Et pendant ce temps là… la popote financière oligarchique bat son plein : Vanguard, BlackRock et Rothschild… suivez le pognon !

Vanguard et Rothschild

Parabellum 666

Novembre 2021

Ce qui suit est un complément de l’analyse en 5 parties “Quand COVID rime avec Rothschild” que nous avions publiée à partir de février 2021 (Résistance 71)

https://zupimages.net/up/21/46/kwo6.jpeg

Les trois fonds qui contrôlent « corporate America »

En quelques années, Vanguard, State Street et BlackRock sont devenus le premier actionnaire de 90 % des entreprises de l’indice S & P. Une influence grandissante qui commence à susciter des interrogations.

« Si ces fonds ne sont pas techniquement propriétaires des actions qu’ils achètent, ce sont eux qui votent en assemblée générale et sont potentiellement les interlocuteurs des états-majors des entreprises. Ils se défendent d’ailleurs d’être des actionnaires passifs, conscients du caractère péjoratif que ce qualificatif revêt aux Etats-Unis, et se présentent ironiquement comme la « main invisible du marché ».

« Par le passé, certains ont pu penser que notre gestion passive s’accompagnait d’une attitude passive en matière de gouvernance, a remarqué le « PDG » de Vanguard, Bill McNabb en 2015. Rien n’est plus faux ».

Si c’est l’ex « PDG » de Vanguard qui le dit…

https://www.lesechos.fr/2017/11/les-trois-fonds-qui-controlent-corporate-america-188436

Sauf que…en y regardant de plus près…

The Vanguard group est le premier actionnaire de BlackRock et de State Street…

BlackRock :

https://zupimages.net/up/21/46/n61v.jpeg

State Street:

https://zupimages.net/up/21/46/34rm.jpeg

The Vanguard group est un fond d’investissement très particulier…

C’est le cas de le dire…

« Vanguard a une structure assez unique en termes de sociétés de gestion de portefeuille. La société est détenue par ses fonds. Les différents fonds de l’entreprise sont alors détenus par les actionnaires. Ainsi, les actionnaires sont les véritables propriétaires de Vanguard. La société n’a pas d’investisseurs extérieurs autres que ses actionnaires. La plupart des grandes entreprises d’investissement sont cotées en bourse. »

https://fr.talkingofmoney.com/who-are-owners-of-vanguard-group

Société américaine de fonds d’investissement. Le groupe est basé à Malvern en Pennsylvanie et offre différents types de placements et autres produits financiers pour des individus, des sociétés ou des investisseurs institutionnels. Le groupe est le gérant d’environ 190 fonds de gestion aux États-Unis et d’environ 230 sociétés en dehors des États-Unis.

Il annonce gérer en décembre 2016 pour plus de 5 100 milliards de dollars américains d’actifs.

7 100 milliards de $ en 2020…

The Vanguard Group détient des parts dans de grandes sociétés comme Michelin, Pernod Ricard, Monsanto, ExxonMobil, Alphabet, Dow Chemical ou encore Foxconn.

Il est le premier actionnaire d’Apple, avec 7,25%, et actionnaire d’Amazon, avec 6,20 % des actions.

Il est aussi actionnaire d’American Express pour 5,78% de son capital.

Mais également premier actionnaire deJP Morgan avec 8.30%…

Premier actionnaire de Citigroup avec 7,83%…

Premier actionnaire de Goldman Sachs avec 7,23 %…

Deuxième actionnaire de Bank of America avec 6,93 % derrière Berkshire Hathaway, Inc. (Warren Buffett)…

Actionnaires de BNP avec 2,24 %…

Actionnaires de Deutsche bank avec 2,40 %…

Deuxième actionnaire de Banque of china ltd avec 2,94 %…(derrière le PCC)

Deuxième actionnaire de China construction bank avec 1,21 %…(derrière le PCC)

Actionnaire de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. avec 2,32 %

Deuxième actionnaire d’HSBC avec 3,07 %

En poursuivant les recherches sur cette liste de banques :

https://fr.fxssi.com/top-20-des-plus-grandes-banques

The Vanguard group réapparaîtrait certainement de nombreuses fois…

Systématiquement même…

Oserais-je dire… « systématiquement Rothschildien »

https://www.wikizero.com/fr/The_Vanguard_Group

https://zupimages.net/up/21/46/3asv.jpeg

Pas de BlackRock ou de State Street au seing des actionnaires de Vanguard…

Notez que la liste des actionnaires connus ne représente que 52.02 %…

Qui sont les 47.98 % restants ?

Qui est la main invisible de Vanguard ?

Affiche intéressante du célèbre jeu pour PlayStation…

« l’appel du devoir »…

Ça colle tellement bien au sujet…

https://zupimages.net/up/21/46/h6yp.jpeg

Dans mes dernières recherches que le groupe 71 a eu la gentillesse de publier…

J’exposais le lien entre Vanguard et la famille Rothschild…

Retour en arrière…

RIT Capital Partners …

« En 1961, la société a été fondée, à l’initiative de Jacob Rothschild, pour servir la succursale anglaise de la famille Rothschild pour des investissements en dehors de leur banque N M Rothschild & Sons : elle a été nommée « Rothschild Investment Trust ».En 1980, il y a eu un conflit entre Jacob Rothschild et Evelyn de Rothschild »

https://en.wikipedia.org/wiki/RIT_Capital_Partners

Les frangins anglais…

https://kontrainfo.com/wp-content/uploads/2016/11/Lord-Rothschild-Sir-Evelyn-Rothschild.jpg

Lien avec the Vanguard group et RIT Capital Partners / Rothschild

RIT CAPITAL PARTNERS PLC (LEI: P31Q1NLTW35JJGHA4667)

26 April 2018

Election of Directors

Following the passing of all resolutions by shareholders at its Annual General Meeting, RIT Capital Partners plc (‘RIT’) announces the following elections to the Board with immediate effect:

André Perold

André Perold has been elected to the Board as a Non-Executive Director. Mr Perold is a Co-Founder, Managing Partner and Chief Investment Officer of HighVista Strategies, a Boston based investment firm. He is a board member of the Vanguard Group, the global investment company and also serves on the Investment Committee of the Partners Healthcare System.

Mr Perold will sit on the Audit & Risk Committee.

There are no other details that require to be disclosed in respect of the appointment of Mr Perold pursuant to Rule 9.6.13 of the UK Listing Rules.

Élection des administrateurs

Suite à l’adoption de toutes les résolutions par les actionnaires lors de son assemblée générale annuelle, RIT Capital Partners plc (‘RIT’) annonce les élections suivantes au conseil d’administration avec effet immédiat :

André Perold

André Perold a été élu au conseil d’administration en tant qu’administrateur non exécutif. M. Perold est cofondateur, associé directeur et directeur des investissements de HighVista Strategies, une société d’investissement basée à Boston. Il est membre du conseil d’administration du Vanguard Group, la société d’investissement mondiale et siège également au comité d’investissement du Partners Healthcare System.

M. Perold siégera au comité de l’audit et des risques.

Il n’y a pas d’autres détails qui doivent être divulgués en ce qui concerne la nomination de M. Perold conformément à l’article 9.6.13 des règles de cotation du Royaume-Uni.

https://www.investegate.co.uk/article.aspx?id=201804261241412611M

Parcours

André Perold a rejoint Vanguard en 2018.

André Perold est actuellement

Lien avec Rothschild and co…branche (americano) française…

Bref rappel…

Changement d’époque. Quatre ans après avoir pris la succession de sir Evelyn à la tête de la maison britannique du groupe Rothschild, David de Rothschild poursuit la réunification des deux branches de la famille. Au terme d’une réorganisation annoncée hier, la branche britannique deviendra minoritaire dans le groupe au bénéfice de la française. Le holding coté Paris Orléans, structure de tête regroupant les intérêts français, va racheter pour 446 millions d’euros les 50 % détenus par la famille de sir Evelyn dans Concordia BV, un holding intermédiaire, actionnaire indirect des activités bancaires.

La branche française étant majoritaire dans le holding familial, la prise de décision s’en trouvera simplifiée. « Il n’y a plus de raison de parler de branche anglaise et de branche française aujourd’hui », résume David.

http://photos.geni.com/p13/be/f9/2c/f0/5344484225c10e80/david_de_rothschild_profile_300x293_large.jpg

https://www.lesechos.fr/2007/07/la-branche-francaise-de-la-famille-devient-majoritaire-dans-le-groupe-rothschild-535473

Rothschild co (ex Paris Orléans) Est une société cotée en bourse pour financer ‘Euronext Paris et contrôlé par la branche française et anglaise du Rothschild famille. Rothschild Co est la société phare du groupe bancaire Rothschild et contrôle les activités de N M Rothschild Sons et Rothschild Cie Banque.

https://boowiki.info/art/les-banques-francaises/rothschild-co.html

lien avec Vanguard…

Actionnaires de Rothschild and co…en février 2021…

https://zupimages.net/up/21/46/a9vb.jpeg

Il est intéressant de noter quelque chose…

Si on revient sur les actionnaires de Vanguard…on s’aperçoit que son premier actionnaire est Dimensional fund advisors avec 7,58 %.

L’entrée en tant que premier actionnaire de Vanguard par « Dimensional fund advisors » est récente.

Et il se trouve que ce nouveau venu est également devenu actionnaire de Rothschild & co…

Capture d’écran de novembre 2021…

https://zupimages.net/up/21/46/pkhy.jpeg

Selon moi…un lien est bien établi entre Vanguard et David de Rothschild (Rothschild & co) et Jacob de Rothschild (RIT capital partners).

Je remets ici la citation de l’ancien « PDG » de Vanguard…

« Par le passé, certains ont pu penser que notre gestion passive s’accompagnait d’une attitude passive en matière de gouvernance, a remarqué le « PDG » de Vanguard, Bill McNabb en 2015. Rien n’est plus faux ».

Dites-vous bien également qu’il y’a forcément une réunion annuelle des actionnaires de Rothschild & co au moins une fois par an…

Imaginez-vous la puissance de feu financière autour de la table ?

Il est évident que nous sommes en présence d’une chaîne de Ponzi…

Pour finir…

Actionnaires de Sberbank devenue récemment SBER…

Le gouvernement russe rachète Sberbank pour financer les dépenses sociales

Par Le Figaro avec AFP

Publié le 12/02/2020 à 16:12

Le ministère russe des Finances s’apprête à prendre une participation majoritaire dans la première banque du pays, Sberbank, actuellement détenue par la Banque centrale, une manoeuvre qui doit faciliter les dépenses sociales prévues par Vladimir Poutine.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-gouvernement-russe-rachete-sberbank-pour-financer-les-depenses-sociales-20200212

https://zupimages.net/up/21/46/o846.jpeg

Gazprom…

https://zupimages.net/up/21/46/ad4t.jpeg

https://www.zonebourse.com/cours/action/GAZPROM-4001050/societe/

Un diagramme intéressant…

https://www.dzig.de/sites/default/files/Putin-Rothschild-Rockefeller.htm

https://zupimages.net/up/21/46/vc5z.jpeg

A

https://zupimages.net/up/21/46/93sv.jpeg

…https://zupimages.net/up/21/46/tzxc.jpeg

https://zupimages.net/up/21/46/knzo.jpeg

https://zupimages.net/up/21/46/zkiw.jpeg

Merck…https://zupimages.net/up/21/46/nueh.jpeg

Macron & Rothschild & co…

Tirs à balles réelles…pour être raccord avec l’article…

https://zupimages.net/up/21/47/umba.jpeg

https://i.postimg.cc/XJ7sJVrZ/680-F821-D-05-C6-4-DE2-BA3-A-A22-BC66-C69-BC.png

https://zupimages.net/up/21/47/udeb.jpeg

https://zupimages.net/up/21/47/0rdh.jpeg

Le Keizer à toute l’attention de notre première dame…Jean-Brigitte…

Dans le rapport annuel public de la banque Rothschild & co…

Alexandre le bienheureux fait une entrée remarquée et remarquable…

https://zupimages.net/up/21/47/gc1u.jpeg

https://zupimages.net/up/21/47/uvkc.jpeg

« Auparavant, Alexandre de Rothschild a travaillé chez Bank of America à Londres et Bear Stearns à New York, où il a développé son expertise en matière

de capital-investissement et de banque d’investissement. »

