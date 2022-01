Dictature sanitaire : Appel à témoins concernant l’expulsion de logements HLM des non-injectés ARNm expérimental

Nous nous faisons le relais de cet appel à témoin. Si cela s’avère correct, nous monterons un dossier que nous publierons à toute fin utile. Il va sans dire que nous ne serions en rien surpris de la véracité de cette affaire de menace d’expulsion. Nous le disons et le répèterons sans cesse : les peuples sont en état de légitime défense permanent en tous points. Il faut donc le reconnaître et agir en conséquence.

Merci à ceux et celles qui désireront témoigner. Rendre les affaires publiques met la pression sur toutes ces ordures et donne un bon levier pour la lutte.

~ Résistance 71 ~

Je cherche la preuve (lettre de 3F ou HLM numérisé) que les gens sont menacés d’être expulsés des immeubles HLM et 3F s’ils n’ont pas le pass sanitaire

Anonyme

31 janvier 2022

C’est mon Appel à témoigner qui consiste à numériser votre lettres de menace d’expulsion si vous n’avez pas de pass sanitaire (vous mettez un blanco sur votre nom bien sur pour conserver votre anonymat sur le document avant de le numériser)

Je lance cet appel car j’ai reçu le témoignage d’une vieille personne disant qu’elle allait être viré de son logement de 3F car elle n’a pas le pass sanitaire. Cette personne m’a dit qu’elle connait des familles qui ont déjà été chassés de l’immeuble 3F pour avoir refusé le pass sanitaire.

Voici comment elle me dit que cela se passe: les gens reçoivent dans leur boite aux lettres, une lettre de menace d’expulsion leur annonçant qu’ils ont 1 mois pour que tous les membres habitant l’appartement ait leur pass sanitaire à jour d’ici la fin du mois et le présente au gardien de leurs immeubles sinon expulsion de leur logement et black listé ensuite pour qu’ils ne puissent pas non plus aller dans un autre logement 3F.

La personne m’a aussi dit qu’elle connait des gens d’HLM qui ont été aussi expulsés pour n’avoir pas pu présenté de pass sanitaire et qu’ils sont black listés pour ne pas avoir de logements dans les autres HLMs non plus.

Donc en gros, 3F et HLM ont profité du projet de loi pass vaccinal pour faire leur nouveau règlement interne secret là dessus (car non publié sur leur site) , afin de chasser ceux qui n’ont pas le pass sanitaire dans le plus GRAND SECRET.

Pour l’instant, ils visent les grandes villes avec les gros pâtés de 3F et HLM, et s’attaqueront ensuite aux autres.

J’ai regardé sur les sites officiels de 3F et HLM, leur règlement interne date de 2017, ils ne l’ont pas mis à jour, et je soupçonne qu’ils souhaitent garder secrète leurs expulsions des anti pass sanitaires afin d’éviter les troubles et les révoltes toutes justifiés.

J’en ai parlé dans des forums, mais on m’a accusé de répandre de fausses rumeurs pour affoler les gens. les gens croient encore que le projet de pass vaccinal n’est qu’une illusion et vivent dans le monde de confort.

C’est là donc que j’en appelle à vous, si vous êtes victimes d’une lettre de menace d’expulsion pour ne pas avoir de pass sanitaire, numérisez la lettre de menace d’expulsion, mettez le blanco (effaceur qui fait des tâches blanches) sur votre nom pour rester anonyme et envoyer le à des blogs de résistance comme Résistance 71 ( commune1871@yandex.com) ou d’autres , qui me l’enverra, et je referai un article montrant la preuve qu’on expulse bien les anti pass sanitaires des logements 3F et HLM, et que ce n’était pas de fausses rumeurs, et de transformer le SECRET ( car ils souhaitent secrètement expulser les anti pass sanitaires dans les camps nazis de la piqouze forcé qui accueilleront les SDF)

Ne les laissez pas nous détruire un par un dans le plus grand secret. Car c’est cela qu’ils veulent tout faire dans le secret absolu.

Ne souffrez pas en silence.

Partagez et publiez vos souffrances, car vos souffrances sont les nôtres, et ce n’est qu’en partageant nos souffrances les uns avec les autres, en les faisant connaître à la lumière du jour, avec les preuves, qu’on arrivera à combattre ceux qui veulent nous anéantir dans le plus grand secret avec cette attaque éclair surprise Blitzkrieg qu’appréciait tant Hitler et qu’il a utilisé pour envahir la France.

Voilà, ensemble, nous vaincrons, s’ils n’osent pas mettre sur leur site qu’ils expulsent les gens pour non présentation du pass sanitaire, c’est qu’il y a bien une raison, c’est que c’est uniquement en attaquant les gens sournoisement dans le plus grand secret qu’ils comptent arriver à vaincre morceau par morceau toute la population, car en faisant tout d’un coup en le faisant savoir à tout le monde à l’avance, ils n’y arriveraient pas à cause des mobilisations qui se présenteraient d’un coup, et qu’ils souhaiteraient à tout prix éviter.

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires