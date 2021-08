Devant les turpitudes, la violence et les crimes de l’État, pour une autonomie offensive !

Nous l’avons dit et le répèterons sans cesse, tout peuple soumis au carcan de l’État, à sa répression, son oppression et son mensonge systémiques, quelque soit la forme prise par cet État dans son mode de fonctionnement, est en état de légitime défense permanent. La dictature sanitaire en cours n’est qu’un outil de la multiple palette étatico-capitaliste pour renforcer le contrôle sur les populations, car il est désormais impossible pour la supercherie de l’État et du Capital de continuer à fonctionner et à reproduire leur propre mode de fonctionnement. Le système est donc entré dans une énième phase métamorphique qui verra les états-nations disparaître pour laisser place à un système de contrôle corporatiste des grandes entreprises transnationales ayant tout vampirisé, qui se maintiendra en place avec son « élite dorée » transhumaniste. Ce Nouvel Ordre Mondial n’a plus besoin de la masse prolétaire (99,99% de l’humanité) qui doit disparaître dans sa très vaste majorité et le reliquat survivant au génocide en marche nécessaire à faire fonctionner les machines et remplir certains fonctions de contrôle bureaucratique, placé sous strict contrôle technotronique.

La « crise coronavirus » planétaire n’est qu’une des crises prévues en série, l’une après l’autre, pour parfaire la mise en place de la grille de contrôle via la nanotechnologie, la 5G puis la 6G, le contrôle biologique de chaque individu enfermé dans une prison biotechnotronique. Si c’est ce que vous voulez pour vous-mêmes, vos enfants et petits-enfants… Laissez les donc faire, la grille se refermera très bientôt sur la masse des cobayes affolés coutant partout comme des poulets sans tête. Si vous avez encore un gramme d’humanité et de conscience, ne serait-ce que celle de refuser de vous laisser dicter ce que vous devez ou ne devez pas faire par un gang du crime organisé étatico-capitaliste, alors rejoignez la lutte et envisagez le concept présenté ci-dessous de l’autonomie offensive ! La marge est dorénavant infime, nous sommes à la croisée des chemins pour l’humanité… Notre futur sera soit nos tronches écrasées sous une botte à clous militaire, soit le franchissement ensemble de ce que Nietzsche appelait les « ponts du surhumain ». Il n’en tient qu’à nous parce que l’oligarchie ne voulant pas perdre ses privilèges a fait son choix depuis bien longtemps et nous emmènent au Goulag planétaire à très grands pas maintenant. Nous le disons depuis des années, la balle est dans notre camp depuis bien longtemps mais quelqu’un de « bien intentionné´ » a éteint la lumière… A défaut de trouver l’interrupteur, organisons nous au moins pour trouver la balle et continuer la partie sans plus la subir.

Hoka Hey !

~ Résistance 71 ~

Pour une autonomie offensive !

Rébellion / OSRE

30 juillet 2021

url de l’article original:

La question de l’action est au coeur de la réflexion et de la pratique de Rébellion depuis 20 ans. Comment agir en cohérence avec nos idées et être efficace pour la cause ?

Nous n’avons pas de solution miracle d’abord. Notre expérience nous pousse actuellement à faire le choix de l’autonomie offensive car nous pensons qu’elle est la forme d’organisation la plus efficace.

L’autonomie offensive c’est quoi ? C’est un mode d’action qui permet à chacun de trouver sa place dans l’action. Refusant de perdre du temps avec des appareils politiques sclérosés ( partis électoralistes, groupuscules, associations poussiéreuses, sectes diverses), nous ne voulons plus gérer les innombrables profils psychologiquement déviants qui polluent les mouvances « radicales ».

L’autonomie offensive repose sur une galaxie de groupes autonomes. Un groupe autonome est constitué de plusieurs personnes mais reste de taille humaine ( 3 à 10 personnes) . Ces personnes se connaissent très bien, elles se font confiance, elles se sont réunies selon des principes affinitaires (même vision des choses, même culture politique, même parcours, etc.), leur organisation est communautaire.

Le groupe autonome existe de manière continue, ses membres se réunissent, discutent, font des actions, participent éventuellement à des projets plus généraux, etc… Il est un laboratoire d’idée et d’action. Son existence est discrète et il se rend le moins visible possible pour éviter la répression.

Dans un mouvement comme le refus du pass sanitaire, les groupes autonomes doivent être comme des poissons dans l’eau. Ils se fondent dans une mobilisation inédite et participent à sa radicalisation via la diffusion de nos idées partout où cela est possible.

Chacun doit créer son groupe autonome pour rayonner autour de lui. Il ne faut pas attendre des autres l’action, il faut la porter en soi. Les cas de figures sont nombreux, de la bande de copains ou Groupes déjà constitués en marge ou à l’intérieur d’organisations, l’important est d’agir concrètement.

Rébellion donne un lien entre les groupes autonomes qui se retrouvent dans sa démarche. L’autonomie vise à l’unité des diverses sensibilités qui constituent notre lectorat dans l’action. Le socle commun théorique est simple ( lisez nos positions à la fin de chaque numéro ou sur notre site), il n’y a pas de confusion possible. Avec l’autonomie offensive, Rébellion s’ancre dans le réel par une pratique qui dépasse les vieux clivages et offre à des personnes issues d’horizons différents un espace d’expression politique et culturel ouvert. Notre rôle est de donner des moyens et de fédérer ces galaxies de groupes autonomes pour avoir une véritable impact sur la reprise de la guerre contre le système.

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires