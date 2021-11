Les excuses de Bill Gates pour la fiole de variole retrouvée dans son frigo (humour avec Kevin Barrett)

… I did it again !…

Nous ne serions même pas surpris d’apprendre que toute cette histoire n’est pas une blague… Plus rien ne peut nous étonner une fois admise l’incommensurable inhumanité de la clique aux manettes. Ce sera la cause de leur échec et de leur mise à bas avec grande perte et fracas.

~ Résistance 71 ~

Bill Gates s’excuse pour la fiole de variole retrouvée dans son frigidaire

Kevin Barrett

Dissociated Press

25 novembre 2021

url de l’article original : https://www.veteranstoday.com/2021/11/25/bill-gates-smallpox/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Le magnat montant de la maladie infectieuse Bill Gates s’est copieusement excusé pour avoir conservé une fiole du virus de la variole dans son frigo. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans le spatio-port sur le toit de sa propriété de 250ha à Seattle, Gates a expliqué qu’il aimait simplement collectionner les choses, surtout les maladies rares et dangereuses et qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ouvrir la fiole et de laisser s’échapper le fléau viral, du moins pas tant que ses efforts de dépopulation par vaccin / arme biologique n’échouent.

La fiole de variole fut découverte par une des femmes de ménage de Gates alors qu’elle nettoyait le réfrigérateur dégueulasse couvert de moisissure. Un Gates larmoyant, faisant de son mieux pour pleurnicher exactement comme Kyle Rittenhouse, expliqua : “Après que Melinda ait découvert mes escapades avec Jeffrey Epstein, elle m’a quitté, j’ai alors cessé d’utiliser le réfrigérateur, c’est pourquoi tout y est devenu pourri et plein de moisi. Honnêtement, je n’ai jamais eu l’intention que Consuela le nettoie ! Elle en a eu juste marre de l’odeur et l’a fait de sa propre initiative. Lorsqu’elle a trouvé la fiole de variole, elle a appelé le CDC, et la dernière chose que vous savez, vous vous retrouvez avec une de leurs équipes du RAID dans ma cuisine ! Ce fut le pire des cauchemars pour tout milliardaire collectionneur de maladies exotiques…”

Gates a réfuté les affirmations des théoriciens de la conspiration disant qu’il avait l’intention de distribuer des couvertures infectées de la variole en Afrique. “Les Africains n’utilisent même pas de couvertures ! Il fait trop chaud ! De plus, je leur ai déjà donné le SIDA, Ebola et autres machins hautement classifiés secret, dont je ne suis pas libre de parler.”

Quant à savoir ce qu’est devenue la fiole de variole trouvée chez Gates, une source anonyme du CDC affirme qu’elle est maintenant stockée en toute sécurité au fond du frigo d’Anthony Fauci.

