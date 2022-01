Canada : la révolution des camions ?…

Résistance 71

28 janvier 2022

Aujourd’hui vont se retrouver à Ottawa les convois de chauffeurs routiers en provenance de l’ouest est de l’Est canadiens et les marcheurs tous contre l’obligation « vaccinale » aux injections OGM à ARNm mortifères anti-COVID.

En ce 28 janvier 2022 des centaines de milliers de personnes vont se retrouver devant le parlement d’Ottawa et y rester jusqu’à satisfaction de leurs demandes. Le bras de fer est engagé outre -Atlantique.

L’heure d’un mouvement Gilets Jaunes 2.0 a sonné afin de foutre toute cette tyrannie étatico-marchande par dessus bord et reprendre notre capacité décisionnaire. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tout le reste n’est que pisser dans un violon ! Qu’on se le dise et agisse !

Une vidéo parmi d’autres des routiers canadiens en route, soutenus par le peuple :

Hoka Hey !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée

