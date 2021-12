Du SIDA au SIDAV : Injections OGM à ARNm anti-COVID : les pseudo-vaccins agissent sur le système immunitaire comme le SIDA…

Réduction de la population mondiale

par SIDAV ?…

Cas de VAIDS* ou SIDAV par injections COVID en augmentation à cause des injections de masse

10 décembre 2021

Source :

https://www.afinalwarning.com/577660.html

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

(*) VAIDS : en anglais pour Vaccine Acquired Immuno Deficience Syndrome, l’équivalent du SIDA induit par injection ARNm, qu’on pourrait traduire par SIDAV pour Syndrome Immuno-Deficient Acquis par Vaccination… Tout un programme !… (R71)

Un nouvel article publié dans le magazine “The Lancet” (NdT: le même que celui du scandale de l’article bidon sur l’hydroxychloroquine…) suggère qu’au plus de “vaccins” une personne se fait injecter avec le coronavirus de Wuhan (COVID-19) et au plus vite son corps succombe à un syndrome de déficience immunitaire similaire à celui provoqué par le SIDA, nouveau syndrome appelé VAIDS en anglais (NdT : voir la note à ce sujet ci-dessus). Le Syndrome Immuno Déficient Acquis par Vaccins (SIDAV) commence immédiatement après la première bordée d’injections. Les experts sont préoccupés du fait qu’avec chaque nouveau “rappel / booster”, le “processus d’érosion immunitaire” comme il l’appelle, ne fait que continuer en s’accélérant. Pour leur recherche, des scientifiques ont comparés les résultats sur la santé entre les injectés anti-COVID et les non-injectés en Suède. Environ 1,6 millions d’individus dans chaque groupe furent étudiés pendant 9 mois. Ce qui fut découvert est que les “vaccinés complets” avait une toute petite protection immunitaire pour un laps de temps très court, de l’ordre de 6 mois.

Après cela, “l’immunité” artificielle provoquée par ces injections diminue rapidement, laissant une personne complètement “vaccinée” sans aucune protection que ce soit contre quelque infection que ce soit, ce qui est similaire à ce qui se produit lors des infections du SIDA. Les non-vaccinées en revanche ont été prouvés avoir maintenu une immunité naturelle normale parce que leurs corps n’avaient pas reçu ces injections de dégradation de l’immunité à coup de protéine spike et autres produits chimiques mystérieux contenus dans les injections et qui nous le savons maintenant, entaillent et désintègrent le système immunitaire de la personne semaine après semaine après les injections. “Les médecins appellent ce phénomène chez les injectés multiples “l’érosion immunitaire” ou “déficience immunitaire acquise”, ceci occasionnant de nombreux cas de myocardite et autre maladies post injections qui les affectent rapidement, résultant en une issue fatale, ou plus lentement, résultant en maladies chroniques.” a rapporté l’association America’s Frontline Doctors (AFLDS) au sujet des résultats de la recherche.

Les injections anti-COVID initialisent une cascade d’arrêts des fonctions vitales du corps et de sa réponse immunitaire

Il est très important de se rappeler que les “vaccins” anti-COVID ne sont pas en fait des vaccins, du moins pas du tout dans le sens traditionnel du terme. Ce qu’ils font [par action de l’agent génétique ARNm] est de faire produire aux cellules partout dans le corps, une petite partie du virus SRAS-CoV-2 donnant la COVID-19, la fameuse protéine spike, qui a pour résultat de voir le corps produire des anticorps contre celle-ci. Il y a de sérieux problèmes avec ceci néanmoins qui mènent à la dégradation progressive de la capacité immunitaire du corps et de sa fonctionnalité. “D’abord, ces “vaccins” entraînent de manière erronée le système immunitaire à ne reconnaître qu’une petite partie de virus (sa protéine spike)”, explique l’AFLDS. “Des variants qui sont différents même très légèrement en cette protéine, sont capables d’échapper au spectre très étroit des anticorps produits par les injections. Ensuite, ces injections créent des “addictions”, ce qui veut dire que les personnes deviennent dépendantes de rappels réguliers leur étant injectés, parce qu’il n’ont été “vaccinés” que contre une toute petite portion d’un virus qui mute en permanence”. ajoute le groupe.

“Le ministre de la santé australien, le Dr Kerry Chant, a déclaré que la COVID sera avec nous pour toujours et que les “gens devront s’habituer à recevoir des vaccins en permanence”. Ce sera un cycle régulier de vaccination / revaccination.” Une troisième chose importante est le simple fait que les injections ne font en aucun cas la prévention de l’infection au virus dans le nez et les voies aériennes supérieures, et c’est là que les gens complètement “vaccinés” tendent à montrer leur charge virale. Ceci a pour effet que les “vaccinés complets” deviennent des “super propagateurs” de l’infection et un sérieux danger à la société. L’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson prévient que la réponse indéfinie et incontrôlée auto-immune à la protéine spike du coronavirus qui est provoquée par ces injections pourrait produire “une vague d’anticorps appelés anticorps anti-idiotype ou Ab2s qui continuent d’endommager les corps humains longtemps après s’être débarrassés du SRAS-CoV-2 lui-même ou de ses protéines spike que les injections commandent aux cellules du corps de produire.” Les protéines spike elles-mêmes pourraient produire cette seconde vague d’anticorps, modulant la réponse initiale du système immunitaire en s’accolant et finalement détruisant la première vague d’anticorps. Les dernières nouvelles au sujet des grands dégâts causés par les “vaccins” anti-COVID peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Sources de cet article incluent:

AmericasFrontlineDoctors.org et NaturalNews.com

Lire notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité »



Peine de mort…



par injection létale…

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires