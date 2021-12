Il était une dernière fois.. de (presque) RIEN du tout…

Résistance 71

3 décembre 2021

Superbe texte, superbement illustré, de l’uppercut à l’estomac comme on l’aime, efficacité garantie, comme comme quoi avec RIEN on peut, on sait tout faire !…

A lire et diffuser sans aucune modération.

il-etait-une-derniere-fois-chronique-finale-dun-rien-et-dun-rienne-decembre-2021

PDF

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires