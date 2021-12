Analyse et réflexions sur la dictature post-moderne : Retour vers le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley (version PDF)

Résistance 71

2 décembre 2021

Merci à Jo de nous a voir fait ce superbe PDF pour cet essai des plus intrigants et visionnaires publié en 1958 par Aldous Huxley dans lequel, 27 ans après la publication de son « Meilleur des mondes », il revient sur sa fable à l’aune de ce que l’histoire nous a dévoilé depuis. Intrigant et d’une actualité brûlante en ces temps de dictature sanitaire tournant au totalitarisme total pas à pas. Nous avons publié ce texte en 3 parties le mois dernier. Le voici réuni en un seul épisode sous format PDF.

A lire et diffuser sans aucune modération…

Format PDF

Aldous_Huxley_Retour_au_Meilleur_des_Mondes

