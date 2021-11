Manifeste des travailleurs industriels d’Afrique, Johannesbourg, 1917… 2021, rien n’a changé, nous sommes tous des travailleurs bantous !

Harangue universelle contre l’État, contre la marchandise, contre l’argent et contre le salariat ! Qu’y a t’il de fondamentalement changé en 2021 ?… Nous sommes tous des travailleurs bantous, nous sommes tous les damnés de la terre ! Jusqu’à ce que nous disions haut et fort, ensemble, unis et solidaires : ¡Ya Basta! comme ce fut fait au Chiapas (Mexique) par exemple depuis 1994.

Qu’attendons-nous pour foutre toute cette merdasse étatico-capitaliste par dessus bord ? Que l’oligarchie ait fini d’empoisonner 90% de la population mondiale comme elle est en train de le faire au moyen de ses injections OGM mortifères ?

De plus, l’histoire du « passe » mentionnée devrait certainement nous titiller toujours plus en les circonstances actuelles…

Comme dit plus bas : REVEILLONS-NOUS ! et surtout AGISSONS !

~ Résistance 71 ~

Travailleurs africains !

Écoutez, travailleurs, écoutez !

Manifeste des Travailleurs Industriels d’Afrique

Johannesbourg, septembre 1917 en Sesotho et isiZoulou

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

November 2021

Travailleurs Bantous :

Pourquoi vivez-vous en esclavage ? Pourquoi n’êtes-vous pas libres alors que les autres hommes le sont ? Pourquoi vos maîtres vous piétinent-ils et vous crachent dessus ? Pourquoi devez-vous être en possession d’un passe pour aller n’importe où ? Et si on vous trouve sans ce passe, pourquoi vous jette t’on en prison ? Pourquoi travaillez-vous si dur pour si peu d’argent ? Et une fois de plus pourquoi êtes-vous jetés en prison si vous refusez de travailler ? Pourquoi vous parquent-ils comme du bétail ?

POURQUOI ?

Parce que vous êtes les damnés de la terre. Parce que vos maîtres veulent extorquer votre travail par leur seul profit. Parce qu’ils paient le gouvernement et la police pour vous maintenir en esclavage pour trimer pour eux. Si ce n’était pour l’argent qu’ils font en vous extorquant votre travail, vous ne seriez pas opprimés.

Notez le bien : vous êtes la force vive de ce pays. Vous faites tout le boulot, vous êtes leur moyen de subsistance. C’est pourquoi vous êtes volés des fruits de votre travail et aussi volés de votre liberté.

Il n’y a qu’une seule voie de délivrance pour les travailleurs bantous. Unissez-vous en tant que travailleurs. Unissez-vous ! Oubliez les choses qui vous divisent. Qu’il n’y ait plus de disputes entre Basuto, Zoulou et Shangaan. Vous êtes tous des travailleurs, que le travail soit votre lien commun !

Réveillez-vous ! Ouvrez grandes vos oreilles. Le soleil s’est levé, le jour pointe, depuis trop longtemps vous étiez endormis tandis que le moulin de l’homme riche broyait et extirpait la sueur de votre travail pour rien. Vous êtes fortement encouragés à vous rencontrer et à vous unir au sein de réunion de travailleurs pour vous battre pour vos droits.

Venez écouter la bonne nouvelle et délivrez-vous vous-même des entraves et des chaînes du capitaliste. L’union fait la force. C’est un grand combat contre les nombreux passes et le système qui vous persécutent et contre les bas salaires et la misère de votre existence.

Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! Vous n’avez rien à perdre que vos chaînes. Vous avez tout un monde à gagner !

Lecture complémentaire :

L’anarchisme africain, histoire d’un mouvement, Sam Mbah (PDF)



Devenons S.U.P.R.A résistants

Solidarité Union Persévérance Réflexion Action

