Soutien au Convoi de la Liberté – Ottawa 2022

29 janvier 2022

Les routiers canadiens sont arrivés à Ottawa !

Un convoi de plus de 70km de long, des milliers et milliers de camions, un soutien le long de la route incroyable et une solidarité de tous les instants…

Les revendications des truckers / routiers sont simples et au nombre de 2 :

1- Arrêt immédiat de l’obligation vaccinale

2- Arrêt immédiat du passe vaccinal

Le mot d’ordre : ils ne quitteront pas la capitale du Canada tant que ces deux exigences ne seront pas satisfaites. Le bras de fer est engagé. La lopette Trudeau s’est faite porter pâle et ne pourra pas rencontrer les manifestants avant « plusieurs jours »… Les rats vont commencer à quitter le navire qui prend l’eau de toutes parts.

Les agriculteurs commencent également à converger.

Un mouvement similaire est en train de se mettre en place en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays européens.

Quid de la France ? Ressortir les Gilets Jaunes du placard, que les routiers se joignent à un mouvement de masse !

Cette infamie des injections OGM à ARNm mortelles est un crime contre l’humanité en bande organisée. L’heure de la rébellion et de la reprise en main des affaires par et pour le peuple, sans intermédiaires, n’est plus une vague option mais est une nécessité absolue. Il en va de notre survie à tous !

Tant que les mouvements demeurent populaires et ne sont pas récupérés politiquement par des partis ou des factions, SOUTIEN TOTAL au mouvement des Convois de la Liberté ! Qu’il s’étende à la planète entière !



Le peuple en soutien sur le passage du convoi



Poooooooon !!!