Vanguard…Deuxième actionnaire de Bank of America avec 6,93 % derrière Berkshire Hathaway, Inc. (Warren Buffett)…

Warren buffet…grand pote de Bill et Melinda gates…

Le portefeuille de Warren Buffet :

Industrie (1) : UPS

Finance (14) : Bank of America, Wells Fargo, American Express, Moody’s Corporation, JP Morgan, US Bancorp, Bank New York Mellon, Visa, Mastercard, PNC Financial Services Group, M&T Bank Corp, Global Life, Synchrony Financial, Goldman Sachs

Technologie de l’information (3) : Apple, VeriSign, StoneCo

Immobilier (1) : Store Capital

Consommation défensive (6) : Coca Cola Company, Kraft Heinz, Costco Wholesale, Kroger, Mondelez International, Procter & Gamble

Consommation discrétionnaire (4) : General Motors, Amazon, Restaurant Brands International, RH

Matériaux de base (1) : Axalta Coating Systems

Énergie (2) : Suncor Energy, Occidental Petroleum

Services de télécommunications (8) : Charter Communications, Liberty SirusXM Group (Ticker : LXSMA et LXSM), Sirius XM Holding, Liberty Global PLC (Ticker : LBTYA et LBTYK), Liberty Latin America (Ticker : LILA et LILAK)

Santé (4) : DaVita Inc, Teva Pharmaceuticals, Biogen, Johnson & Johnson

Chercher Vanguard, State Street et BlackRock dans ce portefeuille…c’est rigolo…

https://zupimages.net/up/21/47/2p5x.jpeg

https://zupimages.net/up/21/47/9zkm.jpeg

Bears Stearns…

« Le 16 mars 2008, annonce de l’acquisition de Bear Stearns, qui comptait alors 14 000 employés5, par JPMorgan Chase Bank à 2 $ l’action 5. Elle en valait 130 en octobre 2007 et plus de 60 le 12 mars. Le 24 mars suivant, JPMorgan réévalue son offre à 10 $ l’action (les bureaux de Madison Avenue inclus5). La transaction a été aidée par la Fed5. En avril 2008, une enquête est en cours par les tribunaux du Delaware sur la légalité de cette acquisition par JPMorgan Chase. »

On notera également qu’il détient…Alexandre…41 615 parts de la banque…

Son père en détenant encore 2520…

Maintenant à la tête de la banque…

Il va commencer à se faire les dents…

Il ne doit pas manquer…lui… d’instinct de tueur…

Amschel Mayor James Rothschild lui passe le bonjour…

Dans la fiche du gouvernement 2020 de la banque…David de Rothschild est encore présent…bien sûr…

Mais il y’a une petite présentation qui n’était pas là l’année précédente…

https://zupimages.net/up/21/47/mopp.jpeg

« David de Rothschild a commencé à travailler pour le Groupe il y a plus de 40 ans. En 1981, la Banque Rothschild, société fondée en 1812 par James de Rothschild sous le nom de Rothschild Frères, est nationalisée par le gouvernement Français. David de Rothschild et son cousin Éric de Rothschild joignent alors leurs forces pour regagner le droit de créer une nouvelle banque opérant sous leur nom de famille, ce qu’ils obtiennent en 1986. »

Ce qu’il ne dit pas…

C’est que Mitterrand leur a en réalité sauver les fesses en nationalisant leur banque…qui battait sérieusement de l’aile dans les années 80.

Mitterrand a seulement sauver la branche française.

Merci tonton…

Donc désormais…

Le David étant retraité…

Ça va être géopolitique à Donf…

Un beau bordel en Ukraine en perspective…

https://zupimages.net/up/21/47/d98s.jpeg

Et ils vivent vieux en plus…

https://zupimages.net/up/21/47/ifu3.jpeg



Au cœur de l’empire… La City de Londres

