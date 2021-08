Pause estivale 2021… Zanshin

Note : voir les lectures subversives et radicales complémentaires sous les poèmes de Tarkovski, pour une fin d’été de pensée critique…

Trois poèmes d’Arseni Tarkovski*

Traduit de l’anglais par Résistance 71 du recueil “Life, Life, selected poems”, 2000

Août 2021

Terre à Terre

Si ma destinée de naissance

Etait de me coucher sur les genoux des dieux,

J’aurais été nourri par une nourrice céleste humide

Sur le lait sacré des nuages.

Je serais le dieu d’un ruisseau ou d’un jardin,

Gardien de tombeaux ou du maïs.

Mais non, je suis un homme, je n’ai nul besoin d’immortalité

Un destin céleste serait si terrible.

Je suis heureux que personne n’ait cousu mes lèvres en un sourire,

Si étranger à la bile et au sel de la terre.

Va t’en donc, violon de l’Olympe,

Je peut me satisfaire sans ta mélodie.

Rêves

La nuit s’avance à la fenêtre,

Met ses lunettes magiques,

Entonne le livre onirique babylonien,

En une voix d’incantation, tel un prêtre.

Ses pas mènent aux nues,

Pas de rampe sur l’escalier du néant,

Où des ombres sont rituellement jugées.

Ton esprit appartient à autre part.

Rien n’a de sens ni n’ajoute quoi que ce soit.

Qui sont ces juges ? Et comment as-tu pêché ?

Ne venons-nous pas tous de la grotte ?

Le cunéiforme ne diffère pour personne.

Nous sommes condamnés à être témoin de la réalité,

D’Euclide au déluge.

Rends ce que tu as pris ; révèle ce que tu as vu !

Ta progéniture le demande.

Tu trouveras finalement refuge

Sur quelque seuil ou autre,

Alors que les taureaux déambulent comme des dieux,

Ruminant le temps.

La flûte

J’ai entendu

Un appel mourant,

Une flûte orpheline

Au delà des forêts

Le saule ploie

Devant le ruisseau,

Et le ruisseau susurre,

Rien.

Note parfaite,

Virevolte à la cime,

Puis se coule dans le lit.

(*) Arseni Tarkovski (1907-1989) : Poète russe relativement négligé jusqu’à il y a une vingtaine d’années. Il est aujourd’hui reconnu comme un des poètes russes les plus talentueux et créatif du XXème siècle, caractérisé par une diction simple inspirée de la nature. Il est le père du cinéaste, et génie du cinéma, Andreï Tarkovski, qui a introduit certains des poèmes de son père dans quelques films comme “Le miroir”, “Stalker”, “Nostalghia” et “Le sacrifice”. Certains sont lus par Arseni lui-même en voix off.

Note du traducteur : Ce que nous publions est une double trahison puisque nous avons traduit depuis le texte anglais lui-même traduit du russe. Si, comme nous le pensons, toute traduction est une trahison, ceci est encore plus vrai en ce qui concerne la poésie. Nous avons essayé de rendre l’esprit des poèmes en fonction d’une trahison initiale. Toutes nos excuses si nous avons échoué.

Aussi, toujours garder présent à l’esprit :

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Autres lectures bénéfiques par les temps qui courent :

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires