et de la crise militaire dans la région, le problème du chômage est très présent, les travailleurs des coopératives alternent de temps en temps par donner l’opportunité à d’autres personnes de gagner de l’argent tout en apprenant à cuisiner, faire du pain ou à coudre dans des ateliers de couture coopératifs ou des cafétérias. Les employés divisent les salaires de manière égales. Une partie des revenus est laissée pour le développement de l’entreprise (achat de matériaux ou produits, paiement de l’électricité). Toutes les affaires touchant à la production et à son développement, aussi bien que celles de l’équipe, sont décidées par un vote des travailleurs. Les activités des coopératives sont coordonnées par les conseils. L’activité économique principale du Rojava est l’agriculture. Dans les années 90, les politiques du régime refusaient aux Kurdes de faire partie des Syriens.

Les Kurdes furent “bannis” de la citoyenneté, perdant leur droit de posséder des maisons ou terres. Après cela, les Arabes s’en vinrent coloniser les terres prises aux Kurdes. Donc ces gens obtinrent de grandes portions de terre. Lorsque la guerre civile syrienne éclata, ils s’alignèrent avec le régime ou se sauvèrent à l’étranger. Ainsi donc leurs vastes terres furent redistribuées aux coopératives et commencèrent par être directement autogérés par les collectifs. Les réfugiés qui ont besoin de travail vont en général dans ces coopératives et y travaillent. Les biens agricoles sont utilisés directement par les communes en tant qu’assistance sociale, ainsi tous les pauvres peuvent venir dans la communauté et dire : “Je n’ai pas à manger” et on leur donne de la nourriture, c’est pourquoi personne ne meurt de faim au Rojava. Il doit être noté que le principe de prise de décision collective se fait sur la base de l’assistance mutuelle et elle est une des clefs de survie dans des conditions difficiles. Tout ceci a attiré l’attention de bien des anarchistes du monde entier. Les groupes anarchistes internationaux ne combattent pas seulement avec les Kurdes, mais ils promeuvent aussi leurs idées dans la population. Mais, alors que bien des volontaires étrangers ont un haut niveau d’éducation politique, beaucoup ont librement cité Proudhon, Bakounine, et Murray Bookchin. Comme l’a bien dit un activiste social en visite au Rojava :

“Nous fûmes invités aux “Young Apologists”, jeunes hommes et femmes très zélés. Des anarchistes de différents pays furent aussi invités : des Allemands, des Espagnols, des Américains. Et à cause du fait que le type, qui parlait à la fois très bien kurde et anglais, ne vint pas immédiatement, tout le monde cherchait à communiquer par dessins, diagrammes, aides visuelles ou tout autre aide pédagogique disponible, Nous avons parlé de la possibilité de construire un autre futur, bien meilleur. Nous avons argumenté et argumenté encore ; ce fut une dispute amicale dans une atmosphère très chaleureuse.. Quand nous les anarchistes, pouvions traduire en anglais, la discussion s’intensifia. Je me suis pris à penser à cette sorte de fantasme : le Moyen-Orient, la terre de tous contre tous et voilà des gens de différents pays s’asseyant ensemble et discutant du comment changer le monde, ensemble, partageant leurs idées. Et tout le monde essaie de comprendre les autres.”

Un des anarchistes combattant dans les rangs internationalistes a décrit le rôle et les perspectives de la participation anarchiste dans le conflit comme suit :

“D’un point de vue anarchiste, ceci n’est pas une révolution anarchiste. Il y a certes quelques éléments anarchistes, au moins ceci est très bon. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas soutenir un mouvement et un processus révolutionnaire dans lequel les participants ne sont pas à 100% anarchistes. Mais nous ne devons pas non plus nous leurrer et penser : “Oh, c’est comme la révolution de 36 en Espagne, c’est la nouvelle révolution espagnole.”, non ce n’est pas le cas. Le mouvement kurde n’est pas la CNT ni la FAI. Il a pas mal de caractéristiques similaires à l’anarchisme, mais ces gens ne viennent pas d’un fond, d’une culture anarchiste, ils viennent de vieilles traditions locales. (NdT : comme les Zapatistes du Chiapas et la tradition maya ancestrale…) Nous devons travailler là-dessus et ne pas nous leurrer. Quand vous soutenez quelque chose aveuglément et quelque chose foire, vous êtres très déçu. Dans ces cas précis, un optimisme excessif mène à la déception, alors vous devez faire preuve d’un sens pragmatique et contempler la vision panoramique de la chose.

Mais je pense que c’est la seule place au monde où nous voyons une véritable révolution se produire (NdT : il oublie l’espace en rébellion zapatiste depuis 1994…), et ceci est très intéressant pur tout révolutionnaire à voir et à ´´tuer cette révolution, son expérience, d’apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.. La dernière fois que des anarchistes ont pris part à une révolution, cela remonte à quelques 60 ou 70 ans. Depuis lors, tout a changé : le monde, la façon dont il fonctionne, l’économie, les gens etc… Nous n’avons une idée que de notre expérience antérieure pour ce qui fonctionne ou pas, mais bien des choses ont changé. Par exemple, l’économie. Maintenant partout dans le monde, si vous commencez une révolution dans un endroit, vous devez réfléchir sur le comment procurer à toutes et tous ce dont ils ont besoins pour vivre et ce n’est pas comme de par le passé. Regardez la guerre. Par exemple : l’avion a changé la face de la guerre. Maintenant ce n’est plus suffisant d’avoir un fusil pour défendre la révolution sur votre territoire comme cela l’était durant la révolution espagnole de 36. D’un autre côté, cette révolution fut écrasée par l’assaut d’un grand nombre de troupes : une tactique qui a fort peu de chance de marcher dans l’environnement actuel. La précision des frappes aérennes aujourd’hui est absolument phénoménale.”

Des drones peuvent utiliser de la dynamite en lieu et place de combattants de la guérilla etc… Il est très important pour nous d’étudier cette expérience afin d’en tirer la bonne conclusion : la façon de s’organiser, de se protéger, de procéder à la dissémination de nos idées et idéaux, ce que nous offrons aux gens. Ce que je peux dire de mon expérience, c’est qu’il y a quelque chose à penser afin d’être capable de créer votre propre organisation dans le futur afin de mener une révolution.

Par la participation active dans ce conflit armé, les anarchistes ont gagné une expérience non négligeable dans la conduite de la guerre moderne. Nous devons aussi mentionner l’aspect tragique du retour des anarchistes aux armes. Depuis 2012, au moins une douzaine de nos compagnons, sans doute plusieurs douzaines, sont morts sur les champs de batailles syriens. Une telle expérience est donnée aux anarchistes à un prix très élevé. D’un autre côté, le succès de nos camarades ne peut que nous inspirer. La guerre continue et nous voulons espérer qu’à la fin, les idées de la démocratie directe gagneront.

